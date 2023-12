Ces casques haut de gamme Sennheiser avec une autonomie de 90h chutent de 30% dans cette édition spéciale

La société allemande est l’une des plus importantes sur le marché du son portable, donc elle est synonyme de qualité.

Les Sennheiser Momentum 4 Special Edition sont non seulement performants en termes de son, mais ils ont également un design magnifique et une autonomie incroyable.

Vous êtes un amateur de musique ou d’écoute de vos films et séries avec des casques ? Eh bien, l’offre d’aujourd’hui va vous ravir et pourrait être un excellent cadeau de Noël pour cette période festive qui approche. Les Sennheiser Momentum 4 Special Edition viennent de baisser de 30%, ce qui porte leur prix final à seulement 280 euros sur Amazon. Attention, ils sont livrés avec un étui de voyage rigide et tous les câbles nécessaires.

Rappelons que leur prix officiel est de 399 euros et que sur leur site officiel, la version « normale » est vendue à 369,90 euros. Procurez-vous l’un des meilleurs casques Bluetooth du marché à un prix très abordable, d’un des fabricants les plus renommés de l’histoire.

Sennheiser Momentum 4 Special Edition

Obtenez la meilleure version de ces Sennheiser au meilleur prix

La seule version en blanc vaut toujours la peine. L’édition spéciale de ces écouteurs diffère uniquement par son apparence. Elle comporte des détails de couleur cuivre, ce qui fait légèrement augmenter le prix. Personnellement, je préfère le modèle blanc et gris, bien que son prix soit légèrement supérieur, à 302 euros.

Ces écouteurs Bluetooth haut de gamme sont équipés de pilotes de 42 mm de diamètre. Avec cette taille, ils sont considérés comme des écouteurs over-car, c’est-à-dire qu’ils couvrent entièrement nos oreilles. Ils sont beaucoup plus confortables, car leurs coussinets reposent sur notre visage et non sur nos oreilles.

Le serre-tête est en acier inoxydable de haute résistance au fil du temps. Ses coussinets sont remplis de mousse viscoélastique à mémoire de forme. Ils sont également recouverts de simili cuir très doux pour rendre vos longues sessions d’écoute magnifiques et sans douleur.

Au niveau sonore, ils sont spectaculaires, avec le son caractéristique de la marque allemande qui met davantage l’accent sur les hautes fréquences (aiguës) pour leur détail et leur clarté. Ils ont également de très bonnes basses, puissantes mais sans exagération. Ils sont conçus pour les audiophiles et sont compatibles avec le codec aptX de haute qualité.

Si vous aimez écouter de la musique dans des environnements bruyants, ces écouteurs Bluetooth vous le permettent grâce à leur annulation adaptative de bruit. Ils ajustent automatiquement l’intensité de cette fonction en fonction de la quantité de bruit ambiant gênant. Vous pouvez également activer le mode transparence pour avoir des conversations en personne sans avoir à retirer les écouteurs de vos oreilles.

Sennheiser Momentum 4 Special Edition

Enfin, un aspect très important à prendre en compte pour ce type de dispositif : la batterie. Elle offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 heures d’utilisation sans activer la fonction d’annulation de bruit. Si vous l’activez, vous obtiendrez jusqu’à 60 heures d’utilisation avec une seule charge. Et si vous voulez prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez les utiliser avec un câble jack de 3,5 mm (inclus).