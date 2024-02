Nettoyer le filtre à peluches : Votre machine à laver avale-t-elle aussi des pièces de monnaie ?

Déjà vécu ? Votre machine à laver s’arrête en plein cycle de lavage. Dans le pire des cas, de l’eau s’écoule même. Les vêtements sales s’accumulent devant. Et un rendez-vous pour réparer la machine n’est même pas disponible. Vous ne voulez simplement pas avoir ce stress.

Une raison possible : le filtre à peluches. Si celui-ci est obstrué, la machine à laver ne pompe pas l’eau de lessive du tambour. Il vous suffit de nettoyer le filtre et elle fonctionnera à nouveau. Il est préférable de le faire régulièrement.

À quoi sert le filtre à peluches de la machine à laver ?

Le filtre à peluches protège la pompe de lessive. Il filtre tout ce qui se trouve dans l’eau de lessive afin qu’il ne pénètre pas dans la pompe et ne la bouche ou l’endommage.

Cela comprend les fibres, les peluches et les grandes particules de saleté, ainsi que le sable qui se trouvait encore dans les poches après une journée à la plage. Et les mouchoirs – ou du moins ce qu’il en reste.

Si le filtre à peluches est obstrué et que la machine ne peut plus vidanger correctement la lessive, le linge fraîchement lavé prendra une odeur désagréable. Dans le pire des cas, la durée de vie de la machine à laver sera réduite, ou l’appareil sera même cassé.

Vous trouverez même de gros objets : des pièces de monnaie, des vis, des bijoux et même un élastique à cheveux. Les professionnels appellent cela un piège à corps étrangers ou un piège à petites pièces, car les modèles modernes ne contiennent plus de filtre, mais utilisent plutôt un processus de séparation moderne qui ne retient que les gros éléments. Les petites peluches ne posent pas de problème à la pompe de lessive.

Avant de nettoyer le filtre à peluches

La machine à laver est un appareil électrique. Avant d’ouvrir le clapet derrière lequel se trouve le filtre à peluches, vous devriez l’éteindre et débrancher la prise. Fermez également le robinet d’eau.

Chez ma machine à laver, le clapet du filtre à peluches est si bas que seule une petite assiette convient (Image : Peter Giesecke)

Lors du nettoyage du filtre à peluches, de l’eau s’écoulera. Vous ne pourrez pas l’empêcher. Ayez donc un plat ou quelques serviettes à portée de main dans lesquels l’eau peut s’écouler. Un plat peu profond suffit.

Le plat doit être suffisamment bas pour passer sous l’ouverture. Il doit également être aligné avec la machine à laver. Avant, j’utilisais un plat en plastique ou un récipient de stockage en plastique. Pour mon appareil actuel, il doit s’agir d’un plat peu profond. Un grand plat à four profond conviendrait également.

Accéder au filtre à peluches

Le filtre à peluches de la machine à laver se trouve derrière un clapet qui se trouve normalement à l’avant – en bas à gauche ou en bas à droite. La position exacte dépend de votre modèle.

Certaines machines à laver ont deux clapets. Ces appareils peuvent doser automatiquement la lessive. Vous devez la mettre dans un réservoir de stockage situé derrière le plus grand clapet.

Les machines à laver TwinDos de Miele ont deux clapets. Le plus grand contient de la lessive liquide (Image : Miele)

Vous pourriez avoir du mal à ouvrir le clapet derrière lequel se trouve le filtre à peluches. C’est tout à fait intentionnel. Le clapet ne doit pas s’ouvrir si vous le heurtez accidentellement avec le pied.

Normalement, la charnière se trouve en bas, de sorte que vous pouvez rabattre le couvercle par le haut. Certains fabricants fournissent également un petit outil qui vous aide à ouvrir le clapet.

Retirer le filtre à peluches de la machine à laver

Derrière le couvercle, vous verrez le filtre à peluches circulaire. Il y a maintenant deux façons de le retirer.

Soit vous pouvez retirer directement le filtre à peluches. Il est cependant bien fixé car il doit être étanche. Vous devrez probablement le tourner plusieurs fois en le tirant. Vous avez peut-être également besoin d’un outil, comme une pince à bec effilé. Mais faites attention à ne rien casser.

Sur ma machine à laver, le filtre à peluches a un filetage. Je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (Image : Peter Giesecke)

Les machines à laver modernes ont un mécanisme à vis. Tournez ensuite le filtre à peluches dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Normalement, vous pouvez bien saisir la roue à ailettes. Une pince universelle peut également aider en cas de besoin. Parfois, il y a aussi une fente dans laquelle vous pouvez insérer une pièce de monnaie pour faciliter le tourner du filtre.

