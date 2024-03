Date de sortie, bande-annonce, gameplay, configurations système et bien plus encore pour Outbound

Les jeux d’aventure sont très amusants. Vous pouvez explorer le monde du jeu de manière que vous ne pourriez pas faire dans la vraie vie. Alors, si vous voulez profiter du camping et de l’exploration en même temps, il y a un nouveau jeu pour vous. Intitulé Outbound, les développeurs du jeu affirment que vous pouvez fabriquer différentes ressources, construire votre véhicule et explorer ce monde merveilleux. Est-ce assez intéressant? Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu, Outbound.

Dans cet article, nous partagerons avec vous tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu, Outbound. D’après l’intrigue du jeu, il semble que beaucoup de personnes seront intéressées lorsqu’il sortira. Il y a quelques jeux sélectionnés, quel que soit le genre, qui attirent l’attention de tout le monde. Alors, examinons tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Date de sortie d’Outbound

Les développeurs du jeu ont annoncé le 12 février 2024. L’annonce du nouveau jeu était accompagnée d’une bande-annonce publiée sur sa chaîne YouTube officielle. Vous pouvez regarder la bande-annonce de présentation ici. En ce qui concerne la date de sortie du jeu, les développeurs ont déclaré qu’il est actuellement en phase de prochainement. C’est le même statut que nous voyons sur la page de liste du jeu sur Steam.

Outbound – Développeurs et éditeurs

Ce nouveau jeu d’aventure amusant de camping est développé et édité par Square Glade Games, un développeur de jeux indépendant. Vous pouvez consulter leur précédent jeu indépendant, Above Skies sur Steam.

Bande-annonce et gameplay d’Outbound

Étant donné qu’il s’agit d’un jeu qui vient d’être annoncé, il n’y a pas beaucoup d’informations, cependant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre de la bande-annonce de présentation du jeu.

Alors, de quoi parlera le jeu? Square Glade Games nous dit que ce sera un jeu d’exploration d’aventure en monde ouvert. Vous aurez l’occasion d’utiliser un camping-car classique qui est un véhicule électrique. Votre mission consiste à trouver diverses ressources renouvelables pour faire fonctionner votre camping-car électrique. En utilisant le camping-car, vous devez chasser et collecter divers types de matériaux que vous pouvez utiliser pour fabriquer et construire les choses dont vous aurez besoin pour votre aventure.

Vous devez utiliser votre camping-car comme une maison, donc trouver les bons matériaux et fabriquer les bons objets est très important. Parce que vous êtes en aventure, vous rencontrerez différents types de paysages et des conditions météorologiques variables, il est donc important d’être préparé en tout temps.

Les éléments amusants interviennent lorsque vous devez construire une maison durable et modulaire sur le toit de votre camping-car. Cela peut sembler difficile, mais c’est un excellent moyen d’utiliser les ressources de la bonne manière. En termes d’exploration, il y a de nombreuses choses à explorer. Découvrir des endroits pittoresques et dévoiler des secrets, vous aurez tout ça.

Lorsque vous regardez la bande-annonce, elle commence par vous au bureau, fatigué de la façon dont les choses se passent. Alors, vous décidez de prendre votre camping-car et de partir à l’aventure pour libérer votre âme et apaiser votre esprit. Le style artistique du jeu et les graphismes sont quelque chose à surveiller, du moins c’est ce que nous pouvons déduire de la bande-annonce. Vous pouvez personnaliser différents éléments de votre camping-car pour le rendre unique.

Configuration requise pour Outbound

Même si le jeu est actuellement en phase de développement et n’a pas de date de sortie, les développeurs ont gentiment révélé les configurations requises pour PC Windows. Regardons les configurations requises.

Configuration minimale requise

OS: Windows 10 64 bits

CPU: Intel Core i3 10100 ou AMD Ryzen 3 3100

RAM: 4 Go

GPU: Nvidia GeForce GT 1030

DirecttX: Version 10

Stockage: 4 Go

Configuration recommandée requise

OS: Windows 10 64 bits

CPU: Intel Core i5 11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 8 Go

GPU: Nvidia GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 5500 XT

DirectX: Version 11

Stockage: 4 Go

Plateformes prises en charge par Outbound

À l’heure actuelle, les développeurs ont décidé de se concentrer sur la plateforme Windows PC et rendront le jeu disponible aux joueurs via la boutique Steam. Est-il trop tôt pour spéculer sur le fait que le jeu arrivera sur Nintendo Switch, Xbox et la famille de consoles PlayStation. Apparaîtra-t-il sur l’Epic Games Store pour PC? Seul le temps nous le dira.

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu d’aventure en monde ouvert – Outbound. Jusqu’à présent, les détails que les développeurs ont révélés au public ainsi que les premières réactions du public montrent que c’est un jeu que les personnes attendront avec impatience. Alors que le jeu est actuellement en plein développement, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à Square Glade Games pour la réussite de ce projet intéressant lors de sa sortie future telle que prévue par les développeurs.