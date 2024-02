Après tout, sudo de Microsoft fonctionne sans problème sous Windows 10 et Windows 7

Microsoft a remis le pied sur l’accélérateur et créé de nouvelles fonctionnalités pour Windows 11. La dernière version du programme Insider le montre, avec une amélioration unique qui va changer ce système. Pour la première fois, sudo est apparu, qui fonctionne désormais sans problème sous Windows 10 et Windows 7.

L’arrivée de sudo sur Windows a suscité une certaine confusion. Cette nouvelle commande d’élévation des autorisations, la même que Linux et macOS, est arrivée pour la première fois dans une version du serveur qui ne devrait même pas être publique. Fait intéressant, après cela, Microsoft a déjà révélé qu’il ne serait pas disponible pour le serveur Windows.

Même s’il a été officiellement présenté, comprenant une version de test et un code open source, il semble être limité à Windows 11. C’est du moins ainsi que Microsoft a annoncé sa nouvelle fonctionnalité spéciale pour les utilisateurs qui souhaitent un plus grand contrôle sur le système.

Sudo pour Windows à partir de Windows 11 build 26052, fonctionne sous Windows 7 ! pic.twitter.com/DohWZFODAJ – Bob Poney (@TheBobPony) 9 février 2024

Bien entendu, la communauté s’est rapidement penchée sur ce nouvel exécutable, cherchant à l’exploiter au maximum et à en tirer encore plus. La vérité est qu’ils ont rapidement découvert qu’il pouvait être utilisé dans beaucoup plus de scénarios et, surtout, sur beaucoup plus de systèmes d’exploitation.

D’après ce qui est décrit, le sudo de Microsoft est déjà utilisé dans Windows 10 et Windows 7. Cela montre ainsi qu’il est véritablement universel et que les prétendues limitations de Microsoft n’existent apparemment pas. Quiconque le souhaite peut utiliser rapidement cette nouvelle fonctionnalité sur son PC.

Comment installer Sudo pour Windows :

Copiez sudo.exe dans %windir%\System32

Ouvrir l’invite de commande en tant qu’administrateur

Exécutez ces 2 commandes :

sudo config –enable activer

sudo config –enable forceNewWindow

Apprécier Lien de téléchargement : https://t.co/Naqm6K2Chq – Bob Poney (@TheBobPony) 9 février 2024

La recette pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft semble très simple. Copiez simplement l’exécutable sudo dans le dossier Windows System32. Après cela, exécutez simplement une commande de configuration et elle est prête à être utilisée. Veuillez noter que cela ne peut pas être activé ou désactivé dans les paramètres.

Il n’y a toujours aucune déclaration de Microsoft sur cette découverte, mais cela montre qu’elle sera probablement introduite sur Windows 10. Cela a été une position normale pour l’entreprise, même si les jours de ce système sont comptés. Quant à Windows 7, il semble qu’il ne s’agisse que d’une preuve de concept, car il est déjà terminé et abandonné.