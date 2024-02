Comment effacer le cache sur une télévision Samsung [Guide définitif]

Les téléviseurs Samsung sont très populaires et largement disponibles dans les foyers en raison de leur qualité et de leurs performances. Cependant, comme tout appareil électronique, ils peuvent rencontrer des problèmes. Un problème auquel les utilisateurs peuvent être confrontés avec les téléviseurs est l’absence de réponse. Cela se produit en raison de l’accumulation de cache, et donc la suppression du cache peut vous aider à résoudre les problèmes et assurer des performances optimales. Aujourd’hui, vous apprendrez comment vider le cache sur un téléviseur Samsung.

Chaque téléviseur intelligent doit être entretenu. Qu’il s’agisse de mises à jour logicielles ou de gestion de l’espace de stockage interne, il est important de prendre soin des performances de votre téléviseur. Personne n’aime voir son téléviseur dysfonctionner, se bloquer ou ne pas répondre. Et il est du devoir des utilisateurs de maintenir les performances de leur propre téléviseur. Ici, vous apprendrez comment vider régulièrement le cache pour de bonnes performances.

Pourquoi devriez-vous vider le cache sur un téléviseur Samsung ?

Avant de passer aux étapes pour vider le cache d’une application sur un téléviseur Samsung, explorons les raisons pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de vider le cache. Certaines des raisons courantes incluent :

Une application se bloque ou se fige.

Vous rencontrez des retards et une absence de réponse sur le téléviseur.

Le dispositif met en mémoire tampon.

Le téléviseur manque d’espace de stockage.

Navigation lente.

Entre autres.

Après avoir pris connaissance des raisons courantes pour lesquelles vous devriez vider le cache. Consultez la partie suivante de l’article pour apprendre les étapes pour supprimer le cache.

Comment vider le cache sur un téléviseur Samsung

Le cache n’est rien d’autre que les fichiers utilisés par les applications installées sur votre téléviseur. Bien qu’ils puissent contenir des données importantes, elles ne sont pas très importantes en soi. La suppression ou la suppression des fichiers de cache n’effacera ni ne supprimera aucune donnée associée à l’application. Cela améliorera simplement les performances du téléviseur et de ses applications, tout en libérant de l’espace de stockage. Donc, si vous avez un téléviseur intelligent Samsung, vous pouvez suivre ce guide pour vider le cache.

Il existe de nombreux modèles de téléviseurs Samsung, et beaucoup d’entre eux ont différentes façons de vider les fichiers de cache. Nous avons répertorié différents modèles ainsi que les étapes pour vider le cache.

Effectuer une réinitialisation logicielle

En effectuant une réinitialisation logicielle, vous pourrez facilement vider le cache et corriger les problèmes que vous rencontrez avec votre téléviseur Samsung. Les étapes pour effectuer une réinitialisation douce d’un téléviseur Samsung sont les mêmes pour tous les modèles. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1 : Tout d’abord, éteignez le téléviseur et débranchez la prise de la source.

Étape 2 : Attendez environ 60 à 90 secondes avant de le rebrancher.

Étape 3 : Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation du téléviseur pendant environ 15 à 30 secondes.

Étape 4 : Enfin, relâchez le bouton d’alimentation, et cela effectuera une réinitialisation logicielle.

Supprimer le cache de l’application sur un téléviseur Samsung (modèles 2020 et ultérieurs)

Si vous avez un téléviseur intelligent Samsung sorti en 2020 ou ultérieur, suivez les étapes ci-dessous pour vider le cache d’une application sur votre téléviseur Samsung.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton d’accueil de la télécommande et accédez aux paramètres. Si la télécommande possède un bouton Paramètres, appuyez dessus pour accéder directement à la page Paramètres.

Étape 2 : Accédez à Assistance > Gestion de l’appareil. S’il est gris, redémarrez votre téléviseur et vérifiez à nouveau.

Étape 3 : Sélectionnez Gérer le stockage, puis accédez à l’application dont vous souhaitez vider le cache.

Étape 4 : Appuyez sur le bouton Bas de la télécommande et sélectionnez Afficher les détails.

Étape 5 : Enfin, choisissez Effacer le cache.

