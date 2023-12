Le sens de la dénomination Xiaomi SU7 est plus profond que ce que nous pensions.

Xiaomi s’apprête à faire sensation sur le marché des véhicules électriques (VE) avec le prochain SU7. Mais savez-vous ce que signifie réellement le nom SU7 ? Plongeons dans la signification de la dernière incursion de Xiaomi dans le monde des voitures électriques.

Quelle est la signification de Xiaomi SU7 ?

Le « SU » dans SU7 signifie « Speed Ultra », soulignant l’engagement de Xiaomi envers les véhicules hautes performances. La vitesse est dans l’ADN de Xiaomi, et tout comme Tesla promet de ne pas ralentir, Xiaomi fait écho à ce sentiment. Le SU7 offre des performances impressionnantes, incarnant l’essence de la vitesse et de l’agilité qui définissent la marque Xiaomi.

À présent, analysons le chiffre « 7 » dans SU7. En chinois, il se prononce « Qi ». Le choix d’utiliser le chiffre 7 n’est pas arbitraire ; il ajoute une dimension culturelle au nom. La prononciation de « Qi » dans SU7 est intentionnelle, car elle correspond au mot chinois pour sept. Mais pourquoi choisir ce chiffre spécifique ?

Dans la culture chinoise, le chiffre sept est considéré comme un symbole de chance et porte des connotations positives. Il est associé à la bonne fortune, à l’harmonie et à la perfection spirituelle. En incorporant le chiffre 7 dans le nom, Xiaomi insuffle une sensation de positivité et de chance au SU7, dans le but de transmettre de bonnes vibrations aux conducteurs et aux passagers.

La prononciation de « Su Qi » est conçue pour être agréable à entendre, rendant ainsi l’appellation similaire à celle qu’on utilise pour s’adresser à un ami par son nom. Cela crée un lien plus intime et accessible entre le conducteur et le véhicule. Appeler « Su Qi » revient à engager une conversation amicale avec sa voiture, ajoutant une touche de chaleur et de familiarité à l’expérience de conduite.

En essence, le nom SU7 reflète non seulement le dévouement de Xiaomi envers les performances à grande vitesse, mais également un clin d’œil réfléchi à la symbolique culturelle chinoise. Ce n’est pas seulement une combinaison de lettres et de chiffres ; c’est un choix délibéré visant à créer un véhicule qui incarne une énergie positive et une connexion amicale.

Alors que Xiaomi se lance sur le marché des VE avec le SU7, l’entreprise apporte non seulement une technologie de pointe, mais ajoute également une touche de signification culturelle à l’expérience de conduite. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un Xiaomi SU7 sur la route, rappelez-vous que ce n’est pas seulement une voiture ; c’est un symbole de vitesse, de positivité et d’une connexion amicale avec la route devant vous.

Source : Lei Jun Weibo