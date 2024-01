Pourquoi arrêter de boire de l’alcool pendant un mois n’est pas une bonne idée, l’avis du médecin sur le Dry Janvier

De plus en plus de personnes choisissent de ne pas consommer d’alcool pendant le mois de janvier après les excès de la période des fêtes. L’initiative est née en 2013 et a été lancée par Alcohol Change UK.

Entretien avec le Dr Giorgio Calabrese

Président du comité national de la sécurité alimentaire et professeur de diététique à l’université du Piémont Oriental.

Janvier 1942, la Finlande lance une campagne pour réduire la consommation d’alcool et économiser des ressources pendant l’effort de guerre contre l’Union soviétique. C’est le premier Dry Janvier. En 2013, l’idée est la même, mais les objectifs changent. Alcohol Change UK (une association caritative britannique visant à sensibiliser et réduire les dommages causés par l’alcool dans la société) lance le défi, les personnes qui y participent doivent s’abstenir de boire de l’alcool pendant un mois après les excès de la période des fêtes, une manière de bien commencer l’année et d’améliorer sa santé.

Ça fonctionne ? Pour en savoir plus, nous avons parlé avec Giorgio Calabrese, président du comité national de la sécurité alimentaire et professeur de diététique à l’université du Piémont Oriental. « Je suis contre cette initiative, l’idée de base est bonne, mais c’est un coup commercial. Les excès ne sont jamais la bonne solution : l’équilibre est nécessaire », explique Calabrese. Il y a des règles à suivre, mais il n’est pas nécessaire d’arrêter de boire pendant un mois, et le conseil est de construire un régime sur mesure avec l’aide d’un médecin ou d’un professionnel du secteur.

Y a-t-il des avantages pour ceux qui décident de faire le Dry Janvier ?

Je ne suis pas favorable à la suppression prolongée d’un aliment ou de l’alcool, je suis plutôt en faveur du rééquilibrage. Actuellement, il est clair qu’au cours de la période de Noël, on a abusé de l’alcool, un peu de champagne, un peu de vin rouge, ou d’alcools forts. Mais si je supprime l’alcool pendant un mois, cela ne résout pas le problème, il est vrai que je vide le contenant et que j’aide le foie, mais en réalité, il faut une éducation à la consommation d’alcool.

Pouvez-vous donner un exemple ?

Tout d’abord, on ne boit pas d’alcool avant l’âge de 18 ans car le foie n’est pas préparé à métaboliser l’alcool. Ensuite, l’introduction de l’alcool doit toujours être liée aux aliments et jamais au jeûne. La quantité doit être minimale, ma devise depuis des années est de boire de l’eau et de savourer le vin. On verse deux doigts de vin dans le verre pour accompagner le repas.

Il est donc préférable de diminuer progressivement plutôt que de tout arrêter soudainement.

Exactement, il faut toujours être équilibré. Le Dry Janvier est un coup marketing.

Peut-il y avoir aussi des effets secondaires négatifs après le Dry Janvier ? Je pense par exemple à l’effet de rebond.

Absolument, l’arrêt brusque risque d’augmenter la consommation d’alcool dès que le mois d’abstinence prend fin. De plus, si par exemple je supprime ma dose habituelle, je pourrais avoir des problèmes de digestion. Beaucoup de gens, par exemple, ne peuvent pas manger de viande rouge sans un verre de vin rouge, c’est une question d’enzymes. Mais ensuite, le verre de vin pendant le dîner a aussi un effet psychologique, il détend, ce n’est pas seulement la boisson, c’est aussi le geste. Donc, si vous arrêtez brusquement, il y a aussi une composante psychologique, vous en manquez au-delà de l’aspect biochimique.

Mais y a-t-il aussi des changements positifs sur le plan physique si vous ne buvez pas pendant un mois ?

Bien sûr, il y en a. L’alcool fait augmenter l’insuline plutôt que la glycémie, et lorsque l’insuline augmente, elle retient également beaucoup de sodium, c’est pourquoi l’alcool fait gonfler. Si je ne bois pas du tout d’alcool pendant un mois, il se produit une diminution de la production excessive d’insuline, le sodium est éliminé et donc on dégonfle. Le foie n’a ensuite pas d’alcool à éliminer et donc il vit plus sereinement.

