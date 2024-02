Qu’est-ce que l’ascidie squelette de panda, l’étrange animal découvert au Japon

Dans les fonds marins de l’archipel d’Okinawa, une nouvelle espèce d’ascidie, un organisme colonial surnommé « squelette de panda » en raison de son apparence bizarre, a été découverte. Connu depuis plusieurs années par les habitants de l’île de Kume, cet animal a été scientifiquement classifié récemment.

Ascidia squelette de panda. Crédit : MaduroDive / Screeshot X

Dans les eaux de l’île de Kume (Kumejima), qui fait partie de l’archipel d’Okinawa, une nouvelle et spectaculaire espèce d’animal marin colonial a été découverte. Les Japonais l’ont appelé « gaikotsu-panda-hoya », un nom qui peut être traduit en français par « ascidie squelette de panda ». La raison en est son aspect extrêmement curieux et sympathique : les structures internes de cet invertébré rappellent de près le squelette stylisé d’un panda, avec sa large cage thoracique blanche, ses gros yeux noirs et son « nez » en forme de truffe. La ressemblance est si marquée que les chercheurs ont attribué à cette ascidie le nom scientifique de Clavelina ossipandae, où l’épithète (en minuscules et en latin) fait clairement allusion aux os du panda. Le genre Clavelina compte un peu moins de cinquante espèces différentes.

La nouvelle espèce d’ascidie a été décrite par les deux chercheurs japonais Naohiro Hasegawa et Hiroshi Kajihara, tous deux du département des sciences de l’histoire naturelle – école doctorale des sciences à l’Université de Hokkaido. Les échantillons utilisés pour les analyses génétiques et morphologiques qui ont permis la classification ont été récupérés par un plongeur le 14 mars 2021 à une vingtaine de mètres de profondeur, lors d’une plongée près d’un grand rocher appelé « Tonbara », situé au large de la côte sud-est de l’île de Kume.

En réalité, cette espèce était déjà connue des habitants de l’île japonaise depuis plusieurs années, car des spécimens d’ascidie squelette de panda étaient exposés dans un aquarium d’un store local. Ce sont précisément les vidéos de cet endroit publiées sur les réseaux sociaux qui ont rendu cet animal bizarre « célèbre », poussant les biologistes marins à étudier en profondeur l’espèce jusqu’à sa classification taxonomique récente. Le professeur Hasegawa les a vus pour la première fois sur Twitter (aujourd’hui X) en 2018.

Mais qu’est-ce que les ascidies exactement ? Il s’agit d’organismes marins invertébrés qui, à l’âge adulte, vivent fixés sur le substrat des fonds marins, sur les rochers, le sable et parfois même sur d’autres êtres vivants. Ils ont généralement une forme de « tonneau transparent », la soi-disant « tunique » à laquelle fait référence le nom du sous-phylum auquel ils appartiennent (les Tuniciers, donc). Les yeux et le nez noirs du « panda » de la nouvelle espèce sont des structures encore mal comprises par les scientifiques, mais elles sont associées aux zoïdes (les individus individuels) qui composent l’ascidie coloniale. Chaque zoïde mesure environ 20 millimètres de long. Les structures blanches de « l’ossature » sont quant à elles des vaisseaux transversaux. On y trouve également un endostyle noir et deux bandes musculaires longitudinales qui vont de l’abdomen à l’endostyle de chaque côté de la tunique rigide.

Chaque ascidie possède un siphon inhalant par lequel elle aspire l’eau riche en particules en suspension et en micro-organismes dont elle se nourrit ; une fois dévoilée – à l’intérieur du panier branchial – l’eau est expulsée par le siphon exhalant. Il est intéressant de noter que les Tuniciers, dans leur phase larvaire libre de nager et non fixée au fond, possèdent une notochorde, une structure cartilagineuse tubulaire liée au système nerveux. Cela fait des Tuniciers des parents proches sur le plan phylogénétique des vertébrés, puisque la notochorde – présente dans les embryons de tous les chordés – se développe dans la colonne vertébrale. Les détails de la recherche « Graveyards of Giant Pandas at the Bottom of the Sea? A Strange-Looking New Species of Colonial Ascidians in the Genus Clavelina (Tunicata: Ascidiacea) » sur l’ascidie squelette de panda ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Species Diversity.