Attention : À partir du moment où vous avez desserré le filtre à peluches et qu’il n’est plus étanche, de l’eau s’écoule.

Si vous ne parvenez pas à dévisser le filtre à peluches car quelque chose est cassé ou qu’un objet étranger bloque de l’intérieur, appelez un professionnel. Netcost-security.fr propose également un service de réparation pour les machines à laver.

Vider l’eau de la machine à laver

Il n’y a pas beaucoup d’eau qui s’écoule de la machine à laver lorsque vous retirez le filtre à peluches. Laissez-le se vider complètement – dans le plat ou directement sur les serviettes. Pour moi, c’était environ un demi-litre. Avec les machines à laver modernes, vous pouvez retirer le clapet ou il est conçu de manière à ce que l’eau s’écoule contrôlée au-dessus du plat.

Le liquide provenant de la machine à laver n’est pas de l’eau pure. Toutes les particules de saleté et les corps étrangers qui se trouvent devant le filtre sont également entraînés.

Après avoir retiré le filtre à peluches, environ un demi-litre d’eau est sorti de la machine à laver (Image : Peter Giesecke)

Lorsque vous nettoyez régulièrement le filtre à peluches, il n’y a pas d’eau dans le tambour. Cependant, si la machine a interrompu le cycle de lavage avec un message d’erreur, non seulement l’eau située devant la pompe sortira, mais aussi tout le contenu. Une machine à laver peut contenir jusqu’à 8 litres d’eau. Attention : L’eau peut être chaude !

Il existe un tuyau d’évacuation d’eau ou un tuyau de vidange que vous pouvez laisser pendre dans le bol. Celui-ci peut alors être plus grand car le tuyau est plus haut.

Si vous souhaitez retirer le linge, vous devez déverrouiller la porte manuellement. Il y a un petit levier à côté du filtre à peluches. Le mode d’emploi vous montrera où le trouver exactement. Vous pouvez ensuite retirer les vêtements mouillés et les stocker dans la baignoire en attendant.

Nettoyer le filtre à peluches de la machine à laver

Maintenant, vous devez nettoyer soigneusement le filtre à peluches. S’il s’agit effectivement d’un filtre, retirez les grosses parties à la main. Vous pourriez retrouver la bague que vous cherchez depuis si longtemps. Rincez les plus petites pièces sous l’eau courante.

C’est ici dans la machine à laver que se trouvait le filtre à peluches qui n’est lui-même pas un filtre (Image : Peter Giesecke)

Cela devrait suffire normalement. L’objectif est simplement de rendre le filtre à nouveau libre et de laisser passer l’eau. Si vous souhaitez un nettoyage plus approfondi, mettez une goutte de liquide vaisselle sur une vieille brosse à dents et frottez.

S’il ne s’agit plus d’un filtre, mais qu’il a l’aspect des images de cet article, vous ne devez retirer que les petites pièces – si vous en trouvez. Essuyez une fois avec un chiffon, mais même cela n’est pas nécessaire.

En tout cas, vous devriez nettoyer le filetage afin que le filtre ne coince pas la prochaine fois. Vous devriez également nettoyer l’endroit où se trouve le filtre dans la machine. Idéalement, utilisez également une brosse à dents. Une lampe de poche peut également être utile.

Vérifier le joint d’étanchéité du filtre à peluches

Vous devriez accorder une attention particulière au joint d’étanchéité. Le joint d’étanchéité entoure le filtre à peluches. S’il y a un endroit non étanche ici, de l’eau s’écoulera plus tard. Il ne doit pas avoir de fissures, de rainures ou de coupures.

Cette petite bande noire est le joint d’étanchéité qui empêche toute fuite d’eau (Image : Peter Giesecke)

Si vous découvrez un endroit non étanche, vous devez remplacer le filtre à peluches. Recherchez sur Internet « pièce de rechange pour filtre à peluches » en combinaison avec la désignation précise de votre machine à laver.

Remettre le filtre à peluches dans la machine à laver

Lorsque vous tenez maintenant un filtre à peluches propre ou même neuf dans vos mains, vous pouvez le remettre en place.

Pour cela, procédez de la même manière que lors de la sortie – simplement dans l’ordre inverse. Vous pouvez simplement insérer certains filtres. Ici aussi, il peut être utile de faire tourner légèrement le filtre. Le joint d’étanchéité garantit qu’il est correctement positionné. S’il y a un mécanisme à vis, vissez le filtre dans le sens des aiguilles d’une montre.

Vérifier l’étanchéité

Lorsque vous avez remis en place le filtre à peluches, vous pouvez refermer le clapet, rebrancher la machine à laver et ouvrir le robinet d’eau.