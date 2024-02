Téléchargez les images Android 15 Factory et OTA

Google a lancé le parcours Android 15 avec la sortie de sa première version de prévisualisation pour les développeurs. Android 15 est la prochaine version majeure d’Android pour les appareils Android qui devrait être disponible pour le grand public plus tard cette année. Si vous êtes un développeur ou si vous souhaitez simplement tester la nouvelle version Android 15, indépendamment des éventuels bugs, vous pouvez utiliser des images d’usine et des images OTA. Ici, vous pouvez télécharger Android 15 OTA et des images d’usine.

Google publiera environ deux versions de prévisualisation pour les développeurs et quatre versions bêta publiques avant la version finale. La version stable d’Android 15 pourrait être disponible en septembre ou octobre.

En ce qui concerne la compatibilité, les modèles de Pixel 6 et ultérieurs sont éligibles pour la mise à jour Android 15. Google a mis à jour les critères de compatibilité, excluant Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a de la réception de la nouvelle mise à jour Android 15. Voici la liste des appareils éligibles pour la mise à jour.

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Téléchargez Android 15 pour les téléphones Pixel

La version de prévisualisation pour les développeurs est disponible, ce qui signifie que les développeurs peuvent maintenant installer Android 15 sur leurs téléphones éligibles pour tester leurs applications en termes de compatibilité. Pour les utilisateurs publics, il est recommandé d’éviter la version de prévisualisation pour les développeurs et d’attendre la version bêta publique. Mais si vous souhaitez installer Android 15 DP, le moyen le plus simple est de flasher l’image d’usine et l’image OTA. Vous pouvez télécharger les images officielles à partir du lien ci-dessous.

Android 15 Developer Preview 1

Note: Nous ajouterons des liens de téléchargement pour les prochaines versions de prévisualisation pour les développeurs et les versions bêta. Les images OTA seront disponibles à partir de la deuxième version de prévisualisation pour les développeurs.

Avant d’installer la mise à jour Android 15, sauvegardez toutes vos données présentes sur votre appareil sur un service de stockage cloud comme Google Drive ou sur votre ordinateur.

Si vous avez des doutes, vous pouvez les poser sur nos réseaux sociaux. Partagez également cet article avec vos amis s’ils prévoient de tester Android 15.