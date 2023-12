OnePlus Nord 2T commence à recevoir la mise à jour OxygenOS 14 basée sur Android 14

OnePlus a commencé à déployer la mise à jour stable d’OxygenOS 14 basée sur Android 14 pour le OnePlus Nord 2T. Pour le moment, la mise à jour est déployée auprès des testeurs bêta, un déploiement plus large commencera dans les prochains jours. Évidemment, la mise à jour OxygenOS 14 propose une multitude de nouvelles fonctionnalités et de changements, voici tous les détails sur la mise à jour stable d’Android 14 pour le OnePlus Nord 2T.

Le propriétaire d’un OnePlus Nord 2T a reçu la version officielle d’OxygenOS 14 et a partagé des détails sur le forum communautaire de OnePlus. Selon les détails, la mise à jour pèse environ 160 Mo en taille de téléchargement, avec le numéro de version de build CPH2401_14.0.0.200 (EX01). Si tout se passe bien, la mise à jour sera déployée auprès des testeurs non bêta. La mise à jour est accompagnée du correctif de sécurité mensuel de décembre 2023, ainsi que des nouvelles fonctionnalités.

Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite une grande quantité de données et d’espace de stockage, alors assurez-vous que votre téléphone dispose d’un espace de stockage suffisant pour le téléchargement et l’installation. Une autre chose à garder à l’esprit est de vous assurer que votre téléphone fonctionne avec la dernière version du logiciel disponible.

En ce qui concerne les fonctionnalités, la mise à jour OnePlus Nord 2T Android 14 est livrée avec des fonctionnalités telles qu’un moteur Trinity amélioré pour une augmentation des performances, un nouveau système de charge intelligent, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, notamment une couche de sécurité supplémentaire lors de l’accès aux photos et aux vidéos pour toute application, la fonctionnalité Smart Touch qui vous permet de sélectionner du texte, des images ou des vidéos et de les coller dans le presse-papiers, un nouveau widget Snapchat pour l’écran de verrouillage, et plus encore.

Si vous possédez un OnePlus Nord 2T, vous pouvez enfin mettre à jour votre téléphone vers Android 14. Elle est actuellement en phase de déploiement et sera bientôt disponible pour tous. Vous pouvez également vérifier les mises à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mises à jour du système.

Gardez à l’esprit que votre téléphone fonctionne avec la dernière version du logiciel, sauvegardez également les données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.