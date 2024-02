Xiaomi 14 : les prix en Europe révélés et quelques autres surprises de dernière minute

Xiaomi prépare un autre lot de nouveautés dans une présentation qui aura lieu à la fin du mois. L’arrivée du Xiaomi 14 sera une réalité et de nombreux progrès ont déjà été réalisés concernant ce nouveau smartphone. Aujourd’hui, des informations plus pertinentes sont apparues. Nous parlons du prix de ce smartphone et de quelques autres surprises intéressantes.

Prix ​​​​du Xiaomi 14 en Europe

Le Xiaomi 14 n’est qu’à quelques jours d’être une réalité sur le marché mondial. Ce nouveau modèle ouvre une autre voie importante pour Xiaomi, qui souhaite combiner les meilleurs arguments de la photographie avec le dernier matériel disponible. L’union de ces éléments montrera ce que la marque a à offrir.

Beaucoup se demandent déjà combien ils devront payer pour avoir ce smartphone dans leur poche. Le prix est pertinent et constitue un facteur qui peut faire ou défaire n’importe quel équipement. Ainsi, les informations désormais révélées montrent ce que beaucoup veulent savoir. Nous parlons des prix auxquels les différents modèles Xiaomi 14 seront vendus.

Xiaomi 14 : 12 Go de RAM / 512 Go de stockage, disponible en vert, noir et blanc. Prix ​​: 1099 euros

Xiaomi 14 Ultra : 16 Go de RAM / 512 Go de stockage, disponible en noir et blanc. Prix ​​: 1499 euros

Ce qui ressort immédiatement, c’est l’absence du modèle Pro du Xiaomi 14. Celui-ci ne devrait pas atteindre l’Europe, restant exclusif au marché chinois, où la marque est très présente et où elle souhaite maintenir sa position de premier plan.

Encore quelques surprises de ce smartphone

Dans le même temps, des images du Xiaomi 14 continuent d’apparaître sur Internet et montrent ce qui va bientôt être révélé. Ces smartphones pourront rivaliser avec les dernières technologies du marché, d’autant plus avec la présence probable de Leica dans le domaine de la photographie.

Quant au lancement de ces 2 nouveaux modèles, il y a aussi des nouveautés logiques. Tout indique que le nouveau Xiaomi 14 sera dévoilé sur le marché mondial fin février, au MWC. C’est sur cette scène que la marque dévoile bon nombre de ses nouveautés.