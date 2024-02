Google Maps recevra de nouvelles fonctionnalités pour être encore plus convivial pour les voitures électriques

Google Maps a cherché à s’adapter aux besoins des utilisateurs, avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles options. Celles-ci sont apparues à un rythme rapide, avec toujours des améliorations constantes. Aujourd’hui, d’après ce que l’on peut voir, il se prépare à être encore plus convivial pour les voitures électriques, en apportant la nouvelle fonctionnalité « Plug and charge ».

Les nouveautés de Google Maps sont nombreuses pour que ce service soit adapté aux nouvelles réalités du quotidien et à ce que propose déjà la concurrence directe. Des changements ont donc été apportés pour s’adapter aux besoins des conducteurs de voitures électriques, notamment en matière de recharge.

Maintenant, et dans la dernière version de cette application pour Android, on a découvert des entrées qui montrent qu’il y a d’autres nouveautés à venir dans ce domaine. Lors de l’analyse du code actuel, des entrées faisant référence à une nouvelle option associée à la recharge des voitures électriques ont été trouvées.

On parle du « Plug and charge », qui devrait arriver dans une des prochaines versions de Google Maps et être accessible à tous. Cette nouvelle option donnera aux utilisateurs de voitures électriques dotées de cette technologie un accès direct à ce type de chargeur.

La technologie Plug and Charge, comme son nom l’indique, est une manière simplifiée de recharger les voitures électriques. Cela permet de recharger la voiture sans utiliser d’application ou de carte de recharge : la voiture se charge elle-même du processus de paiement. BMW a révélé que l’authentification des véhicules ne nécessite pas de connexion Internet, ce qui la rend utile dans des endroits tels que les parkings souterrains.

Cette technologie de recharge est disponible dans les voitures électriques de plusieurs constructeurs, tels que BMW, Ford, GM et Mercedes. Il s’agit d’une nouveauté importante pour Google Maps, qui s’adapte aux nouvelles technologies et à ce que l’industrie a développé dans ce domaine.

Les informations sur les bornes de recharge pour voitures électriques sont une réalité depuis quelques temps sur Google Maps. Avec cette nouvelle indication, et avec le changement de scénario des fabricants, cette application obtient ainsi des informations pertinentes et, une fois de plus, se révèle adaptée aux besoins et aux souhaits des utilisateurs.