Une fois que vous avez effectué ces étapes, le téléviseur supprimera le cache de l’application sélectionnée.

Effacer le cache de l’application sur un téléviseur intelligent Samsung (série 7 et modèles 2019)

Pour effacer le cache de l’application sur les téléviseurs intelligents Samsung de la série 7 et les modèles 2019, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton d’accueil de la télécommande.

Étape 2 : Sélectionnez Paramètres > Assistance.

Étape 3 : Choisissez Autodiagnostic > Gestionnaire de périphériques TV.

Étape 4 : Appuyez sur Effacer maintenant sous Boost de la mémoire.

Étape 5 : Ensuite, sous Gérer le stockage, sélectionnez Afficher la liste des applications.

Étape 6 : Il affichera la liste de toutes les applications que vous avez sur le téléviseur. Mettez en surbrillance l’application dont vous souhaitez supprimer le cache.

Étape 7 : Sélectionnez Voir les détails, puis choisissez Effacer le cache.

Effacer le cache de l’application sur un téléviseur intelligent Samsung (modèles 2016 à 2018)

Si vous avez des téléviseurs Samsung MU/M/NU/RU/Q/TU/Q/LS/K/KU/KS et des modèles Frame, sortis entre 2016 et 2018. Voici comment vous pouvez vider le cache sur ces modèles.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton d’accueil de la télécommande et sélectionnez le menu Paramètres.

Étape 2 : Sélectionnez Hub de diffusion.

Étape 3 : Assurez-vous que la source de votre téléviseur est configurée sur l’entrée. Désormais, sélectionnez Paramètres d’expert.

Étape 4 : Choisissez Paramètres HbbTV.

Étape 5 : Enfin, sélectionnez l’option Supprimer les données de navigation.

Le téléviseur vous demandera maintenant de confirmer si vous souhaitez supprimer les données. Confirmez pour supprimer le cache et les données de navigation de votre téléviseur Samsung.

Effacer le cache de l’application sur un téléviseur intelligent Samsung (modèles 2015 et antérieurs)

Si vous avez un modèle de téléviseur Samsung de 2015 ou inférieur, suivez les étapes ci-dessous pour vider le cache :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton d’accueil de la télécommande.

Étape 2 : Choisissez Applications > Paramètres > Confidentialité et sécurité.

Étape 3 : Appuyez sur Supprimer les données de navigation. Pour confirmer, sélectionnez Oui.

Effacer le cache de toutes les applications sur un téléviseur intelligent Samsung

Si vous souhaitez vider le cache d’une application en une fois, vous pouvez également le faire à l’aide de la fonctionnalité Device Care. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Accédez à Paramètres.

Étape 2 : Sélectionnez Assistance > Device Care.

Étape 3 : Choisissez Démarrer Device Care.

Une fois que vous l’avez fait, le téléviseur Samsung commencera à diagnostiquer les problèmes et à libérer de la mémoire en effaçant le cache de toutes les applications. Vous verrez l’état de l’option Libérer de la mémoire en effaçant la mémoire mise en cache .

Réinstallez l’application

Vous pouvez également vider le cache d’une application sur le téléviseur Samsung en la réinstallant. Consultez notre guide dédié pour supprimer l’application, puis ajoutez-la à nouveau sur votre téléviseur Samsung, et votre problème devrait être résolu.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je vider le cache sur un téléviseur intelligent Samsung ?

Vous pouvez vider le cache de votre téléviseur Samsung en effectuant une réinitialisation logicielle. Pour ce faire, débranchez simplement le téléviseur de la source. Attendez 1 à 2 minutes, puis rebranchez-le à la source d’alimentation. Ensuite, appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 15 à 20 secondes pour effectuer la réinitialisation.

Que se passe-t-il si vous ne videz pas le cache ?

Si vous ne videz pas le cache du téléviseur, il peut se figer, provoquer des retards, des mises en mémoire tampon, et autres à un moment donné.

Que dois-je faire si la suppression du cache ne résout pas le problème ?

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de vider le cache sur un téléviseur Samsung. Nous avons ajouté différentes solutions pour vider le cache d’application que vous pouvez utiliser en fonction de votre modèle de téléviseur et de vos besoins. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.

