Pourquoi continuons-nous à exploiter les animaux dans les jeux vidéo

Le succès de Palworld, un jeu vidéo japonais de survie largement inspiré par Pokémon, remet en question la façon dont les animaux sont représentés dans les jeux vidéo.

Une fois que nous avons accédé pour la première fois au monde de Palworld, le jeu nous demande de capturer un Pal sauvage. Pour ce faire, nous devons d’abord l’affaiblir. Étant encore au début, l’outil le plus sophistiqué que nous avons est une massue en bois, qui s’avère tout de même suffisante pour assommer l’une des créatures sauvages en forme de mouton qui entourent notre refuge. Une fois que nous avons retiré un nombre suffisant de points de vie, nous pouvons lancer la sphère spéciale pour que le Pal devienne notre propriété.

Nous pouvons avoir jusqu’à six Pals au total, le reste finit dans la boîte, où ils peuvent être utilisés pour des tâches utiles à la progression du refuge, comme la collecte de matériaux et les constructions. Malgré tout cela, cela est masqué par une esthétique gracieuse et cartoon, mais cela est troublant au fond : c’est de l’exploitation des animaux, même dans un jeu vidéo. Un discours similaire peut également s’appliquer à la principale inspiration de Palworld, Pokémon : dans les jeux de Game Freak, nous prélevons les différentes petites créatures de leur écosystème naturel pour les utiliser comme outils de combat et de divertissement.

Le rôle des animaux dans les jeux vidéo

Quand bien même nous parlons de créatures virtuelles qui n’existent pas dans la réalité, la façon dont les animaux sont utilisés et représentés dans les jeux vidéo a souvent été au centre de diverses études académiques et de débats en ligne. Déjà en 2000, le philosophe Matthew Elton se demandait si les végétaliens pouvaient jouer aux jeux vidéo malgré la violence infligée à la faune vidéoludique. La réponse est non, car pour Elton, ces deux choses sont éthiquement inconciliables. En effet, les animaux ne sont pas en très bonne posture dans les jeux vidéo. Devenus des icônes principales des années 80, 90 et 2000, avec la croissance de l’âge des passionnés parallèlement aux progrès technologiques investis dans le développement vidéoludique, les animaux ont cédé la place à des héros matures, clairement humains, pour devenir des éléments périphériques de mondes de plus en plus vastes, réalistes et vivants. En réalité, plus qu’un élément périphérique, il est juste de parler de trophées.

Que ce soit dans des titres spécifiquement dédiés à la chasse, tels que Monster Hunter ou Hunting Simulator, ou dans des mondes ouverts comme Final Fantasy 15, Red Dead Redemption 2 et Assassin’s Creed Valhalla, les créatures doivent être traquées et tuées pour obtenir des récompenses et des améliorations pour le personnage. Il y a aussi des cas marquants, comme les combats de coqs dans Far Cry 6, un jeu d’Ubisoft sorti en 2021 et situé sur une île inspirée de Cuba. « Transformer un sport horriblement sanguinaire comme les combats de coqs en un jeu vidéo à la Mortal Kombat est loin d’être une véritable innovation, car la société d’aujourd’hui est en forte opposition à l’idée de contraindre les animaux à se battre à mort », a déclaré Alicia Aguayo, responsable de la division Amérique latine, quelques jours après le lancement du jeu.

Dans les paroles d’Aguayo, un terme important émerge, à savoir « la société ». Les médias, tels que les films, les bandes dessinées et les jeux vidéo, reflètent la société, ses valeurs et ses problèmes. L’utilisation et l’élimination « pour le plaisir » ou pour obtenir des ressources est un miroir, peut-être exagéré mais fidèle, de la culture prédatrice capitaliste que nous vivons. Dans « The ethics of human-chicken relationships in video games: the origins of the digital chicken », une étude de 2016 menée par Tyr Fothergill and Catherine Flick, les représentations prédominantes des poulets dans les jeux vidéo émergent : en tant que produits alimentaires, souvent présents sous forme de cuisses façon cartoon ; les poulets comme animaux domestiques, comme les chocobos de Final Fantasy, souvent utilisés dans les combats à la place des chevaux.

