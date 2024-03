Google aurait commencé à rémunérer certains médias en échange de la publication de nouvelles générées par l’IA

Google souhaite miser ainsi sur sa nouvelle IA axée sur les journalistes : Genesis

Google s’est fortement investi dans l’IA

De nombreuses professions seront transformées à jamais par l’influence de l’intelligence artificielle. L’une d’entre elles, comme n’importe quelle autre profession de bureau, est le journalisme. Il semblerait que Google ait l’intention de mener ce changement de manière très précoce, car il pourrait payer de petits médias pour publier des nouvelles générées par l’IA. Face à cette situation, il y a eu toute une série d’informations et de contre-informations qui tentent de calmer les choses car les critiques n’ont pas tardé à arriver. Voyons ce que l’on sait et quelles sont les informations que Google aurait partiellement démenties dans un premier temps.

Google Genesis, l’outil pour aider les journalistes des petits médias

Google a initié une collaboration avec des éditeurs de journaux et de magazines numériques de petite taille pour intégrer des articles générés par l’intelligence artificielle sur leurs plateformes de nouvelles numériques.

D’après un article publié dans Adweek, cet accord consisterait à demander aux éditeurs de fournir des données et des informations sur le fonctionnement de ce mécanisme et de s’engager à publier régulièrement une série d’articles dans leurs publications, avec un minimum de contenu devant être généré par l’IA.

En échange, Google propose des paiements pouvant dépasser 10 000 dollars par an et un accès gratuit à des outils spécialisés pour la création de ces articles.

Le but de Google est de soutenir les éditeurs aux ressources limitées, mais comme on peut s’y attendre dans ces cas-là, la génération de ces articles a soulevé beaucoup de préoccupations parmi les médias spécialisés et pourrait également marquer la disparition de la profession de journaliste à cause de l’IA.

D’après ces informations, les éditeurs fourniraient un flux constant de nouvelles de diverses sources, et l’IA concevrait et publierait probablement des ébauches d’articles basés sur ces informations. Cela est également assez préoccupant, car cela pourrait marquer le début de republications éternelles simplement paraphrasées par l’IA. Il n’y aurait pas de création d’informations originales, mais comme l’ont souligné les membres de l’équipe de 9to5Google, il s’agirait simplement de republier ce que d’autres médias ont jugé important, exploitant ainsi leur travail d’une certaine manière.

Ce processus fait partie de Genesis, une application d’IA conçue spécifiquement pour les journalistes. Il s’agirait en principe d’un outil visant à rendre le processus de travail des journalistes plus convivial. Il s’agit probablement d’une application basée sur Gemini Pro et axée sur le travail des journalistes, quelque chose de similaire à ce que Google fait avec Goose, son modèle d’IA pour les programmeurs de Google.

La réponse de Google pour clarifier la question

L’adoption de cette technologie pourrait servir de point de départ inquiétant où les contenus générés par l’IA deviendraient une constante sur Internet. Un des risques associés est le manque de transparence, car il n’est pas obligatoire de révéler que les contenus ont été créés par l’IA, mais cela suscite également des débats éthiques sur la survie de la profession par la suite.

Face à ces informations, Google a partiellement démenti cette possibilité et affirme qu’il s’agit de fournir des outils de travail aux journalistes et non de les remplacer, car leur objectif n’est pas de republier automatiquement des informations d’autres médias comme le suggéraient les premières informations :

Nous en sommes aux premières étapes de recherche d’idées pour fournir des outils dotés d’intelligence artificielle pour aider les journalistes dans leur travail. Cette spéculation sur l’utilisation de cet outil pour republier le travail d’autres médias est inexacte. L’outil expérimental est conçu de manière responsable pour aider les petites maisons d’édition locales à produire un journalisme de haute qualité en utilisant des contenus factuels provenant de sources de données publiques, telles que le bureau d’information publique d’une autorité locale ou sanitaire. Ces outils ne sont pas destinés à remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes dans l’information, la création et la vérification de leurs articles.

Ainsi, nous constatons que Google Genesis serait un outil assez utile pour permettre aux journalistes d’accéder rapidement et facilement à des sources d’informations vérifiées et fiables pour leurs recherches et ne servirait pas à réécrire ou créer de nouveaux contenus. Du moins, dans un premier temps.

En résumé :