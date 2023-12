Samsung Galaxy A23 et M23 reçoivent maintenant la mise à jour Android 14

Samsung a déjà déployé la mise à jour tant attendue One UI 6.0 basée sur Android 14 pour les Galaxy M14, Galaxy M34, Galaxy M53 et Galaxy M54. Et maintenant, c’est au tour du plus abordable Galaxy M23 5G. La même chose peut être dite pour les téléphones de la série A et aujourd’hui la société a ajouté un autre téléphone au portfolio Android 14, baptisé Galaxy A23 5G. Lisez la suite pour en savoir plus de détails.

En ce qui concerne les détails, le Galaxy A23 5G reçoit le nouveau logiciel avec le numéro de version A236BXXU4DWKA, tandis que le Galaxy M23 5G reçoit la nouvelle mise à jour avec le numéro de version M236BXXU5DWL1. Actuellement, la mise à jour est en cours de déploiement dans des régions limitées pour le Galaxy M23 5G, celles-ci incluent la Russie, l’Ukraine, la Suisse et l’Allemagne.

En ce qui concerne la disponibilité de la mise à jour Android 14 sur le Galaxy A23 5G, elle est en cours de déploiement dans plus d’une douzaine de pays européens et la liste commence par le Royaume-Unis, la Croatie, la Serbie, la République tchèque, l’Italie, la Pologne, la Slovénie, la France, l’Irlande, et plus encore. Elle sera disponible pour tout le monde en un rien de temps.

En ce qui concerne la liste des fonctionnalités, la mise à jour est déployée avec des fonctionnalités comprenant des paramètres rapides redéfinis, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien plus encore. La mise à jour augmentera également le correctif de sécurité mensuel.

Ici, vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités incluses dans One UI 6 et consulter les notes de version de One UI 6 ici.

Que vous possédiez le Galaxy A23 5G ou le Galaxy M23 5G, vous pouvez désormais mettre à jour votre téléphone vers Android 14. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en cours de déploiement et sera bientôt disponible pour tout le monde. Vous recevrez la notification de mise à jour en direct sur votre appareil une fois celle-ci disponible pour vous. Vous pouvez toujours vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder vos données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

