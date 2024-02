Si vous possédez l’un de ces smartphones Samsung, vous recevrez bientôt One UI 6.1 et AI

Avec l’arrivée du Galaxy S24, Samsung a également introduit One UI 6.1, qui contenait de nombreuses nouvelles fonctionnalités en matière d’IA et dans d’autres domaines. On sait que cette nouvelle version sera étendue à d’autres modèles, mais il n’y a pas encore de grande certitude. Désormais, tout est devenu plus clair, Samsung révélant lui-même quels sont les prochains smartphones à recevoir One UI 6.1. Découvrez quels sont ces modèles.

Il y a eu des discussions sur les smartphones qui pourront recevoir les actualités de Samsung en matière d’IA. Ceux-ci se sont déjà révélés utiles aux utilisateurs et par conséquent, Samsung et d’autres marques souhaitent investir encore plus dans ce domaine qui découvre encore où cela peut être utile et important.

Les informations les plus récentes ont apporté de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de certains smartphones de la marque. Cela a révélé que les Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 recevront One UI 6.1 à partir de fin mars.

Avec One UI 6.1, Samsung garantit également à ces smartphones certaines des nouvelles capacités basées sur l’IA lancées par le S24. La liste des nouveautés de cette version est également connue et montre comment ces appareils vont s’améliorer.

Traduction de conversation : les messages WhatsApp (et autres applications prises en charge) dans une autre langue seront traduits, même si le clavier Samsung doit être utilisé.

Traduction simultanée dans les appels : traductions de texte et de voix en temps réel.

Mode interprète : écran partagé pour générer des traductions de texte pour les conversations.

Cercle pour rechercher : recherchez n’importe quoi sur l’écran en traçant un cercle autour avec votre doigt.

Assistance Notes : pour formater, résumer ou traduire des notes.

Aide à la navigation Web : résumés de n’importe quelle page sur Internet.

Transcription des enregistrements : résumés de l’enregistreur Samsung.

L’édition d’images va arriver et les nouvelles fonctionnalités sont très intéressantes pour augmenter la productivité. Ils incluent certaines fonctionnalités dérivées de l’IA pour donner une autre perspective :

Édition générative : similaire au remplissage génératif Photoshop d’Adobe ou au Magic Eraser de Pixel, il permet de déplacer des objets ou de les effacer d’une photographie.

Modifications suggérées : recommandations pour améliorer les photographies.

Ralenti instantané : génère des images supplémentaires pour transformer une vidéo normale en ralenti.

Il y a un détail important dans l’annonce de Samsung et il fait référence à la possibilité que d’autres smartphones reçoivent ultérieurement ces fonctions d’IA via One UI 6.1. En d’autres termes, la série Galaxy S22 pourrait éventuellement recevoir de nouvelles fonctionnalités intéressantes de la part du Galaxy AI.