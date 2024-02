Google Maps : l’une des meilleures fonctionnalités offertes par iOS arrive sur Android

Même s’il choisit de développer plus régulièrement Google Maps sur Android, le géant de la recherche dispose également de quelques exclusivités dans la version dédiée à iOS. Ce sont des petits plus qui font la différence à bien des égards. L’un d’eux arrive désormais sur la version Android et donne accès aux prévisions météo sur l’écran de Google Maps.

L’exclusivité iOS arrive désormais sur Android

En tant qu’outil presque constamment utilisé, Google Maps a reçu de la part du géant de la recherche de nombreuses informations supplémentaires qui vont au-delà des cartes. C’est sa base et ce qui est le plus souvent utilisé par ceux qui choisissent cette application. Il existe néanmoins des extras bienvenus.

L’un d’eux arrive désormais et provient directement de la version dédiée à iOS, où il est présent depuis quelques temps. On parle de la météo et de l’AQI (indice de qualité de l’air), qui renforceront les informations proposées aux utilisateurs lors de la navigation sur ce service.

Google Maps propose désormais des prévisions météo

Ces nouvelles informations apparaissent dans une petite boîte rectangulaire qui apparaît dans le coin supérieur gauche, sous la barre de recherche et les filtres de localisation. Par défaut, il enregistre la température actuelle et future, accompagnée d’une icône et de l’AQI (indice de qualité de l’air). Il peut également indiquer si de la pluie, de la neige, etc. arrive. et à quelle heure.

Lorsque vous appuyez sur cette zone, une carte s’ouvre avec plus d’informations météorologiques, notamment « Feels like », les températures maximales/minimales pour la journée et une prévision sur 12 heures qui peut être parcourue. Si vous ouvrez la section AQI, la couche cartographique existante de la qualité de l’air sera chargée pour naviguer plus en détail.

Des informations beaucoup plus pertinentes pour tout le monde

Cette nouvelle case météo, qui s’avère petite, se mettra à jour au fur et à mesure du déplacement de la carte. Il disparaît si vous regardez n’importe quel point, tandis que Google Maps utilise un ensemble d’icônes météo légèrement différent de celui de Google Météo.

Même si elle gagne désormais en visibilité, cette nouvelle fonctionnalité a commencé à être lancée progressivement ces dernières semaines. Apparemment, il arrive avec la version 11.113.x de l’application Google Maps dédiée à Android et devrait donc être accessible à tous.