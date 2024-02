WhatsApp prépare des modifications à ses politiques d’utilisation et de confidentialité en Europe

WhatsApp s’adapte à l’actualité et aux nouvelles règles qui entreront en vigueur en Europe. Ils veulent protéger les utilisateurs, le tout dans le cadre de la loi sur les services numériques et de la loi sur les marchés numériques. Désormais, et d’après ce que l’on peut déjà voir, ces changements dans les politiques d’utilisation et de confidentialité parviendront aux utilisateurs.

Cela peut sembler mineur et relativement important, mais les nouvelles normes du marché européen changeront beaucoup dans les services numériques. Des entreprises telles que Meta, Google, Microsoft et même Apple devront modifier bon nombre de leurs services et systèmes.

WhatsApp était l’un de ceux inclus dans ces changements, en raison de sa taille et de son nombre élevé d’utilisateurs. Cela signifie que les services devront être plus ouverts et pouvoir interagir avec d’autres structures.

Pour marquer ce moment et présenter les nouvelles règles, WhatsApp teste actuellement des modifications de ses politiques d’utilisation et de confidentialité. Cela signifie que ceux-ci doivent être présentés aux utilisateurs en Europe pour accepter le changement.

Tout sera affiché avec une bannière clairement visible pour les utilisateurs. En haut de leur application de messagerie, les utilisateurs de WhatsApp seront informés de l’alerte et de la possibilité d’avoir accès à la lecture des nouvelles politiques d’utilisation et de confidentialité en Europe.

Ce changement vise à fournir aux utilisateurs des attentes plus claires concernant leur comportement sur WhatsApp. Un ajout est la possibilité de recevoir des messages d’applications tierces. Il est également expliqué comment les directives s’appliquent aux chaînes et comment les utilisateurs peuvent signaler le contenu et faire appel des décisions liées à ces chaînes.

L’âge minimum pour utiliser WhatsApp passera de 16 à 13 ans. Les utilisateurs sont tenus d’accepter ces mises à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp en continuant à utiliser la plateforme après le 11 avril 2024. Cependant, s’ils décident de ne pas les accepter, ils peuvent explorer d’autres options de compte.