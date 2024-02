Les meilleurs robots tondeuses 2024 : Tondre intelligemment sans câble

Déjà en 2023, les premiers fabricants ont présenté leurs tondeuses à gazon de dernière génération : elles renoncent en partie aux câbles de signalisation placés le long du bord de la pelouse. À la place, des technologies de navigation moderne sont utilisées, ce qui facilite considérablement l’installation et le fonctionnement en continu. Lidar, cinématique en temps réel (RTK) et IA sont les nouveaux mots magiques. Cependant, les meilleures tondeuses à gazon de 2024 possèdent également quelques fonctionnalités intéressantes.

Dreame Roboticmover A1 : Le confort des aspirateurs robots modernes

Jusqu’à présent, Dreame était principalement connue pour ses aspirateurs et balais à vadrouille. L’A1 est la première tondeuse robotique du fabricant chinois. Et comme de nombreux robots récents, il se passe de câble de délimitation. À la place, Dreame utilise le système Ultra Sensing OmniSense, qui permet un positionnement et une navigation précis. Il offre le confort des aspirateurs robots habituels avec des cartes éditables, la définition de zones et la sélection de différents motifs de mouvement pour tondre les pelouses.

Le Dreame A1 est également équipé de roues robustes pour bien se déplacer dans l’herbe humide. (Photo : Dreame) Design élégant et commande directe sur l’appareil. (Photo : Dreame)

Dreame Roboticmover A1 : Spécifications techniques

Largeur de coupe : 22 cm Hauteur de coupe : 30 – 70 mm Niveau sonore : <56 db Surface : 2000 m² (1000 m² pendant la journée) Prix : à déterminer Degré d’inclinaison : 45 % Navigation et cartographie : Système OmniSense Ultra Sensing

Cartes 3D et gestion multi-zones

Lidar 3D pour la détection des obstacles (pour 11 types d’objets) Autres fonctionnalités : Divers modes de tonte (surface, zone, bord, point)

Protection IPX6 contre l’eau

L’installation, y compris la cartographie 3D, ne prend que 15 minutes, puis l’A1 fait ses « tours » selon les besoins. Grâce au Lidar 3D, le robot tondeur détecte 11 obstacles différents. Il peut être contrôlé via une application ou une molette Jog avec un clavier.

Au final : Le premier robot tondeur Dreame fait concurrence aux fabricants établis. Les connaissances du secteur des robots domestiques sont également mises à profit ici, ce dont les propriétaires de jardin bénéficient à bien des égards.

Ecovacs Goat GX 600 : Avec une technologie satellitaire moderne

Le fabricant bien connu pour ses aspirateurs robots, Ecovacs, a fait ses débuts dans le domaine des robots tondeurs en 2023 avec l’Ecovacs Goat G1. Le GX 600 poursuit les points forts du G1, ce qui signifie qu’il n’utilise plus de câble de délimitation. Au lieu de cela, le GX 600 utilise un système de localisation appelé TrueMapping Multi-Fusion basé sur une connexion aux satellites.

Terrain en pente ? Pas de problème pour la « chèvre ». (Photo : Ecovacs) Détection des obstacles et conduite ordonnée sont les points forts du robot. (Photo : Ecovacs)

Une nouveauté est par exemple que la technologie de vision est capable d’identifier automatiquement les limites de la pelouse, en temps réel. Une installation complexe n’est plus nécessaire, il suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage et c’est parti. Tout comme un aspirateur robot, il se déplace de manière uniforme et reproductible sur la pelouse, la détection des obstacles en 3D AIVI perçoit les objets sur la pelouse et les contourne. Un capteur ToF et une caméra grand angle de 150 degrés aident à cela. La technologie SmartMove identifie automatiquement les zones autres que la pelouse, telles que les trottoirs ou les pavés.

Ecovacs Goat GX 600 : Spécifications techniques

Largeur de coupe : à déterminer Hauteur de coupe : à déterminer Niveau sonore : à déterminer Surface : 1650 m² Prix : à déterminer Degré d’inclinaison : 40 % Navigation et cartographie : GPS

Détection des obstacles 3D AIVI avec capteur ToF et caméra Autres fonctionnalités : Poursuite de la tonte après une pause/recharge de la batterie

Coupe logique permettant des résultats de tonte uniformes

Protection IPX6 contre l’eau

Le GX 600 peut grimper des pentes allant jusqu’à 40 pour cent. Grâce à sa certification IPX6, il est protégé contre les éclaboussures d’eau.

