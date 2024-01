Des photos réelles Xiaomi 14 Ultra apparaissent, dévoilant un design excitant

Dans un récent article sur Coolapk, un utilisateur a partagé des photos réelles montrant le prochain Xiaomi 14 Ultra, offrant aux passionnés un aperçu du dispositif très attendu. Associé au Xiaomi 14 Pro dans les images, le smartphone révèle des détails intrigants, avec l’inscription N1 P2 EU sur le dos, dévoilant certaines spécifications clés.

La séquence alphanumérique fournit des informations précieuses sur l’identité du dispositif, avec « N1 » indiquant qu’il s’agit du Xiaomi 14 Ultra, « P2 » suggérant qu’il s’agit d’une version prototype, et « EU » signifiant son édition mondiale. Cela implique que le Xiaomi 14 Ultra est actuellement en cours de test pour sa sortie européenne, ajoutant une couche d’excitation pour les fans de Xiaomi dans la région.

Les images divulguées non seulement laissent entendre la phase de test européenne du Xiaomi 14 Ultra, mais suggèrent également que le dispositif pourrait connaître une sortie mondiale, avec une disponibilité potentielle dans des régions telles que la Turquie (TR), Taïwan (TW), l’Inde (IN), l’Indonésie (ID), la Russie (RU), et la Chine (CN). Cela correspond à la désignation « EU » sur le dispositif, indiquant une édition mondiale. Le nom de code « Aurora » et le numéro de modèle « N1 » corroborent également ces spéculations, suggérant que le Xiaomi 14 Ultra est prêt à marquer la scène internationale, offrant une technologie de pointe et des fonctionnalités aux consommateurs de marchés diversifiés. À mesure que l’anticipation grandit, les enthousiastes de Xiaomi du monde entier attendent avec impatience la confirmation de la disponibilité mondiale du dispositif et les perspectives passionnantes qu’il apporte.

Batterie puissante et fonctionnalités de charge

Le Xiaomi 14 Ultra devrait abriter une robuste batterie de 5180mAh, garantissant une utilisation prolongée sans compromettre les performances. De manière impressionnante, le dispositif prend en charge la charge filaire de 90W, offrant aux utilisateurs des options de charge rapides et efficaces. De plus, les amateurs de charge sans fil seront ravis de savoir que le dispositif offre des capacités de charge sans fil de 50W.

Configuration d’appareil photo impressionnante

Les amateurs de photographie peuvent s’attendre à une configuration d’appareil photo exceptionnelle sur le Xiaomi 14 Ultra. Le dispositif dispose d’un ensemble de quatre caméras, dont un capteur principal de 50MP avec une taille de capteur d’un pouce et une taille de pixel de 1,6μ. La configuration de la caméra comprend trois objectifs de 50MP, offrant une polyvalence avec des capacités de zoom 3,2X, 5X et macro. L’objectif périscope 3,2X, avec une distance focale de 75mm, prend en charge à la fois la photographie téléobjectif et macro, offrant aux utilisateurs une expérience d’imagerie dynamique et de haute qualité.

Technologie d’affichage améliorée

Les informations divulguées suggèrent que le Xiaomi 14 Ultra sera doté d’un réglage amélioré de « Luminosité plein écran », améliorant le contrôle manuel de la luminosité de l’écran. Cette amélioration devrait contribuer à une expérience visuelle encore plus immersive pour les utilisateurs.

Modifications de design élégantes

Les observations tirées des photos divulguées révèlent que Xiaomi a apporté des retouches de design au module de caméra du Xiaomi 14 Ultra. La pente du module a été réduite, présentant une apparence plus profilée et esthétiquement agréable. Bien que le module de caméra conserve sa forme circulaire, il semble plus grand et plus épais que son prédécesseur. La disposition générale des caméras reste cohérente avec le modèle précédent.

Possible version en verre

Il y a des indications que le Xiaomi 14 Ultra pourrait également être disponible dans une version en verre, répondant aux utilisateurs qui accordent de l’importance aux matériaux de construction haut de gamme et à l’esthétique du design.

En conclusion, les photos réelles divulguées du Xiaomi 14 Ultra sur Coolapk ont suscité une grande excitation parmi les passionnés de Xiaomi. Les impressionnantes capacités de la caméra du dispositif, la puissante batterie et les modifications élégantes de design suggèrent que Xiaomi vise à offrir une expérience haut de gamme avec sa prochaine sortie. À mesure que de plus amples détails émergent, l’anticipation du Xiaomi 14 Ultra ne manquera pas de monter en flèche et les fans du monde entier attendent avec impatience sa présentation officielle.

Source: Weibo