Elon Musk découvre qu’il ne peut installer Windows 11 qu’avec un compte Microsoft et ça ne lui plaît pas

Tout le monde sait qu’Elon Musk est un « faiseur d’opinion » aux arguments souvent incendiaires et très différents de ce qui peut être considéré comme normal. Le propriétaire de Tesla a maintenant lancé une autre de ses attaques lorsqu’il se rend compte qu’il ne peut pas installer Windows 11 sans compte Microsoft et qu’il n’est pas content.

Tous ceux qui suivent l’actualité de Microsoft et de Windows 11 savent que le géant du logiciel a modifié son système pour exiger l’utilisation d’un compte. Ce changement n’a pas été bien accueilli, mais il reste néanmoins inévitable.

Cette exigence étant déjà acceptée, vient maintenant l’opinion de l’un des hommes les plus forts de la région. Elon Musk a acheté un nouveau PC et en essayant d’installer Windows, il a été confronté à la situation que beaucoup ont déjà rencontrée : il n’est pas possible d’installer le système Microsoft sans compte.

Bien entendu, face à cette situation, l’homme fort de SpaceX n’était pas du tout content et s’est tourné vers X pour exprimer son mécontentement. Vous ne souhaitez pas donner accès à vos données et alimenter les systèmes Microsoft, notamment l’IA.

Bien entendu, des réponses ont rapidement émergé expliquant à Elon Musk comment contourner cette situation. Des solutions existent, même si elles ne sont pas complètement visibles, conduisant les utilisateurs à créer ou enregistrer leur compte de manière aussi simple que l’installation de Windows.

Elon Musk a fini par laisser un dernier message à Microsoft dans un dernier post réalisé sur X. La phrase est courte, mais elle montre une fois de plus son mécontentement face à la situation et à l’obligation d’utiliser le compte et d’avoir accès à Internet.

Cette situation n’est pas nouvelle et de nombreux utilisateurs y ont déjà été confrontés. La position d’Elon Musk donne de la force aux protestations, mais sans doute sans grand impact, puisque Microsoft définit habituellement ces mesures et revient rarement sur sa décision.