Au final : Ecovacs est encore un nouveau venu dans le domaine des robots tondeurs, mais après le bon départ avec le G1, le GX 600 est une progression logique, dans laquelle l’expérience du fabricant dans le secteur des aspirateurs robots est mise à profit, par exemple avec la détection des obstacles AIVI 3D.

Husqvarna Automower 410XE Nera : Installation sans fil ou limites physiques

Le fabricant Husqvarna, réputé pour ses robots tondeurs, te laisse le choix dans la nouvelle série Automower-Nera, que tu souhaites utiliser un câble de délimitation inchangé ou si tu préfères t’en passer. Cela est possible grâce à la compatibilité avec le kit séparé Epos, qui inclut tout ce dont tu as besoin pour une installation plus confortable.

Largeur de coupe : 22 cm Hauteur de coupe : 20 – 55 mm Niveau sonore : 60 db Surface : 1000 m² Prix : à partir de 2700 euros (PDSF) Degré d’inclinaison : 30 % (à l’intérieur du câble de délimitation) Navigation et cartographie : Navigation assistée par GPS

Technologie Husqvarna AIM (Automower Intelligent Mapping) pour la création de cartes virtuelles

Système de positionnement précis (EPOS) pour une localisation précise et la création de limites virtuelles Autres fonctionnalités : Intégration domotique via Alexa, Google Home et IFTTT

Protection antivol GPS

Protection IPX6 contre l’eau

Grâce à une deuxième lame plus petite, le nouveau Automower 410XE Nera s’approche plus des bords en tournant dans la direction appropriée. Astucieux. La hauteur de coupe peut être ajustée électriquement, la tondeuse détecte les obstacles et les contourne. Tu peux également définir des zones d’exclusion temporaires pour des fleurs sauvages saisonnières dans l’application correspondante, si tu le souhaites.

Mammotion Luba 2 AWD-Serie : Télécommande d’abord, puis laissez-la conduire

La deuxième génération des tondeuses Luba de Mammotion offre de nombreuses nouveautés. Mais le design exceptionnel en forme de voiture de course est resté le même. Lors de la première installation, qui ne dure qu’environ 18 minutes, tu peux même contrôler la « voiture » à distance comme une voiture télécommandée. C’est ainsi que tu définis les bords de la pelouse. Un câble de délimitation n’est donc pas nécessaire.

Tu peux diviser ta propriété en plusieurs zones si tu le souhaites. Le système satellitaire RTK, avec une portée allant jusqu’à 5 kilomètres, assure l’orientation. Tu fixes l’antenne nécessaire sur le toit de la maison, à la station ou à un autre endroit où les arbres, les bâtiments ou les murs ne gênent pas. S’y ajoute un système de positionnement en vision 3D sur le dessus du Luba 2 AWD. Avec le support d’une fonction d’apprentissage approfondi, Mammotion promet une délimitation intelligente. Les capteurs à ultrasons aident le robot tondeuse à contourner les obstacles.

Mammotion Luba 2 AWD-Serie : Spécifications techniques

Largeur de coupe : 40 cm Hauteur de coupe : 25 mm – 70 mm Niveau sonore : 60 db Surface : 1000 – 5000 m² (selon le modèle) Prix : à partir d’environ 2300 euros (PDSF) Degré d’inclinaison : 38° d’inclinaison (80 %) Navigation et cartographie : Navigation sans câble de délimitation grâce à la vision 3D et au système RTK

Système de cartographie Fusion avec apprentissage en profondeur et capteurs à ultrasons Autres fonctionnalités : Télécommande comme un « jouet »

Pression sur le gazon pour différents motifs et designs de tonte

Commande vocale avec Alexa et Google Home

Gestion multi-zones pour jusqu’à 10 zones et zones d’exclusion

Une autre fonction ludique : dessiner des images prédéfinies ou personnalisées dans l’herbe – comme des cœurs ou des étoiles, par exemple.

Le Luba 2 AWD est disponible en modèles 1000, 3000 et 5000 – les chiffres correspondent aux surfaces (en mètres carrés) pour lesquelles la tondeuse est prévue pour une utilisation régulière.

Au final : Le fabricant Mammotion veut convaincre ceux qui veulent s’amuser avec leur tondeuse robot. La télécommande pour la configuration et la fonction de pression sur la pelouse sont déjà amusantes. Par ailleurs, la série Luba 2 AWD est extrêmement puissante et surtout à jour.

