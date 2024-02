Fortnite aura une collaboration avec ‘Avatar: The Last Airbender’ dans la prochaine saison

La Saison 2 de Fortnite Chapitre 5 n’a pas encore commencé, mais grâce à une erreur d’Epic Games, nous savons qu’il y aura une collaboration avec ‘Avatar: The Last Airbender’/’Avatar: La Légende de Aang’, la série en prise de vue réelle de Netflix basée sur la série d’animation du même nom. Nous vous expliquons tout ce que nous savons sur cette collaboration qui arrivera au milieu de la saison via un mini-événement/mini-passe de combat. Allons-y:

Epic Games fait une erreur et révèle une prochaine collaboration avec ‘Avatar: The Last Airbender’ sur Fortnite

Dans l’API de Fortnite, nous avons pu constater qu’il y avait des références à une prochaine collaboration avec ‘Avatar: The Last Airbender’, connue en France sous le nom de ‘Avatar: La Légende de Aang’. Voici tout ce que nous savons à ce jour:

La collaboration consistera en un mini-passe de combat avec des Missions à accomplir pour progresser et débloquer des récompenses, comme cela a été le cas avec celui des Tortues Ninja.

La collaboration consistera en un mini-passe de combat avec des Missions à accomplir pour progresser et débloquer des récompenses, comme cela a été le cas avec celui des Tortues Ninja. En complétant des ensembles de Missions, nous obtenons des Livres; en obtenant les six Livres, nous obtenons le planeur Appa.

Aang est un skin que l'on obtient automatiquement en achetant la passe premium qui coûterait 1 800 V-bucks (environ 16€).

La date de fin du mini-passe de 'Avatar: The Last Airbender' serait le 3 mai 2024. Ce serait également la date de fin de la prochaine saison.

En résumé, Fortnite recevra une collaboration avec ‘Avatar: The Last Airbender’ pour profiter de la sortie de la série Netflix le 22 février 2024. Il s’agit d’une adaptation en prise de vue réelle de la série animée du même nom diffusée initialement entre 2005 et 2008. Nous ne savons pas quand cette collaboration arrivera, mais ce devra être au moins après le vendredi 8 mars, car c’est lorsque la Saison 1 du Chapitre 5 de Fortnite se termine et que la Saison 2 commence.

‘Avatar: The Last Airbender’ est la série en prise de vue réelle de Netflix de février 2024 basée sur la série d’animation originale de 2005

On peut également supposer que, comme cela a été le cas avec des événements similaires comme ceux des Tortues Ninja, de Star Wars et de Jujutsu Kaisen, de nouveaux skins d »Avatar: The Last Airbender’ comme Katara et Sokka arriveront en boutique dans le cadre de cette collaboration. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons informés à ce sujet dès que l’événement commencera pour que vous ne manquiez rien.

De quoi parle ‘Avatar: La Légende de Aang’?

‘Avatar: The Last Airbender’ se déroule dans un monde fictif fortement influencé par la culture asiatique. Dans cet univers imaginaire, il y a des personnes capables de manipuler l’un des quatre éléments de base : l’eau, l’air, la terre et le feu. Seul un individu, l’Avatar, a le pouvoir de manipuler les quatre à la fois, et il a le devoir de maintenir la paix entre les quatre grandes nations de la planète.

Gordon Cormier comme Aang dans ‘Avatar: La Légende de Aang’ (2024)

Aang est un garçon de douze ans qui est à la fois le dernier survivant des Nomades de l’Air, sa nation, et l’Avatar actuel. Avec ses amis Katara, Sokka et Toph, ils luttent contre la Nation du Feu pour empêcher sa conquête du monde.

