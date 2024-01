Pourquoi Netflix veut supprimer ce bouton: comment la plateforme va changer

La plateforme investit dans les balises, un outil essentiel pour inciter les spectateurs à appuyer sur Play. Elle pourrait abandonner les pourcentages d’appréciation en fonction de la compatibilité entre le contenu et l’utilisateur.

D’un côté, il y a les pourcentages de compatibilité, de l’autre les balises « comique », « thriller », « romantique ». L’objectif de Netflix est de faire appuyer sur le bouton Play et de proposer le bon contenu à la bonne personne. Depuis plusieurs années, elle affine cette méthode et maintenant elle pourrait changer de stratégie. Selon le New York Times et IndieWire, la fonction « Match » pourrait disparaître car elle déroute les utilisateurs. Après plusieurs années de tests, les dirigeants de l’entreprise savent que les « ressources promotionnelles », comme les balises ou les pourcentages, doivent fonctionner en moins d’une minute. « En moyenne, si vous ne parvenez pas à convaincre quelqu’un d’appuyer sur play dans les 53 premières secondes, les chances diminueront vertigineusement », a expliqué Eunice Kim, directrice des produits chez Netflix, au Times.

Il ne serait pas le premier changement de stratégie pour Netflix. Au fil des années, elle a testé, adopté et supprimé plusieurs fonctionnalités. Parmi celles-ci, l’évaluation d’un contenu selon cinq étoiles et le bouton « Surprise Me », l’outil de lecture aléatoire pour suggérer un contenu en fonction des préférences. Match pourrait être le prochain, l’option a été lancée en 2021 et indique le pourcentage d’appréciation d’un contenu en fonction des habitudes de l’utilisateur.

Comment fonctionne la stratégie des balises

Netflix investit dans les balises, un outil essentiel pour inciter les spectateurs à appuyer sur Play. « Imaginez des magazines qui n’ont pas de couvertures et qui ne contiennent que des photographies », explique Allan Donald, directeur des produits chez Netflix. « Les balises font autant de différence que le texte sur une couverture pour décider ‘ce contenu est pour moi’. » C’est un outil qui, associé à la bande-annonce, aide l’utilisateur à s’orienter et à choisir un contenu correspondant à ses goûts. Surtout parce que la plateforme propose plus de 10 000 titres et une offre démesurée risque de décourager les spectateurs qui ne parviennent pas à choisir. Les balises montrées aux utilisateurs sont basées sur leur historique de visualisation.

Julia Alexander, directrice de la stratégie à la société de recherche Parrot Analytics, explique que les balises fonctionnent probablement de manière subtile. Nous, en tant que spectateurs potentiels, « lorsque nous voyons le terme ‘gritty’ ou nous voyons le terme ‘cérébral’, nous comprenons intrinsèquement ce que cela indique ». Il y a plus de 3000 balises qui sont sélectionnées par les « taggers ». Le choix du mot est essentiel, il doit résumer l’ambiance et le style d’un film, d’une série ou d’un documentaire, la balise doit être à la fois simple et évocatrice.

Un moment difficile pour les plateformes de streaming

Ce n’est pas un moment facile pour les plateformes. Les sociétés traditionnelles de médias et de divertissement ont perdu plus de 20 milliards de dollars depuis le début de l’année 2020 dans leurs activités de streaming direct-to-consumer. En 2022, Netflix a subi une baisse de ses revenus et la concurrence avec les autres plateformes s’est intensifiée. C’est pourquoi en 2023, Netflix a changé sa formule d’abonnement. Elle a d’abord limité le partage de mots de passe en introduisant le concept de noyau familial, puis a réduit les plans d’abonnement en supprimant l’abonnement de base.

Et ce n’est pas tout. Selon les données du Wall Street Journal, Netflix envisagerait d’augmenter à nouveau les prix de ses abonnements. En 2021, la plateforme de streaming avait déjà augmenté ses tarifs en Italie. L’abonnement de base était resté inchangé à 7,99 euros, mais l’abonnement Standard était passé de 11,99 euros à 12,99 euros, tandis que l’abonnement Premium était passé de 15,99 euros à 17,99 euros.