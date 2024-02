Une prothèse synthétique peut « pirater » le cerveau pour nous aider à nous souvenir: elle pourrait lutter contre la maladie d’Alzheimer

Cela pourrait ouvrir un nouveau domaine passionnant de recherche, mais aussi une série de questions éthiques complexes

La connaissance du cerveau avance à grands pas

En plein XXIe siècle, les neurosciences ont atteint un point où il est difficile de croire que nous en sommes là. Ils ont réussi à maintenir un cerveau en vie en dehors du corps, mais la question ne s’arrête pas là, car il existe des études qui décryptent notre cerveau pour savoir ce que nous pensons. À la suite de ces études, d’autres études très intéressantes émergent et pourraient avoir la clé pour arrêter certaines affections dont souffrent des millions de personnes, comme la maladie d’Alzheimer. En effet, une étude a réussi à aider des personnes à se souvenir de choses concrètes de leur vie.

Une technologie complexe et expérimentale

Une équipe de chercheurs a mis au point un système qui associe la stimulation cérébrale électrique et magnétique pour tenter de rendre plus facile le souvenir de certaines images de notre cerveau. L’étude, publiée dans Frontiers in Computational Neuroscience.

Pour cela, ils ont travaillé avec un groupe de 14 adultes diagnostiqués avec l’épilepsie, qui avaient déjà des électrodes implantées dans leur cerveau dans le cadre d’un traitement visant à localiser le centre de leurs crises. Ces dispositifs ont non seulement atteint leur objectif initial, mais ils ont également été utilisés pour stimuler électriquement le cerveau, notamment dans l’hippocampe, la région où nos souvenirs sont théoriquement stockés.

Notre objectif est de restaurer la fonction de la mémoire perdue à cause de la maladie d’Alzheimer

Les chercheurs ont mis en place des implants neuronaux qui « ont écrit » des codes d’information dans l’hippocampe, en utilisant un modèle computationnel pour décrypter les modèles associés au souvenir d’images spécifiques. Ce processus a permis de générer des modèles de stimulation personnalisés pour chaque individu, liés à la mémorisation d’images de personnes, de bâtiments ou de plantes.

En réintroduisant ces codes neuronaux, les chercheurs ont réussi à améliorer la capacité des patients à associer et à retenir des images déjà vues, renforçant ainsi efficacement la mémoire, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant et qui offre une lueur d’espoir pour tenter de résoudre certains problèmes de mémoire chez les êtres humains.

Le potentiel de cette technologie va au-delà du domaine expérimental, avec pour objectif ultime de proposer un traitement aux personnes atteintes de maladies affectant la mémoire, comme la maladie d’Alzheimer. Cela pourrait transformer la vie de millions de personnes qui dans les stades finaux de leur vie souffrent de maladies liées à ces problèmes.

Pour résumer les aspects les plus intéressants de l’article :