Développement d’un nouveau type de batteries au lithium qui éteint son propre feu en cas d’incendie

Des scientifiques américains ont créé une batterie au lithium qui ne prend pas feu et qui peut fonctionner parfaitement dans les appareils technologiques

Voici à quoi ressemble un téléphone portable après l’explosion de la batterie au lithium à l’intérieur

Rien qu’à New York, il y a eu plus de 200 incidents liés à des explosions de batteries au lithium en 2022. Ces batteries sont extrêmement utiles dans notre vie car elles se trouvent dans les téléphones portables, les ordinateurs et bien d’autres appareils, mais elles sont également dangereuses en raison du risque d’explosion qui les accompagne. Heureusement, des chercheurs ont trouvé une solution pour rendre ces batteries au lithium beaucoup plus sûres.

Plus précisément, des chercheurs de l’Université de Clemson et de l’Université de Hunan ont développé une batterie au lithium capable d’éteindre le feu causé par sa propre explosion. De cette manière, l’incendie qui suit, qui peut être de grande ampleur même lorsque la batterie qui explose appartient à un téléphone portable ou une tablette, serait évité.

Une batterie au lithium capable d’éteindre son propre feu

Le rapport rédigé par les chercheurs, publié dans Nature et rapporté par New Atlas, révèle comment cette batterie au lithium innovante a été créée. Selon les experts, ils ont remplacé le fluide électrolytique inflammable habituel par une version modifiée du Novec 7300 de 3M, un fluide qui transfère également la chaleur, mais qui n’est pas inflammable.

Cette simple modification avec un réfrigérant populaire pouvant être acquis à un prix abordable a conduit les développeurs à la création de cette batterie si particulière. Les tests ont été effectués à la fois sur des batteries au lithium et au potassium, et elles ont toutes réussi à éviter l’incendie même lorsqu’elles ont été soumises à des tests de pénétration par des clous.

L’utilisation du fluide Novec 7300 de 3M n’empêche pas les batteries au lithium d’exploser, mais empêche qu’elles s’enflamment après l’explosion. Ce simple fait offre une sécurité accrue à tous les utilisateurs d’appareils électroniques, les décharges sont même plus dangereuses à cause de ces batteries. De plus, il semble que l’implémentation de ce nouveau type de piles sur le marché serait très simple, du moins c’est ce que les chercheurs expliquent :

« Étant donné que notre électrolyte alternatif présente des propriétés physiques similaires à celles des électrolytes utilisés actuellement, il peut être intégré facilement aux lignes de production actuelles des batteries. Si l’industrie l’adopte, nous prévoyons que les entreprises pourront fabriquer des batteries non inflammables en utilisant leurs installations actuelles de batteries lithium-ion ».

Comme mentionné précédemment, l’électrolyte alternatif a un coût abordable, aspect qui faciliterait également son introduction dans les futures batteries. Il semble donc que tous les facteurs soient bien alignés pour faciliter l’arrivée de ces batteries au lithium sûres sur le marché dans un avenir proche.

Récemment, Microsoft a également découvert le matériau qui pourrait changer les batteries pour toujours. En utilisant l’IA et le supercalcul, les chercheurs ont trouvé un matériau qui pourrait permettre de créer des batteries plus stables, avec moins de risque d’explosion et avec une moindre quantité de lithium. Il s’agit encore d’un projet en développement, il est donc difficile de dire si ces batteries pourraient devenir une réalité sur le marché.