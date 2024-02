Voici la toute nouvelle tablette HONOR Pad 9: ultra équipée, conçue pour jouer et travailler

La société renommée HONOR fait une nouvelle incursion audacieuse dans le monde des tablettes tactiles avec la récente dévoilement de la HONOR Pad 9. Dotée d’une multitude de fonctionnalités impressionnantes, cette tablette propose une symbiose parfaite de design épuré et de performance technologique. Découvrons ensemble dans cet article toutes ses caractéristiques et nouveautées intéressantes.

Un affichage de haute qualité

L’écran de la HONOR Pad 9 mesure 12,1 pouces avec une résolution de 2,5K, soit exactement 2650×1600, garantissant ainsi une qualité d’affichage exceptionnelle. La tablette est équipée d’un écran qui a été certifié par TÜV Rheinland pour être flicker-free (sans scintillement) et low blue light (faible en lumière bleue). Cette particularité, assurée par un matériel spécial, permet à la tablette de minimiser la fatigue oculaire de son utilisateur.

Avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, la fluidité de l’écran est également améliorée. Outre cela, plusieurs autres technologies de protection des yeux, dont l’affichage à gradation dynamique, contribuent à offrir une expérience confortable pour vos yeux. Le grand écran avec un ratio écran/corps de 88%, capable d’afficher une gamme de couleurs de 1,07 milliard, est conçu pour une utilisation prolongée, que ce soit pour la lecture de conférences en ligne, le visionnage de films ou tout autre usage.

Performance et puissance

La HONOR Pad 9 est alimentée par le chipset Snapdragon 6 Gen 1, fabriqué selon un processus de fabrication d’une finesse à 4nm, permettant de consommer moins d’énergie.

Avec 8Go de RAM et un stockage interne massif de 256Go, cette tablette est conçue pour stocker une grande quantité de films et de musique. Grâce à la fonctionnalité RAM Turbo, la performance multitâche de la tablette est optimisée, permettant un passage en douceur entre les applications en arrière-plan.

Le son est quand à lui produit via huit haut-parleurs, dont deux sont situés au bas de la tablette pour permettre une expérience acoustique immersive. De plus, grâce à la technologie d’amélioration vocale bidirectionnelle de HONOR, l’annulation efficace du bruit de fond et l’amélioration vocale sont combinées de manière efficace.

Côté autonomie, la HONOR Pad 9 embarque une solide batterie de 8300 mAh, permettant d’utiliser la tablette de manière intensive sur une longue durée.

Que vous souhaitiez prendre des notes, dessiner, jouer à des jeux, lire des vidéos ou travailler, cette tablette est dotée de la puissance nécessaire à une utilisation quotidienne sans faille.

Un design élégant et robuste

Avec un poids de 555 g et une épaisseur de 6,96 mm, la HONOR Pad 9, (disponible en couleur Space Gray et Cyan Lake) est dotée d’un design qui allie délicatesse et robustesse.

Le dos de la tablette est entièrement en métal, garantissant ainsi sa solidité. Le design épuré de l’appareil photo arrière central ressemble à la lune montante sur la mer endormie scintillante, assemblant ainsi une esthétique propre à HONOR.

La technologie connectée pour une expérience enrichie

La HONOR Pad 9 offre une intégration sans faille avec d’autres appareils, grâce aux technologies de partage de réseau, d’appel connecté, de notification connectée et d’apps connectées. Ces caractéristiques permettent d’utiliser les données mobiles du téléphone, de recevoir des appels vocaux et vidéo, de recevoir des notifications et d’accéder aux applications simultanément sur plusieurs appareils.

L’utilisateur peut ainsi poursuivre sa tâche sur la tablette avec la même application qu’il utilisait sur son téléphone. De plus, la tablette peut également afficher simultanément plusieurs fenêtres d’application grâce à la fonction multifenêtre intelligente. Cette fonctionnalité favorise le multitâche en permettant à l’utilisateur de prendre des notes tout en regardant des vidéos. Cette nouveauté fait de la HONOR Pad 9 un excellent assistant pour les conférences professionnelles.

HONOR a également introduit HONOR Notes et Collection AI-round, qui peuvent mémoriser vos blogs, liens web, et scénarios d’applications favoris. Les notes prises sur la tablette peuvent être synchronisées avec votre PC et votre téléphone grâces à la collaboration multi-appareils, favorisant ainsi une créativité fascinante.

Prix et disponibilité

À l’occasion de sa sortie, cette toute nouvelle tablette HONOR Pad 9 (disponible en gris et turquoise) est en promotion à 329,90 € au lieu de 399,90 € , soit une super réduction de 70€ ! Ne tardez pas, cette offre démarre le 26/02 et se termine le 3 mars !

➡️ Voir l’offre sur la HONOR HONOR Pad 9

La HONOR Pad 9 fait preuve d’une attention particulière pour l’esthétisme et la performance. Avec un grand écran conçu pour une meilleure protection des yeux, un moteur puissant pour une utilisation fluide, une mémoire généreuse pour un multitâche sans soucis, des options de connectivité intelligentes pour un travail harmonieux et des fonctions uniques pour favoriser la productivité, la HONOR Pad 9 s’impose comme une tablette tactile à la fois esthétique et puissante.

