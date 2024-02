Raza reste enceinte mais vit seule dans un aquarium avec cinq requins : comment est-ce possible

Une femelle de race appelée Charlotte, qui vit depuis huit ans dans un aquarium sans mâle de son espèce, est tombée enceinte. Elle partage le bassin seulement avec quelques requins et de petits poissons osseux. Voici comment elle a réussi à être enceinte.

La razza Charlotte. Crédit : Aquarium & Shark Lab by Team ECCO

La razza Charlotte, un poisson cartilagineux vivant dans un aquarium aux États-Unis, est tombée enceinte et attend jusqu’à quatre petits (le nombre n’est pas certain). Rien de particulièrement surprenant pour mériter un article dans un journal, si ce n’est que la femelle vit seule en compagnie de quelques requins (d’autres élasmobranches), de petits poissons osseux et n’a pas vu de mâle de sa espèce depuis au moins huit ans. Selon les experts qui veillent sur la race et suivent sa gestation, il s’agit d’un cas de parténogenèse ou de reproduction virginale. En pratique, certaines espèces de vertébrés – on en connaît environ quatre-vingts – peuvent se reproduire sans nécessité de s’accoupler.

+

En termes très simples, dans la parténogenèse, les ovules non fécondés donnent naissance à des embryons ne contenant que le matériel génétique de la mère, de sorte que les enfants sont de véritables clones. Cette stratégie de reproduction asexuée, qui peut être adoptée dans des conditions particulières de stress, de manque de partenaires, de colonisation de nouveaux environnements, etc., a été observée surtout chez les poissons, les amphibiens et les reptiles élevés en captivité, mais c’est la première fois qu’elle concerne l’espèce de Charlotte, une raie ronde (Urobatis halleri), plus correctement connue dans notre langue sous le nom de pastenague commune.

L’histoire de Charlotte a commencé à faire sensation sur les réseaux sociaux à partir du 6 février 2024, lorsque l’équipe ECCO qui gère l’Aquarium & Shark Lab – un aquarium situé dans les montagnes des Appalaches en Caroline du Nord – a annoncé la gestation par un message sibyllin sur Facebook : « Notre race, Charlotte, est enceinte! Nous le gardons secret depuis plus de 3 mois. Nous avons des images échographiques confirmées par deux experts : le Dr Robert Jones du vétérinaire de l’aquarium d’Australie et Becka Campbell, candidate au doctorat à l’université d’État de l’Arizona. La chose vraiment incroyable est que nous n’avons pas de mâle de notre espèce! ».

Depuis lors, les questions sur cette grossesse inattendue se sont multipliées et des hypothèses absurdes ont été avancées, comme celle selon laquelle elle aurait été mise enceinte par l’un des requins. Il est vrai que les raies et les requins sont tous deux des poissons cartilagineux et sont étroitement liés du point de vue phylogénétique, mais il est clair que des croisements de ce type ne sont pas possibles. La chercheuse Kady Lyons, du Georgia Aquarium à Atlanta, l’a confirmé à l’Associated Press, soulignant qu’il est simplement impossible pour un requin de s’accoupler avec une pastenague.

Étant donné que Charlotte vit dans son réservoir depuis 2016 – lorsqu’elle a été donnée par un particulier – avec cinq petits requins, la seule option plausible pour expliquer sa gestation est donc la parténogenèse. « C’est ce à quoi nous nous en tenons. Nous pensons que ses petits sont dus à la parténogenèse, dans laquelle les cellules se divisent à l’intérieur des œufs et créent un embryon, qui est fondamentalement un clone de la mère », a expliqué la Dre Kinsley Boyette, vice-directrice de l’aquarium situé sur la Main Street de Hendersonville.

Les dernières échographies ont révélé que les petits sont dans la bonne position pour l’accouchement, « enroulés » dans les voies génitales de la mère, donc tout moment est propice à la naissance. L’équipe ECCO a placé des caméras partout pour suivre jour et nuit la naissance de Charlotte et prendre immédiatement soin des petits, qui seront transférés dans un réservoir adapté pour les garder en sécurité. Les experts estiment que la race a entre 12 et 14 ans et, comme mentionné précédemment, elle vit depuis 8 ans dans l’aquarium de Hendersonville. Ces derniers mois, le personnel avait remarqué une bosse étrange sur l’animal et avait pensé à un kyste, mais les échographies réalisées par des experts ont révélé la grossesse inattendue. Des mises à jour sur l’état de santé de Charlotte sont publiées chaque jour sur les pages sociales de l’aquarium, en attendant seulement la naissance de ses petits.

Récemment, d’autres cas de parténogenèse ont fait la une de la presse internationale, comme celui de deux jeunes anacondas nés à l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre et de trois petits requins zèbres donnés naissance par une femelle qui n’avait pas vu de mâles depuis 5 ans. Des scientifiques de l’Institut polytechnique de Virginie et de l’Université d’État de Balcksburg ont également confirmé que les crocodiles peuvent se reproduire sans fécondation. L’année dernière, l’histoire d’une femelle gibbon tombée enceinte même si elle était seule depuis longtemps a fait le tour du monde ; dans ce cas, la parténogenèse devait être exclue car cette stratégie de reproduction n’existe pas chez les mammifères. On a découvert qu’un mâle était parvenu à la mettre enceinte à travers un trou dans le filet d’un espace commun, dans lequel les singes étaient temporairement transférés.