Pourquoi cette présence massive de poulets dans les jeux vidéo ? La réponse réside toujours dans la réalité : en 2023, la consommation de viande en Europe a diminué de 51 %, à l’exception de la viande de poulet, dont le marché est en croissance depuis des années, malgré l’inflation. Cela s’explique par le fait qu’elle est moins chère et moins nocive pour la santé que les viandes d’autres animaux. Il est clair cependant qu’une telle croissance s’accompagne d’une expansion des élevages intensifs, qui sont à leur tour particulièrement nuisibles pour l’environnement, ainsi que pour la santé des animaux et des êtres humains.

De manière générale, comme le souligne Michael Swistara, un joueur militant pour les droits des animaux, de nombreux jeux utilisent la viande comme matériau de consommation, sans montrer le processus de transformation d’un animal vivant et sensible en morceau de viande, comme dans Runescape. Dans ce jeu multijoueur en ligne, les vaches abbattues se transforment soudainement en morceaux de viande crue en forme de steak. Tout comme dans la vie réelle, dans n’importe quel supermarché ou boucherie : la viande est prête à être consommée, supprimant ainsi le transport forcé, l’abattage et le découpage auxquels sont soumises les vaches avant de se retrouver dans une assiette sous la forme d’un steak.

Comment la représentation des animaux dans les jeux vidéo est en train de changer

Jusqu’à présent, le discours semble décourageant. Cependant, les nouvelles sensibilités qui touchent la société mondiale permettent des approches alternatives vis-à-vis des animaux, non seulement d’un point de vue alimentaire, mais surtout éthique. Le courant anti-espèce prend de plus en plus d’ampleur, promouvant un style de vie respectueux de la nature qui place l’homme au même niveau que les autres êtres vivants. Ceci s’oppose nettement à la vision spéciste, formulée dans les années 70 et utilisée comme pilier de l’idéologie capitaliste, selon laquelle les êtres humains sont supérieurs en statut et en valeur aux autres animaux, et doivent donc bénéficier de plus de droits. Cette discussion inclut également des pratiques alimentaires telles que le véganisme et le végétarisme. Comment tout cela a-t-il un impact sur la représentation médiatique ?

Depuis les années 90, il existe des titres du paysage mainstream qui critiquent l’exploitation des animaux. Parmi ceux-ci se trouve Oddworld: Abe’s Odyssey, un chef-d’œuvre de l’ère PlayStation, dans lequel nous devons sauver les autres compagnons et échapper à une industrie de l’abattoir, car le produit à consommer, dans ce cas, c’est nous. Toujours dans le parc des exclusivités de Sony, plus précisément sur PlayStation 4, il convient de mentionner The Last Guardian de Team Ico, dirigé par le célèbre concepteur de jeux Fumito Ueda. Dans le jeu, nous incarnons un enfant et, indirectement, Trico, une créature gigantesque mi-chien mi-oiseau.

Contrairement à de nombreux jeux avec des compagnons animaux, où le compagnon se contente d’exécuter les commandes données, dans The Last Guardian, Trico a sa propre personnalité, ne répond pas nécessairement aux commandes demandées et a besoin de son propre temps. Le cœur de toute l’expérience réside en réalité dans la construction de la relation entre le protagoniste et l’animal, considéré comme un être vivant.

Un autre titre, encore plus récent, axé sur le respect de l’écosystème et la critique de la pollution humaine, est Abzu. Une petite production de grande valeur artistique et thématique où l’on peut explorer les mers et nager en synergie avec les créatures qui les peuplent. Ces dernières années, nous avons également assisté au retour d’animaux en tant que protagonistes, mais sans anthropomorphisation comme c’était le cas pour Donkey Kong, Crash Bandicoot ou Sonic. Dans Untitled Goose Game, nous sommes une oie qui doit animer la vie tranquille d’un village anglais avec des farces. L’effet est hilarant, presque comme dans les films des années 20, parce que nous opérons en tant qu’oie. Bien plus connu est le cas de Stray, un jeu cyberpunk avec comme protagoniste un chat errant, où nous progressons en exploitant ses particularités félines.

Les nombreux exemples donnés ne doivent pas nous tromper. À ce jour, ils restent encore des exceptions. De plus, à l’exception de Oddworld et The Last Guardian, ce sont de petites productions, plus enclines à l’expérimentation et à l’utilisation de perspectives inédites par communiqué au marché du jeu vidéo grand public, qui préfère emprunter une autre voie. Le succès de Palworld en est la preuve.