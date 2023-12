Échec d’Hyperloop One, ainsi se ferme le rêve d’un train supersonique

Le projet Hyperloop promettait de changer à jamais notre façon de nous déplacer dans le monde : des trains à très haute vitesse, capables de voyager à plus de 1 200 km/h. Incroyable, peut-être trop pour parier avec une entreprise.

« Le futur, semble-t-il, est presque identique au présent ». C’est ainsi que se termine l’éditorial signé par Andrew J. Hawkins sur la mort de Hyperloop One, l’entreprise qui aurait dû construire et exploiter un nouveau système de transport basé sur des trains à très haute vitesse. Dans la phrase de Hawkins, il y a une considération douloureuse. Le marché des transports n’est pas celui des smartphones. Le virage n’est pas imminent et il faudra encore beaucoup de temps avant de ne plus utiliser de voiture, de train sur rails ou d’avion.

Quels étaient les prévisions du projet Hyperloop ?

Hyperloop One est une entreprise fondée en 2014. Selon The Verge, elle a collecté environ 450 millions de dollars d’investissements au cours des neuf dernières années. Parmi les plus gros investisseurs, il y a également Richard Branson, fondateur du groupe Virgin et protagoniste d’une autre fermeture spectaculaire, même dans le domaine aérospatial. L’objectif déclaré et repris dans des dizaines de scénarios écrits au fil des ans était un merveilleux rêve : créer un système de transport capable de faire voyager des marchandises et des personnes à l’intérieur de capsules dans des tunnels sans air.

Aucune circulation dans les grandes villes. Réduction de la pollution, temps de trajet inexistant. Los Angeles – San Francisco en 30 minutes. Un système capable de voyager à plus de 1 200 km/h. Un projet qui a passionné investisseurs et journalistes au fil des ans. Elon Musk était également impliqué. L’homme le plus riche du monde non seulement a participé à la conception du projet, mais l’une de ses entreprises, The Boring Company, était censée s’occuper de la construction des tunnels d’Hyperloop.

Que s’est-il passé avec Hyperloop One ?

Hyperloop One était la plus grande entreprise parmi toutes celles qui travaillaient sur cette technologie. Au cours des dernières années, elle a toujours rencontré des problèmes de trésorerie, malgré les nombreux investissements. Le rêve d’Hyperloop était fascinant, mais peut-être est-il arrivé trop tôt. Comme le rappelle l’agence de presse Agi, le seul test enregistré avec des passagers humains remonte à 2020. Vitesse maximale : 160 km/h. Plus de sept fois moins que les plans initiaux.