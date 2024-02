Le potentiel pliable d’Apple n’est peut-être pas celui d’un iPhone

Les rumeurs sur le pliable d’Apple se sont intensifiées et, avec elles, la curiosité grandit quant à ce que sera la proposition du géant technologique. Bien qu’il ait été spéculé qu’il s’agirait d’un iPhone, il est possible que le gadget soit, après tout, une tablette ou un ordinateur portable.

À la mi-2023, les rumeurs sur un potentiel pliable signé par Apple se sont renforcées et des hypothèses concernant l’appareil ont été révélées, de nombreux rapports indiquant qu’il arriverait en 2026. Parmi les différentes rumeurs, certaines ont souligné que le gadget pliable serait un iPhone. .

Cependant, une source de la chaîne d’approvisionnement taïwanaise (via MacRumors) a déclaré qu’Apple travaillait sur l’appareil pliable depuis cinq ans et qu’il s’agissait en réalité d’un « appareil plus grand » comme une tablette ou un ordinateur portable, plutôt que d’un smartphone.

En réalité, cette information en corrobore une autre, que nous avons découverte il y a quelques semaines, et qui disait que les plans pointaient vers un appareil de 7 à 8 pouces, qui pourrait remplacer l’iPad Mini.

La même source clarifie également certaines rumeurs antérieures sur la pause dans la production de l’appareil pliable. Apparemment, Apple a eu du mal à développer avec Samsung un écran pliable qui réponde à ses normes de qualité. Par ailleurs, il indique que la pause dans le développement et la décision d’affecter les ingénieurs de Vision Pro au projet pliable sont vraies.

Enfin, le rapport indique que la société de Cupertino n’a pas complètement suspendu ses travaux sur les produits pliables, car elle conserve apparemment plusieurs départements traitant de gammes de produits pliables distinctes.

À noter que d’autres constructeurs, comme Samsung, OnePlus et Google, ont déjà lancé des smartphones pliables. Par ailleurs, en matière de tablettes pliables, Lenovo est en avance depuis quelques années maintenant.

Malgré la question de la recherche de l’écran idéal, certains consommateurs peuvent s’interroger sur d’autres raisons potentielles de ce retard.