Vous rencontrez des pannes Bluetooth constantes sur votre iPhone 15 ? Donc, vous n’êtes pas seul

Bien que la plupart d’entre eux aient déjà été résolus, l’iPhone 15 a rencontré plusieurs problèmes signalés depuis son lancement. Apple s’est concentré sur ces situations, même s’il en a laissé certaines derrière lui. L’un d’entre eux est désormais signalé par les utilisateurs. Il y a des pannes Bluetooth constantes et de plus en plus d’utilisateurs d’iPhone mettent en garde contre cette situation.

Problèmes Bluetooth sur iPhone 15

Bien que ce ne soit pas répandu, certains utilisateurs d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro ont signalé des problèmes constants de connexion Bluetooth. Ces situations existent et persistent depuis le lancement de ces nouveaux appareils, selon les plaintes de la communauté d’assistance Apple.

Dans certains cas, les utilisateurs signalent avoir des problèmes pour maintenir l’iPhone 15 connecté via Bluetooth à des appareils plus anciens. Dans cette catégorie, nous avons des systèmes de divertissement pour voiture ou des écouteurs qui dépendent de ce type de connexion. Bien que la grande majorité des plaintes proviennent de ces utilisateurs, d’autres déclarent avoir des difficultés à garder leurs AirPod connectés.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème qui touche de nombreux utilisateurs, il s’agit d’une erreur non résolue depuis un certain temps. En octobre 2023, un mois après le lancement du nouvel iPhone, les premiers rapports faisant état de ces problèmes ont commencé à apparaître. Pendant tout ce temps, ils n’ont pas été résolus malgré les multiples mises à jour publiées, car ils persistent dans iOS 17.3.1.

Apple met trop de temps à résoudre la situation

Ce qui est curieux dans tous ces problèmes, c’est que les plaintes proviennent uniquement d’utilisateurs possédant l’iPhone 15, Plus, Pro ou Pro Max. Dans certains cas, la seule solution a été de changer d’équipement pour que le problème disparaisse. iOS 17.4, la prochaine mise à jour à paraître, devrait être la solution que tout le monde attend pour mettre fin à ces problèmes.

C’est de loin une situation normale, surtout compte tenu de l’historique d’Apple dans ce type de situations. On s’attendait à ce que ce problème soit déjà réglé, étant donné qu’il est apparu il y a quelques mois, dès que le nouvel iPhone 15 aurait été présenté au public et arrivé sur le marché.

Pourtant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour Apple et ces appareils. La semaine dernière, Apple a signalé que la batterie de l’iPhone 15 dure encore plus longtemps que prévu, ce qui semble augmenter la durée de vie utile de ce composant essentiel.