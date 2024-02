Quels sont les symptômes du cancer : les huit signaux d’alarme que vous ne devez jamais ignorer

Les symptômes du cancer sont très variés, certains sont légers tandis que d’autres sont plus évidents : ceux qui se développent précocement sont des signaux d’alarme importants à ne pas sous-estimer. Voici quels sont ces symptômes.

Les symptômes du cancer, lorsqu’ils sont reconnus à temps, peuvent sauver des vies. Certains sont en effet de véritables signaux d’alarme qui, s’ils sont détectés précocement, peuvent faire une énorme différence, car les chances de guérison d’une tumeur sont d’autant plus grandes que la maladie est moins avancée au début du traitement. Dans la plupart des cas, ces symptômes sont heureusement causés par des conditions beaucoup moins graves, mais parfois ils peuvent être un signe qu’il ne faut jamais ignorer.

Certains de ces symptômes sont génériques, tels que la fatigue et la fièvre, donc similaires à ceux de beaucoup d’autres maladies, tandis que d’autres sont plus spécifiques, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer quand une sensation est normale ou si elle est le signe d’un cancer. En cas de symptômes suspects, la principale recommandation est de consulter son médecin, ce que beaucoup de personnes ne font cependant pas, comme le montrent les recherches. Pourtant, certains de ces signaux d’alarme, comme la présence de sang dans l’urine ou les selles, sont si évidents qu’il est difficile de penser que quelqu’un les néglige intentionnellement.

Quels sont les symptômes du cancer : les huit signaux d’alarme des tumeurs

Les tumeurs peuvent provoquer de nombreux symptômes différents. Certains peuvent être légers, tandis que d’autres sont plus évidents. Cela est en grande partie dû au type de néoplasie qui, lorsqu’elle se développe dans des zones telles que les parois de l’intestin grêle ou dans la cavité pulmonaire, peut ne pas causer de symptômes tant que la tumeur n’atteint pas une certaine taille. En revanche, les tumeurs qui se développent dans des sites plus limités, comme une corde vocale, peuvent causer des symptômes (comme une toux et des altérations de la voix) même lorsqu’elles sont relativement petites.

Certains des symptômes du cancer qui se manifestent précocement sont de nature générique, tandis que d’autres sont des signes spécifiques de tumeurs dans des sites précis de l’organisme. Selon le docteur Robert Peter Gale de l’Imperial College de Londres, connu pour ses recherches sur la leucémie et d’autres troubles de la moelle osseuse, certains de ces symptômes sont un signe précoce d’alerte du cancer, qui doivent inciter une personne à consulter un médecin. Ces symptômes incluent la perte de poids inexplicable et la fièvre récurrente, qui sont des signes clairs de progression du cancer.

Une liste des principaux symptômes a été dressée par le Cancer Research UK et comprend des troubles tels que les changements dans les habitudes intestinales et la toux qui ne disparaît pas. Voici les huit signaux d’alarme à ne jamais ignorer :