Comment restreindre l’utilisation des données en arrière-plan sur Android

Voulez-vous économiser des données Internet sur votre téléphone en raison d’une disponibilité limitée des données ou pour toute autre raison? Si oui, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, nous vous montrerons comment restreindre l’utilisation des données en arrière-plan sur les téléphones Android, en vous assurant d’économiser des données pour quand vous en avez vraiment besoin.

Internet est devenu une partie importante de notre vie quotidienne. Cependant, tout comme un luxe, cela ne vient pas cher. Le coût de l’Internet varie selon la région, les forfaits de données illimités étant chers dans de nombreux pays, et donc les utilisateurs optent pour des forfaits limités. Donc, si vous êtes inquiet que vos données Internet seront consommées par des applications en arrière-plan. Eh bien, vous n’avez pas à vous en soucier, car vous pouvez restreindre les données en arrière-plan sur votre téléphone Android.

Oui, de nombreuses applications consomment des données en arrière-plan sans apparaître dans votre liste des applications récemment ouvertes. Ces applications utilisent les ressources du téléphone et les données Internet. Heureusement, la plupart des téléphones Android sont équipés d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de désactiver les données en arrière-plan pour des applications spécifiques.

Avant de passer aux étapes pour restreindre les données en arrière-plan, il est important de trouver les applications qui utilisent le plus de données. Alors voyons comment trier et trouver les applications à restreindre les données en arrière-plan.

Comment vérifier quelles applications consomment des données

Les paramètres ou le processus d’accès aux paramètres spécifiques peuvent varier selon les marques de téléphones. Ici, je partagerai les étapes pour les téléphones Samsung, mais le processus sera très similaire pour les autres.

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone. Accédez à Connexions > Utilisation des données. Ici, vous verrez l’utilisation des données mobiles, ouvrez-la. Vous trouverez l’utilisation des données accumulées ainsi que la liste des applications dans l’ordre de leur utilisation des données.

Vous pouvez noter les applications qui utilisent le plus de données et n’ont pas besoin de données en arrière-plan. Une fois cela fait, il est temps de restreindre leur utilisation des données.

Restreindre l’utilisation des données pour des applications spécifiques

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone Android. Faites défiler vers le bas et vous trouverez la section Applications. Ouvrez les paramètres des applications, puis recherchez la première application de la liste que vous avez notée. Appuyez sur l’application et cela vous amènera à sa page d’informations. Ouvrez l’option Données mobiles à partir d’ici. Désactivez le bouton bascule pour «Autoriser l’utilisation des données en arrière-plan».

C’est tout! Une fois que vous avez ajusté ces paramètres, l’application ne consommera plus de données Internet lorsqu’elle est réduite ou fermée. Désormais, vous pouvez désactiver le bouton bascule pour chaque application de cette manière. Cependant, il est important de ne pas désactiver les données en arrière-plan pour les applications de messagerie, telles que WhatsApp, car cela pourrait entraîner des problèmes – vous pourriez ne pas recevoir les messages en temps réel.

De plus, il existe une solution rapide pour accéder à la page « Informations sur l’application » mentionnée à l’étape 4. Appuyez longuement sur l’icône de l’application sur votre écran d’accueil et un menu apparaîtra. Recherchez et appuyez sur l’icône «i» ou sur le texte «Informations sur l’application». Cette action vous amènera directement aux paramètres de cette application spécifique.

Restreindre les données en arrière-plan pour toutes les applications en une seule fois

Si vous utilisez des données mobiles et que vous craignez qu’elles s’épuisent plus rapidement que prévu, mais que vous ne voulez pas limiter l’utilisation des données en arrière-plan pour chaque application individuellement, il existe une autre solution. Android vous permet de restreindre les données en arrière-plan pour toutes les applications en une seule fois. De plus, vous pouvez facilement supprimer ces restrictions en un seul clic une fois que vous êtes connecté à WiFi. Suivez ces étapes pour savoir comment faire.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone. Accédez à Connexions > Utilisation des données. Vous trouverez Économiseur de données. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez directement rechercher Économiseur de données dans les paramètres. Ouvrez Économiseur de données et activez le bouton bascule.

Tout simplement, cela restreindra l’utilisation des données en arrière-plan et vous pourrez supprimer la restriction de la même manière, il vous suffit de désactiver le bouton bascule.

Économiseur de données est semblable à l’économiseur de batterie mais il économise les données au lieu de la batterie. Si vous souhaitez économiser des données de différentes manières, vous pouvez suivre certains de ces conseils.

Désactivez les mises à jour automatiques du système

Désactivez les mises à jour des applications dans le Play Store

Désactivez les vidéos en lecture automatique sur YouTube, le Play Store, Google Discover et d’autres services

Voilà donc le guide complet et rapide sur la façon de restreindre l’utilisation des données en arrière-plan sur les téléphones Android. J’espère que ce guide répond à toutes vos interrogations et questions. Mais au cas où vous auriez des questions, vous pouvez les poser dans la section des commentaires.