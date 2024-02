L’ADN de Beethoven détenait un grand secret, maintenant révélé grâce à la technologie

Beethoven est l’un des musiciens romantiques les plus célèbres ; sa mort a nourri son héritage et maintenant nous en savons plus à ce sujet

Grâce à une mèche de cheveux, nous en savons plus sur le mythique Beethoven

Nous avons atteint un niveau très avancé en matière de technologie génétique. Certains pays, comme la Chine, sont prêts à révolutionner cette technologie. Cependant, cela nous permet également de regarder vers le passé, du moins si nous conservons des restes de ces personnes pour lesquelles il était important de faire une analyse génétique. De nos jours, certaines personnes sourdes peuvent retrouver l’ouïe grâce à la thérapie génique. Cependant, à l’époque de Beethoven, cela était impensable, et le génie de la musique classique romantique n’a pu jouir d’une ouïe complète à partir de ses vingt ans.

Maintenant, une équipe scientifique a tenté de révéler les problèmes de santé de Beethoven et de déterminer ce qui l’a tué et quelles ont été les raisons de sa surdité. Les réponses ont été extrêmement intéressantes, bien qu’elles n’aient pas pu être complètes, comme on peut le voir dans l’article scientifique publié dans Current Biology par Tristan James Alexander Begg et son équipe.

Les raisons de la mauvaise santé de Beethoven

Ludwig van Beethoven a été sans aucun doute l’une des figures les plus emblématiques de la musique classique. Il est décédé en mars 1827 après une maladie qui l’a gardé alité pendant quatre mois depuis Noël 1826. La vie du compositeur a été marquée par sa génialité musicale, mais aussi par des problèmes de santé qui l’ont affligé pendant des années, y compris une surdité progressive qui a commencé vers l’âge de vingt ans et qui l’a rendu complètement sourd à quarante ans.

Afin d’en savoir plus sur sa santé et sa triste mort, une équipe de chercheurs a réalisé une analyse génétique d’échantillons de cheveux de Beethoven.

Cette étude moderne suggère que la cause de sa mort aurait pu être une infection par l’hépatite B, exacerbée par la consommation d’alcool et des problèmes hépatiques préexistants, ouvrant ainsi un nouvel éclairage sur la compréhension du génie musical, probablement le plus célèbre de tous les temps aux côtés de Mozart. Auparavant, on pensait qu’il aurait pu être empoisonné au plomb, mais en réalité, les échantillons génétiques ne correspondaient pas à lui.

Cependant, l’analyse n’a pas permis de fournir des réponses définitives sur les causes de la surdité de Beethoven, un aspect qui a intrigué à la fois les médecins et les historiens de la musique pendant des décennies, en grande partie parce que cela constitue l’une des singularités les plus remarquables de sa vie, puisqu’il a composé de grandes œuvres avec une grave déficience auditive.

L’étude est très utile car elle nous permet de mieux connaître la vie d’un génie de la musique qui a laissé une empreinte indélébile tant dans son pays d’origine que dans le monde entier. Il est rare que quelqu’un ne connaisse pas Beethoven et les étranges raisons qui ont conduit à sa mort.

En résumé :