Stihl iMow 6 Evo : Classique et performant

Le modèle phare actuel de Stihl repose encore sur le câble de délimitation, que tu poses avant la première utilisation et qui définit la zone de travail de l’iMow 6 Evo. Cependant, cela permet une tonte très fiable – si tu le souhaites dans des zones prédéfinies. L’avantage est que tu n’as pas nécessairement besoin de l’application : le Stihl fonctionne également avec les commandes de l’appareil.

Il est également esthétique. (Photo : Stihl) L’iMow 6 Evo repose encore sur le câble de délimitation, mais il s’agit d’un produit très abouti. (Photo : Stihl)

Une chose amusante pour les connaisseurs : l’iMow 6 Evo rappelle avec ses LED, son design et la synthèse vocale en option K.I.T.T. de la série culte « K 2000 ». Cependant, grâce à trois lames oscillantes et à un réglage de la hauteur de coupe électrique à plusieurs niveaux, il peut tondre mieux que l’original.

Stihl iMow 6 Evo : Spécifications techniques

Largeur de coupe : 28 cm Hauteur de coupe : 20 mm – 60 mm Niveau sonore : 61 db Surface : 3000 m² Prix : À partir de 3300 euros (PDSF) Degré d’inclinaison : 45 % Navigation et cartographie : Navigation avec câble de délimitation et définition de zones Autres fonctionnalités : Possibilité de fonctionnement sans application

Système de coupe précis avec trois lames oscillantes

Les pentes jusqu’à 45 pour cent ne posent aucun problème pour la tondeuse robot. Grâce au kit en option pour les pentes, même des pentes jusqu’à 55 pour cent sont possibles.

Au final : Comparé à la concurrence, l’iMow 6 Evo utilise toujours un câble de délimitation, mais si tu préfères cette option et que tu ne veux pas dépendre autant des satellites et des connexions Internet existantes, alors le meilleur robot tondeur de Stihl est un modèle moderne. Cependant, personne ne devra renoncer aux « gadgets » via l’application.

Meilleurs robots tondeurs 2024 : Conseils avant d’acheter

Si tu envisages d’acheter une nouvelle tondeuse robot, les meilleurs modèles des fabricants sont évidemment un bon choix : ils sont puissants, très bien équipés et tournés vers l’avenir.

Il est important de savoir que tu devras également t’occuper de ton robot tondeuse. (Photo : Stihl)

Avant de choisir l’assistant adapté, tu devrais tenir compte de ces aspects ou les garder à l’esprit :

Prix et coûts supplémentaires : Les tondeuses à gazon d’aujourd’hui coûtent souvent plus de 1000 euros (et bien plus). Cela est dû à la technologie de plus en plus complexe. De plus, les câbles de délimitation ou la connexion aux satellites, les accessoires et les pièces de rechange sont en supplément. Définis un budget avant d’acheter, qui comprend également le style de conduite et les coûts supplémentaires à moyen terme.

Les tondeuses à gazon d’aujourd’hui coûtent souvent plus de 1000 euros (et bien plus). Cela est dû à la technologie de plus en plus complexe. De plus, les câbles de délimitation ou la connexion aux satellites, les accessoires et les pièces de rechange sont en supplément. Définis un budget avant d’acheter, qui comprend également le style de conduite et les coûts supplémentaires à moyen terme. Hauteur de coupe et largeur de coupe : Aimes-tu une pelouse très courte ou un peu plus verte? Compare tes attentes avec les capacités du futur robot.

Aimes-tu une pelouse très courte ou un peu plus verte? Compare tes attentes avec les capacités du futur robot. Câble de délimitation : Souhaites-tu indiquer précisément à ton nouveau robot tondeuse où il doit aller avec un fil ? L’installation est certes plus complexe, mais elle est très précise et clairement définie. La nouvelle génération de robots avec assistance satellitaire peut être configurée plus rapidement, mais nécessite également des antennes à placer. Et si la réception par satellite ne fonctionne pas correctement sur ton terrain, cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de ton robot.

