Internet a réagi au « moment Steve Ballmer » de Zuckerberg à propos d’Apple Vision Pro

La vidéo de Mark Zuckerberg sur le Vision Pro sur Instagram a eu beaucoup d’écho dans le monde technologique, principalement parce qu’il a déclaré que le Meta Quest 3 de sa propre entreprise est « meilleur » que les lunettes d’Apple. Internet y voyait principalement une position égoïste prévisible, et beaucoup sur X le décrivent comme leur moment Steve Ballmer. Regardez les vidéos et souvenez-vous du moment !

Vidéo de Zuckerberg sur Vision Pro

Le PDG de Meta a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il affirme avoir essayé le Vision Pro et a été surpris. Il a dit qu’il s’attendait à ce que le Quest 3 soit plus abordable, ce qui implique qu’il s’attendait également à ce que les lunettes soient le meilleur produit, mais il a fini par conclure que pour la plupart des gens, ses propres lunettes VR étaient « meilleures ».

Dans une vidéo de trois minutes partagée sur son profil Instagram personnel, Zuckerberg a déclaré avoir testé l’Apple Vision Pro ces derniers jours. Selon le dirigeant, bien que les lunettes disposent d’un matériel impressionnant, il estime que les Meta Quest 3 peuvent faire pratiquement les mêmes choses pour un prix beaucoup plus abordable.

Je suis assez surpris que le Quest soit bien meilleur pour la grande majorité des choses pour lesquelles les personnes utilisent ces lunettes, avec cette différence de prix.

» a déclaré Zuckerberg.

Votre moment Steve Ballmer

De nombreuses personnes sur X ont décrit la vidéo comme rappelant l’époque où le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, dénigrait l’iPhone.

Ballmer a éclaté de rire lorsqu’on l’a interrogé sur le lancement de l’iPhone original lors d’une interview.

500 dollars ? Entièrement subventionné ? Avec un plan ? J’ai dit que c’était le téléphone portable le plus cher au monde. Et il ne plaît pas aux clients professionnels car il ne dispose pas de clavier. Ce qui n’en réalité pas une très bonne machine de messagerie.

» A déclaré Steve Ballmer à propos de l’iPhone.

Plus tard, une fois hors de contrôle de Microsoft, Ballmer a déclaré que son plus grand regret était de ne pas avoir fabriqué de téléphone portable, permettant à Apple et Samsung de conquérir le marché.

Reste à savoir si cette vidéo reviendra hanter Zuckerberg de la même manière, mais il semble que la chose la plus intelligente qu’il aurait pu dire à propos du Vision Pro était de ne rien dire du tout.