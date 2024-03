La liste des modèles d’iPhone et d’iPad recevant iOS 18 et iPadOS 18 dévoilée

On est loin de voir les premières versions de test d’iOS 18 et d’iPadOS 18, mais les rumeurs sur ces versions du système iPhone et iPad continuent d’affluer. L’IA semble être l’une des nouvelles fonctionnalités, mais Apple aura certainement plus à révéler. Aujourd’hui, la liste que beaucoup attendaient est apparue. Nous parlons des modèles iPhone et iPad qui reçoivent iOS 18 et iPadOS 18.

Apple prépare bientôt de nombreuses nouveautés

Apple prépare toujours la nouvelle version d’iOS qui l’adaptera aux règles qu’exige désormais le marché européen. Il s’agit d’un travail en préparation depuis plusieurs mois, mais qui sera bientôt publié pour tous les appareils fonctionnant actuellement sous iOS 17.

Pourtant, les travaux pour créer iOS 18 ont certainement déjà commencé, bien que limités en interne à Apple. On s’attend à ce que ce soit le moment où l’IA fera partie du système iPhone, avec toutes les intégrations qui seront créées avec les applications de ce système d’exploitation, ainsi que le support de RCS.

iOS 18 arrive sur ces modèles d’iPhone

Aujourd’hui, bien que officieusement, la liste des modèles d’iPhone qui pourront exécuter iOS 18 a été dévoilée. Cette liste comprend tous les modèles équipés du SoC A12 Bionic ou version ultérieure. La publication a été réalisée par un compte privé, qui a cependant fini par supprimer la publication.

Pourtant, d’après ce que l’on sait, il s’agit d’une source d’informations très fiable qui, dans le passé, a révélé des données sur les affaires d’Apple. La liste des modèles d’iPhone dévoilés est longue et commence par l’iPhone XR, qui en raison de similitudes finit par être appelé iPhone XS et iPhone XS Max. Voici la liste complète.

iPhone15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhoneX

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3e génération)

L’iPad a également une liste pour iPadOS 18

Cette même source a également révélé que dans le cas de l’iPad, le support sera limité au SoC A10X Fusion ou version ultérieure. Dans ce cas, la liste des appareils pris en charge par iPadOS 18 est la suivante.

iPad Pro : 2018 et versions ultérieures

iPad Air : 2019 et versions ultérieures

iPad mini : 2019 et versions ultérieures

iPad : 2020 et versions ultérieures

Bien entendu, il manque toujours la confirmation d’Apple, ce qui apparaîtra bien plus tard. Probablement, avec le lancement de la première version de test publique d’iOS 18, tout sera confirmé. Apple devrait annoncer iOS 18 et iPadOS 18 lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC en juin, et les mises à jour devraient être publiées en septembre.