Souhaites-tu indiquer précisément à ton nouveau robot tondeuse où il doit aller avec un fil ? L’installation est certes plus complexe, mais elle est très précise et clairement définie. La nouvelle génération de robots avec assistance satellitaire peut être configurée plus rapidement, mais nécessite également des antennes à placer. Et si la réception par satellite ne fonctionne pas correctement sur ton terrain, cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de ton robot. Taille et type de la propriété : La plupart des robots tondeuses actuels peuvent gérer les terrains en pente et les surfaces de pelouse de 1000 m² ne sont un défi que pour quelques-uns. Pour des conditions particulières, telles qu’une pente raide ou plusieurs zones à tondre, ton nouveau robot doit être capable de relever ces défis.

La plupart des robots tondeuses actuels peuvent gérer les terrains en pente et les surfaces de pelouse de 1000 m² ne sont un défi que pour quelques-uns. Pour des conditions particulières, telles qu’une pente raide ou plusieurs zones à tondre, ton nouveau robot doit être capable de relever ces défis. Planification et installation : Même si les fabricants promettent que leur robot est prêt à l’emploi en un rien de temps, prévois de la patience et quelques heures pour la première configuration. En effet, tu devras peut-être enfouir un câble de délimitation, placer la station de recharge, installer l’application nécessaire et faire les premiers essais de conduite. Fais-le calmement pour éviter les problèmes.

Même si les fabricants promettent que leur robot est prêt à l’emploi en un rien de temps, prévois de la patience et quelques heures pour la première configuration. En effet, tu devras peut-être enfouir un câble de délimitation, placer la station de recharge, installer l’application nécessaire et faire les premiers essais de conduite. Fais-le calmement pour éviter les problèmes. Personne n’est parfait : Sache que ton robot tondeuse peut parfois se coincer ou rencontrer d’autres problèmes. Les espaces verts extérieurs sont des scénarios beaucoup plus complexes pour un robot que, par exemple, les pièces d’un appartement. Garde donc un œil sur ton nouvel achat au début.

Sache que ton robot tondeuse peut parfois se coincer ou rencontrer d’autres problèmes. Les espaces verts extérieurs sont des scénarios beaucoup plus complexes pour un robot que, par exemple, les pièces d’un appartement. Garde donc un œil sur ton nouvel achat au début. Risque de sécurité avec les robots tondeurs : Bien que les premiers robots tondeurs soient capables de reconnaître des obstacles tels que des jouets ou des outils de jardin, mais aussi de petits animaux et même des enfants (comme les mains et les bras), ils pourraient causer des blessures. Veille donc à ce que ton robot tondeuse ne circule pas sans surveillance ou ne devienne pas un risque pour la sécurité.

Bien que les premiers robots tondeurs soient capables de reconnaître des obstacles tels que des jouets ou des outils de jardin, mais aussi de petits animaux et même des enfants (comme les mains et les bras), ils pourraient causer des blessures. Veille donc à ce que ton robot tondeuse ne circule pas sans surveillance ou ne devienne pas un risque pour la sécurité. Bruit : Les robots tondeurs modernes sont relativement silencieux avec 60 dB, mais ils pourraient déranger les voisins la nuit. Réfléchis donc à l’acceptabilité du niveau sonore pour toutes les personnes concernées.

Les robots tondeurs modernes sont relativement silencieux avec 60 dB, mais ils pourraient déranger les voisins la nuit. Réfléchis donc à l’acceptabilité du niveau sonore pour toutes les personnes concernées. Entretien intensif : Ta tondeuse à gazon intelligente a besoin d’un peu d’amour et de soin. De temps en temps, tu devras changer les lames, et plus fréquemment, tu devras nettoyer les capteurs. Certains modèles peuvent même être nettoyés directement avec un tuyau d’arrosage.

Ai-je besoin d’un robot tondeuse ?

Malgré le coût initial assez élevé, un robot tondeuse est une bonne option dans de nombreux cas – surtout si tu ne veux pas tondre toi-même, que tu manques de temps et que l’aspect de ta propriété est important pour toi.

Il est recommandé de choisir un robot tondeuse dont la surface maximale de tonte est supérieure de 50 % à la surface de gazon que tu possèdes. Par ailleurs, vérifie si ton terrain est en pente ou s’il possède trop de zones différentes, ce qui pourrait dépasser les capacités d’un robot tondeuse.

Selon notre point de vue, un robot tondeuse vaut la peine d’être envisagé pour des surfaces (nettement) supérieures à 500 m². Cependant, garde à l’esprit que ton « mouton » peut passer plusieurs heures à tondre pour couvrir toute la surface d’une grande propriété.