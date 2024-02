Recharger le liquide rinçage du lave-vaisselle : où, comment et pourquoi

Avez-vous des taches sur vos verres lorsque vous les sortez du lave-vaisselle ? Cela signifie qu’il vous manque du liquide de rinçage. Vous devez l’ajouter en plus de la poudre ou de la tablette dans l’appareil.

Parfois, une lumière d’avertissement s’allume pour vous rappeler de remplir le liquide de rinçage. Cependant, le liquide de rinçage est déjà inclus dans les multitabs. Il vaut donc mieux se fier à la présence ou non de taches d’eau sur les verres. Vous pouvez également désactiver la lumière sur l’appareil.

Guide rapide : remplir le liquide de rinçage

Il ne faut qu’une minute pour remplir le liquide de rinçage.

Ouvrez la porte du lave-vaisselle. Ouvrez le clapet avec le symbole du soleil. Il se trouve à l’intérieur de la porte à côté du compartiment pour la poudre ou la tablette. Versez lentement le liquide de rinçage dans le compartiment de remplissage. Faites attention au niveau de remplissage, qui n’est cependant pas présent sur tous les appareils. Arrêtez-vous lorsque le liquide de rinçage ne disparaît plus dans l’appareil, mais monte dans le compartiment. Ce n’est pas grave s’il y a un débordement. Refermez le couvercle. Remplissez et démarrez la machine comme d’habitude.

Compartiments pour le liquide de rinçage (à gauche avec une couronne de rayons) et la poudre ou la tablette (à droite) dans la porte du lave-vaisselle (Photo : Peter Giesecke)

Avec une utilisation normale, un remplissage de liquide de rinçage devrait suffire pendant 3 à 4 mois. Répétez alors la procédure décrite ici.

Dans un autre article, nous vous montrons les symboles les plus importants sur le lave-vaisselle – y compris la couronne de rayons du soleil, qui représente le liquide de rinçage.

Comment fonctionne le liquide de rinçage ?

L’eau contient des minéraux et des sels qui laissent des dépôts sur le verre ou les couverts lorsqu’elle s’évapore. Vous verrez alors des taches ou des traînées – surtout lorsque vous tenez le verre contre la lumière.

Les verres doivent ressembler à cela après le lavage – sans taches ni stries (Photo : Peter Giesecke)

Le liquide de rinçage est principalement constitué de tensioactifs ionisés qui réduisent la tension superficielle de l’eau. Cela permet de transformer de petites gouttes en un film qui s’écoule plus rapidement. Moins d’eau reste sur le verre et il ne reste pratiquement aucun résidu après séchage. Le liquide de rinçage est également appelé agent de brillance.

Dosage correct du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage contient généralement de 5 à 15 % de tensioactifs. Une surdose n’endommage pas le lave-vaisselle, mais n’améliore pas non plus le résultat. Le liquide de rinçage en excès se retrouve alors dans les eaux usées et ne fait que polluer inutilement l’environnement.

Vous pouvez déterminer la bonne quantité en variante légèrement la dose à chaque fois. Utilisez le moins de liquide de rinçage possible, mais suffisamment pour que les verres soient juste exempts de traces.

Le degré de dureté de l’eau a le plus grand impact sur le dosage. Plus l’eau est dure, plus vous aurez besoin de liquide de rinçage. Vous pouvez connaître le degré de dureté de votre ville sur le site web de votre fournisseur d’eau local.

Réglage de la consommation de liquide de rinçage

Vous pouvez régler la quantité de liquide de rinçage ajoutée à chaque cycle de lavage sur le lave-vaisselle.

Sur les anciens appareils, vous trouverez une molette directement à côté de l’ouverture de remplissage. Vous pouvez choisir parmi plusieurs chiffres, qui représentent la quantité de millilitres de liquide de rinçage ajoutée à chaque cycle de lavage.

Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage via la barre de commande de votre lave-vaisselle (Photo : Miele)

Parfois, le réglage du dosage se limite à minimum et maximum. Après chaque cycle de lavage, vous tournez légèrement la molette jusqu’à trouver la bonne mesure.

Sur les nouveaux appareils, vous pouvez le programmer via le panneau de commande. Consultez le mode d’emploi pour plus d’informations. Parfois, vous devrez également indiquer le degré de dureté de l’eau.

Ne pas associer le liquide de rinçage aux multitabs

Si vous utilisez une poudre ou un mono-tab comme agent de nettoyage, vous devez absolument ajouter du liquide de rinçage. Il est déjà inclus dans un multitab – à partir d’un tab 2-en-1. Ne mettez donc pas de liquide de rinçage si vous utilisez des multitabs.

Ce multitab contient déjà du liquide de rinçage (Photo : Peter Giesecke)

Venant du réservoir séparé, le liquide de rinçage n’est introduit dans l’appareil que lorsqu’il est nécessaire – à la fin du cycle de lavage, juste avant le séchage, lors du soi-disant rinçage final. Cependant, dans le multitab, il est libéré plus tôt lorsque le tab se dissout. Le liquide de rinçage dans le multitab est donc surdosé pour qu’il en reste suffisamment à la fin.

Si vous décidez toutefois d’utiliser des multitabs, vous n’avez pas besoin d’ajouter de liquide de rinçage séparément. Cependant, une lumière d’avertissement s’allumera sur l’appareil. Le mode d’emploi vous indiquera comment la désactiver.

Remplacer le liquide de rinçage par de l’acide citrique ?

Vous souhaitez vous passer de produits chimiques ? Utiliser plutôt des remèdes maison et fabriquer votre propre liquide de rinçage ? Sur Internet, vous trouverez souvent le conseil de remplacer le liquide de rinçage par de l’acide citrique ou de l’acide acétique.

Cependant, les remèdes maison ne remplissent qu’une des deux tâches remplies par le liquide de rinçage du magasin. Les acides dissolvent certes le calcaire déjà présent sur le verre, mais ils ne permettent pas à l’eau de s’écouler aussi bien. De nouvelles taches se formeront donc immédiatement.

Si vous souhaitez tout de même expérimenter avec ces remèdes maison, soyez prudent ! Une concentration élevée d’acide citrique ou acétique peut endommager le lave-vaisselle. Les joints en caoutchouc deviennent progressivement poreux, ce que vous ne remarquerez cependant que lorsque les dégâts sont déjà survenus.

C’est plus durable d’utiliser un peu de produits chimiques par cycle de lavage que de devoir remplacer prématurément un appareil endommagé par un nouvel appareil.

Tous les liquides de rinçage ne protègent pas contre les taches

Si vous utilisez de la poudre ou un mono-tab comme agent de nettoyage pour lave-vaisselle, vous devez ajouter du liquide de rinçage séparément. Il est déjà inclus dans un multitab.

Cependant, tous les liquides de rinçage ne sont pas aussi efficaces. En 2017, Stiftung Warentest a constaté que le tiers des liquides de rinçage testés laissent des taches sur les verres et la vaisselle.

Les liquides de rinçage bon marché des magasins discount ou des marques de distributeur ont obtenu de bons résultats dans ces tests. Mais finalement, vous devez essayer vous-même quel liquide de rinçage protège vos verres et couverts contre les taches dans votre lave-vaisselle.

À propos : Les lave-vaisselle avec zeolite sèchent les verres, assiettes et couverts plus rapidement que les appareils simples avec une résistance chauffante. Cela laisse également moins de résidus sur vos verres.