Windows 11 Insider Preview Build 26058 apporte plusieurs modifications aux canaux Dev et Canary.

Un jour après la publication du correctif de sécurité du mardi de février, Microsoft lance une nouvelle mise à jour pour les canaux Dev et Canary. La nouvelle version incrémentielle de l’aperçu interne de Windows 11 est étiquetée avec le numéro de version 26058 et apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de changements.

Microsoft déploie la dernière version sur le canal Dev avec le numéro de build 10.0.26058.1100 (ge_release). Si vous êtes sur le canal Canary, vous recevrez la mise à jour avec le numéro de build 26058.1000. Cependant, Microsoft indique qu’il n’y a aucune différence entre les deux versions.

En termes de nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité pour les utilisateurs de Windows malvoyants. Les utilisateurs malvoyants peuvent désormais localiser et utiliser facilement leur curseur en activant la nouvelle fonctionnalité.

Le tableau de bord de Windows reçoit également des améliorations, vous permettant de basculer facilement entre le tableau de bord Mes widgets ou le tableau de bord Widgets de Microsoft Start. En plus de ces changements, la mise à jour apporte de nouveaux badges de notification pour les widgets.

L’écran de verrouillage bénéficie d’une nouvelle interface utilisateur météo améliorée sur le canal Canary. Vous obtiendrez plus d’informations en survolant la souris sur le widget météo.

En dehors de cela, Microsoft a ajouté des libellés au menu contextuel de l’Explorateur de fichiers, afin que vous puissiez facilement choisir l’une des actions du menu contextuel.

Voici la liste complète des modifications et corrections apportées par la version Insider Preview Builds 26058 de Windows 11.

Windows 11 Insider Preview Build 26058 – Quoi de neuf

Indicateur de pointeur : nouvelle option d’accessibilité pour les utilisateurs de Windows malvoyants

Les utilisateurs malvoyants sur Windows peuvent désormais localiser et utiliser facilement leur curseur. Cela permet à ces utilisateurs d’être plus productifs et efficaces lorsqu’ils utilisent un appareil Windows.

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres > Accessibilité > Souris et pointage et activez l’option Indicateur de pointeur. Vous pouvez également rechercher la fonctionnalité par son nom. Lorsque l’option est activée, vous pouvez la basculer en utilisant le raccourci clavier Win + Ctrl + X.

Améliorations du tableau de bord des widgets

Nous continuons à faire évoluer l’expérience du tableau de bord des widgets et vous pouvez maintenant avoir plus d’espace pour vos widgets préférés et vous tenir au courant des événements en cours avec un flux qui vous aide à découvrir le monde qui vous entoure. Avec l’introduction de la nouvelle barre de navigation à gauche, vous pouvez basculer entre un tableau de bord de widgets dédié et d’autres tableaux de bord intégrés tels que Découverte. Essayez-le et faites-nous savoir ce que vous en pensez en utilisant le bouton de rétroaction en haut du tableau de bord.

Nouveaux badges de notification pour les widgets

Nous commençons à déployer une nouvelle expérience de badges pour les widgets. Les badges des widgets vous notifieront lorsque vous manquez une notification importante sur votre barre des tâches. Ci-dessous, un exemple de badge de notification pour les widgets indiquant qu’il y a trois notifications manquées.

Lorsque vous ouvrez le tableau de bord des widgets, vous pouvez voir les détails des notifications que vous avez manquées dans le coin supérieur gauche du tableau de bord.

Expérience météo plus riche sur l’écran de verrouillage

Si vous êtes sur le canal Canary, vous devriez commencer à voir une expérience météo plus riche sur votre écran de verrouillage. Cela inclut des mises à jour météo dynamiques et interactives. Ainsi, lorsque vous survolez l’expérience météo sur votre écran de verrouillage, vous verrez plus d’informations. Lorsque vous appuyez ou cliquez sur la carte météo et vous connectez, Microsoft Edge s’ouvre avec la prévision complète dans MSN Météo.

Si vous utilisez déjà l’option Météo sous Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage > État de l’écran de verrouillage, vous n’avez rien à faire. De plus, cette nouvelle expérience sera activée par défaut. Si vous ne souhaitez pas voir cette expérience, vous pouvez modifier l’état de votre écran de verrouillage sur « Aucun ». Cette expérience de météo riche est disponible lorsque vous verrouillez votre écran, quelle que soit l’option de personnalisation que vous sélectionnez (Windows spotlight, Image ou Diaporama).

Windows 11 Insider Preview Build 26058 – Modifications et améliorations

Général WIN + CTRL + S ouvrira désormais l’accès vocal au lieu de la Reconnaissance vocale de Windows (WSR). Windows 11 est en train de passer de WSR à l’accès vocal. WSR est en cours de mise au rebut.

Explorateur de fichiers Pour faciliter l’utilisation du menu contextuel de l’Explorateur de fichiers, des libellés ont été ajoutés aux actions précédemment sans libellé telles que Couper, Copier, Coller, Renommer, et Supprimer.

Invite de commandes Si vous exécutez winget, ou tout autre gestionnaire de packages configuré pour cela, l’invite de commandes (CMD) recherchera désormais les modifications apportées au PATH et mettra à jour votre session actuelle. Pour permettre à un gestionnaire de packages d’avoir cette logique dans CMD, ajoutez simplement le nom du fichier .exe du gestionnaire de packages à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor\KnownPackageManagers.



Windows 11 Insider Preview Build 26058 – Corrections des problèmes connus

Résolution d’un problème entraînant une augmentation du nombre d’Insiders éprouvant des écrans noirs après l’installation de la Build 26040 (en particulier lors de la sortie d’un appareil de veille). Veuillez donner votre avis si vous continuez à rencontrer des problèmes après l’installation de cette version.

Résolution d’un problème où toutes les fonctionnalités ajoutées sous Paramètres > Système > Fonctionnalités facultatives affichaient 0 octets dans la version précédente.

Résolution d’un problème où les sessions de concentration continuaient à s’afficher en cours d’exécution dans le centre de notifications après leur fin.

Résolution d’un problème entraînant l’affichage inattendu de l’erreur « Windows Sandbox ne peut pas être initialisé. (0x800736b3) » pour certains Insiders dans la version précédente.

Résolution d’un problème où l’heure de la dernière vérification affichée pour Windows Update dans les Paramètres était incorrecte.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal Canary dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de préversion sur votre système. Vous pouvez vérifier la disponibilité de la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour et sécurité de Windows > Rechercher des mises à jour.

