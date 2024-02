Apple dépasse une fois de plus Samsung dans les ventes de smartphones en Europe

La bataille entre Apple et Samsung se concentre sur le contrôle du marché des smartphones. Le géant coréen a été l’acteur dominant ces dernières années, mais la société de Cupertino réagit et conquiert de nouvelles positions. Le plus récent montre qu’Apple a une fois de plus dépassé Samsung en termes de ventes de smartphones, désormais en Europe.

Apple dépasse à nouveau Samsung

Les ventes de smartphones de Samsung en Europe ont chuté de 12 % au dernier trimestre de l’année dernière, tandis que les iPhones ont augmenté leur part de marché. Le résultat de cette situation a été qu’Apple a dépassé Samsung en termes de ventes en Europe, pour la première fois en près de deux ans.

Canalys a révélé il y a quelques jours que, même si le marché européen des smartphones a chuté de 3 %, Samsung a subi une perte bien plus importante, tandis qu’Apple a enregistré une croissance de 1 %. Cela lui a permis de dépasser Samsung en termes de ventes en Europe.

Ventes de smartphones en Europe

Ces nouvelles informations révèlent que les expéditions de smartphones vers l’Europe, hors Russie, ont chuté de 3 % sur un an pour atteindre 37,8 millions d’unités au quatrième trimestre 2023. Cependant, Apple a repris la position de leader après sept trimestres derrière Samsung, avec une croissance de 1 % sur un an pour atteindre 37,8 millions d’unités. 12,4 millions d’unités. En revanche, Samsung a subi une baisse de 12% à 10,8 millions d’unités, ce qui le place à la deuxième place.

Même si Samsung a dominé tout au long de l’année, la demande pour l’iPhone 15 a propulsé Apple à la première place, augmentant également la demande pour les modèles haut de gamme, qui n’a jamais été aussi élevée. Plus précisément, les smartphones haut de gamme ont atteint une part record du marché européen au quatrième trimestre 2023, avec près de 40 % des expéditions de smartphones à 800 euros ou plus.

Comment le futur va-t-il changer ?

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro constituaient une bonne mise à niveau en ajoutant de nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente. Cela était particulièrement visible dans les modèles Pro et Pro Max, avec un design, un bouton d’action, un cadre en titane et un USB-C légèrement renouvelés.

Ce scénario devrait bientôt changer en Europe, Samsung retrouvant sa position grâce aux ventes de ses nouveaux smartphones. Il s’agit d’une oscillation normale qui garantit une certaine vibration au marché et à ceux qui gèrent ces marchés.