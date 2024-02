Warframe est désormais disponible en téléchargement sur iPhone et iPad

Warframe pour iPhone et iPad est maintenant disponible : voici comment télécharger ce jeu gratuitement avec des milliers d’heures de contenu

Télécharger Warframe pour iPhone et iPad est désormais possible : comment télécharger le jeu PC sur iPhone ou iPad

Warframe, le jeu de tir à la première personne en free-to-play, vient d’arriver sur iPhone et iPad. Cette nouvelle arrive un an après l’annonce de la version mobile pour Apple, ce qui représente un grand pas en avant de la part du développeur et permettra à n’importe quel utilisateur de profiter de ce titre si populaire sur ordinateur.

Comment télécharger Warframe sur iPhone et iPad

Pour télécharger Warframe sur votre iPhone ou iPad, il vous suffit d’accéder au lien suivant sur l’App Store d’Apple. Le jeu est entièrement gratuit, bien qu’il propose des achats intégrés qui se traduisent généralement par des éléments cosmétiques pour modifier l’apparence du personnage.

Cependant, Warframe n’est pas compatible avec tous les iPhone et iPad du marché. Les spécifications minimales sont disponibles sur la page officielle du jeu sur l’App Store. Vous devrez avoir iOS 14.0 ou une version ultérieure ainsi qu’un processeur A12 ou ultérieur.

De plus, Warframe occupe 104.3 Mo, il sera donc nécessaire d’avoir au moins cet espace disponible sur votre appareil. Il est possible que, au fur et à mesure du jeu ou de l’extension des différents éléments du jeu, l’espace requis augmente, il est donc généralement préférable de réserver 1 Go pour ce jeu.

Malgré la recherche d’une expérience similaire à celle d’un jeu sur ordinateur, les développeurs de Warframe ont apporté suffisamment de modifications pour que l’utilisation de l’écran tactile soit simple et sans complication.

Parmi ces modifications, on trouve le bouton appelé Bullet Jump, intégré à l’interface du jeu et qui permet aux joueurs de sauter en maintenant le bouton appuyé et en ajustant la caméra qui se trouve dans le coin inférieur droit.

Toute l’interface a changé suffisamment pour prendre en compte ces changements et innovations afin qu’ils semblent toujours faire partie de Warframe. De plus, le jeu multijoueur interplateforme a été mis en place, ce qui vous permettra de jouer avec vos amis sur ordinateur depuis votre iPhone.

Qu’en est-il de Warframe pour Android ? Le développeur du jeu a indiqué qu’une version est en cours de développement, mais aucune date n’a encore été annoncée et, bien sûr, son arrivée n’est pas attendue dans les prochains mois. Tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de rester attentifs, car il a été indiqué qu’une version bêta fermée sera lancée dans les prochaines semaines.