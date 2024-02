Windows 11 : Microsoft veut mettre fin aux redémarrages après avoir installé les mises à jour

Toute personne utilisant Windows 11, ou toute autre version, bénéficie de redémarrages fréquents et périodiques, ne serait-ce que pour appliquer les dernières mises à jour et correctifs. C’est une situation que certains systèmes ont réussi à surmonter et que Microsoft souhaite également limiter. Ainsi, Microsoft souhaite mettre un terme aux redémarrages après installation des mises à jour sur Windows 11.

Fin des redémarrages dans les mises à jour de Windows 11

Même s’il est toujours dédié à Windows 10, Microsoft s’engage pleinement sur Windows 11. Il a constamment apporté de nouvelles fonctionnalités à ce système, préparant une solution encore plus mature avec tous les outils nécessaires à une utilisation quotidienne par une partie de utilisateurs.

Dans la liste des nouvelles fonctionnalités, l’IA a été une constante, mais apparemment, d’autres nouvelles fonctionnalités sont en route. L’un d’eux vient mettre fin au processus de redémarrage après l’installation de nouvelles mises à jour, ce qui se produit périodiquement et même de manière répétée dans certains cas.

La grande nouvelle de cette rumeur montre que Microsoft s’apprête à apporter Windows Server Hot Patching aux éditions grand public de Windows 11. Pour ceux qui ne le savent pas, Windows Hot Patching est un outil qui permet de « patcher le code en mémoire en cours d’exécution ». processus sans avoir besoin de redémarrer le processus.

Microsoft devrait bientôt apporter la nouvelle

De manière plus claire et directe, cela permet d’installer des mises à jour spécifiques n’importe où, sans redémarrer le système d’exploitation. Ce n’est pas un concept nouveau dans Windows Server, et Microsoft se prépare désormais à tester cette fonctionnalité dans le canal de développement de Windows 11.

L’idée de Microsoft sera de permettre aux utilisateurs d’installer des mises à jour de sécurité mensuelles sans interrompre leur travail. Il leur faudra cependant encore redémarrer dans quelques mois pour installer une « mise à jour de base ».

Microsoft devrait inclure Windows Hot Patching dans Windows 11 dans la version 24H2, qui devrait arriver au second semestre de cette année. De plus, cette fonctionnalité ne devrait initialement être disponible que pour les systèmes x86. Les appareils ARM64 recevront le Hot Patching uniquement en 2025.