Quelle est la différence entre un buveur occasionnel et un buveur régulier lorsqu’ils arrêtent brusquement de boire de l’alcool pendant un mois ?

Eh bien, le buveur occasionnel peut exagérer pendant deux jours parce qu’on lui a offert une bonne bouteille de champagne, puis il recommence à boire de l’eau. Il y a eu une surcharge excessive et ensuite il revient à la normale de manière autonome, il se rééquilibre en environ une semaine. Un buveur habituel qui consomme de grandes quantités d’alcool a un problème s’il arrête brusquement. Il y a l’élément de surstimulation cérébrale, qui est lié à la dépendance. Dans ce cas, il y a un effet négatif.

Comment cela affecte-t-il le sommeil ?

D’abord, c’est une question personnelle, car l’alcool a un effet sédatif. Si vous buvez quatre ou cinq verres, vous vous endormez immédiatement, puis après vous avez des difficultés car lorsque l’alcool entre en circulation, il devient un excitant. Donc, il y a une première phase de somnolence, peut-être que vous dormez entre 9 et 11 heures, puis à 2 heures du matin, l’alcool arrive et le cerveau est excité. Si nous buvons la bonne quantité de vin pendant le dîner, cela ne pose pas de problème.

Et au niveau esthétique ? Les changements sont-ils visibles dès l’arrêt de la consommation d’alcool ?

Le premier changement physique évident est que l’on dégonfle.

La peau s’améliore-t-elle ?

Ce n’est pas sûr, car il est vrai qu’elle devient plus élastique, mais ce n’est pas dit qu’elle soit plus belle.

Quels alcools faudrait-il éliminer ?

À partir de 13 degrés, c’est un problème. Les 15 degrés sont une barrière, à partir de 16 degrés, ils sont toujours négatifs. Même un amer n’est pas bon, beaucoup le prennent pour faciliter la digestion, il stimule la vésicule biliaire, c’est vrai, mais ensuite il pèse sur le foie.

Donc nous devrions boire du vin ou de la bière et arrêter les alcools forts.

Exactement, les alcools forts, comme je le dis toujours, ne sont utiles qu’à ceux qui les produisent, pas à ceux qui les consomment.

Passons à la quantité. Comment savoir si on boit trop ?

Par exemple, si vous êtes en soirée et que vous commencez à ressentir la tête légère après quelques verres, c’est le signal que vous en faites trop. Il faut arrêter et boire de l’eau.

Et à long terme, comment se réguler ?

En général, pour les hommes, c’est un verre et demi à déjeuner et un verre et demi à dîner, pour les femmes, c’est un verre et un demi. Cependant, si vous mangez un repas léger, par exemple, si vous mangez un sandwich rapidement, ce n’est pas le moment de boire de l’alcool.

Pour en revenir au Dry Janvier, il n’a pas de sens de s’abstenir pendant un mois.

Non, je suis contre le Dry Janvier, je suis aussi contre le fait de supprimer brusquement un aliment ou un dessert. Je suis contre le jeûne. Comme je l’ai dit, l’équilibre est nécessaire. Le Dry Janvier met en avant une idée juste, mais c’est juste un concept commercial.

Et puis il y a le problème de l’alternative, c’est-à-dire comment l’alcool est remplacé.

Bien sûr, par exemple, si vous remplacez par certains jus ou des boissons gazeuses, alors nous éliminons l’alcool mais nous consommons des sucres. Le risque est de compenser avec quelque chose qui cause encore plus de dommages.

Donc, il y a une règle à suivre pour boire de manière équilibrée ?

En réalité, vous avez besoin d’un médecin ou d’un nutritionniste, il faut examiner les analyses sanguines, voir combien d’insuline une personne produit, les niveaux de glycémie, comment fonctionne la thyroïde. Donc, il n’y a pas de règle qui puisse s’appliquer à tous. Il y a une règle générale qui doit ensuite être adaptée à chaque cas.