En 1987, Apple a fait une prédiction sur l’avenir et a incroyablement bien compris (vidéo)

Prédire l’avenir, dans le domaine technologique par exemple, est un exercice incroyablement complexe. Il y a quelques jours, nous avons montré une vidéo montrant comment une autre entreprise technologique imaginait cet avenir. Aujourd’hui, nous laissons de côté la prédiction d’Apple qui, en 1987, imaginait ce que ce serait en 1997. Ok, cela a échoué en près de 30 ans, mais, en réalité, au-delà du timing, l’entreprise a mis au point des concepts surprenants !

C’est en 1987 qu’Apple a décidé de réaliser une vidéo imaginant à quoi cela ressemblerait en 1997. Et maintenant que près de trois décennies se sont écoulées, regarder cette vidéo est une expérience incontournable. Bien sûr, il ne s’est pas passé grand-chose comme Apple, même sans Steve Jobs, aurait imaginé la décennie suivante… mais il y a aussi quelques points familiers.

Des satellites Apple ? Ok… Elon Musk est arrivé le premier, mais Apple l’a imaginé en premier

Il y a quelques années, on ne parlait toujours pas de Starlink et Apple envisageait déjà un projet d’investissement dans les communications par satellite. Oui, en 1987, la société de Cupertino avait déjà cette intention, qui s’est concrétisée 30 ans plus tard.

Comme on peut le voir dans la vidéo, les images nous transportent dans les joyeuses années 90, quand beaucoup d’entre nous étaient encore adolescents. A cette époque, Apple s’imaginait dix ans dans le futur comme une grande entreprise multinationale (ils avaient raison), mais avec des réalisations qui ne correspondaient pas à la réalité. Digne d’un épisode de « For All Mankind ».

Dans cette vidéo, nous voyons mis en évidence un réseau de satellites de communication qui permet aux Mac de s’envoyer des données depuis n’importe où dans le monde, quelque chose qui annonçait un Internet rapide et mondial (et une idée de quelque chose que Steve Jobs a abordé, comme le cloud, en 1997). C’est devenu une réalité, mais si nous voulons parler d’Internet par satellite, nous devons passer le relais à Elon Musk.

La constellation Starlink est le résultat de cet exercice d’imagination.

Les Mac continuent d’évoluer et avec plus d’utilisateurs

La vidéo montre une évolution hypothétique du Mac par rapport à ce qui était connu en 1987, qui n’était guère plus que ce qui avait été vu avec le Macintosh original. Il montre des ordinateurs avec des écrans plus grands et un triomphe informatique avec des dizaines de millions d’unités vendues.

En réalité, une liste de successeurs est citée dans laquelle un ordinateur plus récent de la gamme Macintosh, appelé « Gravenstein », est mentionné. Il mentionne également un modèle appelé « Giga Mac », censé être assimilé à ce qu’est actuellement le Mac Pro.

Steve Wozniak, enthousiaste, affirme que les performances ont été multipliées par la réduction de la taille des composants à seulement 10 %. Pouvons-nous assimiler ce fait à ce qui s’est passé avec la transition vers Apple Silicon ?

Qui dit Apple Vista », dit Apple Vision Pro

Mais ce qui est peut-être le plus surprenant dans toute la vidéo, c’est le concept de ce qu’ils appellent « Apple Vista » : des lunettes qui pourraient très bien être la prochaine évolution de Vision Pro. Nous pouvons rire maintenant, mais peut-être que nous ne pourrons pas rire autant dans trois ou quatre ans.

La vidéo ne fait pas vraiment mouche disquette miniature qu’utilise l’utilisateur de ces lunettes « Apple Vista ». D’accord, le disquettes Elles n’existent plus, mais il est impossible de ne pas penser aux cartes SD qui existent actuellement.

Cet aperçu d’il y a trente et plusieurs années nous laisse avec l’idée que les produits Apple n’ont pas été conçus il y a 1 an, ni il y a 2 ans, ni il y a 5 ans… peut-être qu’ils le seront au-delà d’une décennie, certains l’ont imaginé il y a longtemps, en remontant 20 ou 30 ans.

En réalité, il suffit de comprendre ce qu’Apple avait en tête en lançant l’Apple Newton en 1993, le grand-père de l’iPad, apparu en 2010. Parmi plusieurs autres exemples.

« Bonjour, je suis votre IA et voici l’actualité du jour »

Si Apple n’est pas encore leader en matière d’intelligence artificielle dans ses produits, cela ne veut pas dire qu’elle ne travaille pas sur cette idée depuis les années 80. Oui, l’entreprise fait référence à une telle technologie dans cette vidéo.

Ainsi, on peut voir dans les images de cette vidéo une IA, ou un « Siri » plus intelligent, qui informe l’utilisateur de l’actualité de la journée autour d’une tasse de café. Il est vrai qu’aujourd’hui le Mac ne fait pas partie des appareils électroménagers, mais, qui sait, l’idée d’un HomePod avec écran, exécutant iPadOS 18 et avec sa propre IA, pourrait être le résultat de ce qui était prédit il y a 30 ans ?

La WWDC de cette année promet d’être l’un des événements d’intelligence artificielle les plus intéressants d’Apple. 1997 n’était pas ce qu’Apple imaginait, mais 2024 pourrait finir par être bien plus semblable à ce que vous pourriez penser au départ.

Dans cette vidéo, il y a quelque chose qu’ils n’avaient pas prédit et qui a finalement sauvé l’entreprise : le retour de Steve Jobs aux commandes de l’entreprise.