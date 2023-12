Choix de l’éditeur : Les 5 meilleurs tablettes de 2023

Suivant les traces de l’iPad Pro 2021, qui a introduit la puce Apple M1, synonyme des MacBooks, Apple continue sa séquence d’innovation dans sa 6ème génération en intégrant la puissante puce M2. Cette infusion propulse les performances de l’appareil à de nouveaux sommets, marquant un bond significatif en termes de capacités.

En termes de design, l’édition 2022 ressemble étroitement à son prédécesseur, conservant des éléments clés tels que le panneau mini-LED de 12,9 pouces, un boîtier en aluminium aux bords plats élégants, une configuration de double caméra arrière et le port USB-C indispensable. La technologie mini-LED, précédemment présente sur certains téléviseurs, occupe une place centrale en offrant une luminosité améliorée et, surtout, un rapport de contraste plus élevé. Il est important de noter que cette technologie d’écran avancée est exclusive au modèle de 12,9 pouces, tandis que la déclinaison de 11 pouces conserve sa configuration d’affichage établie. Cependant, la star du spectacle reste l’introduction de la redoutable puce M2, promettant une amélioration des performances qui ne manquera pas d’impressionner les utilisateurs.

Les améliorations s’étendent à la caméra frontale, désormais équipée d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP. Grâce à la puissance de la puce M2, cette amélioration permet une fonction de suivi impressionnante lors des appels vidéo, assurant aux utilisateurs de rester parfaitement cadrés dans le plan.

Regrettant cette décision plutôt frugale d’Apple, il convient de souligner l’absence d’un clavier et d’un stylet inclus avec l’iPad Pro. Bien que l’achat séparé du Magic Keyboard soit recommandé, il élève sans aucun doute l’iPad Pro à un niveau où la frontière entre la tablette et l’ordinateur traditionnel devient de plus en plus floue. Cette distinction positionne l’iPad Pro comme un choix inégalé pour le travail professionnel, en en faisant le summum des tablettes de productivité. Cependant, cette performance de pointe a un coût. Avec un prix de départ d’environ 1469 $ pour la version WiFi de 128 Go, l’iPad Pro se positionne à proximité des ordinateurs haut de gamme, voire les dépasse au fur et à mesure que les prix augmentent.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Dans l’arène des tablettes avec écran tactile âprement disputée, Samsung émerge comme le seul concurrent capable de rivaliser avec la domination d’Apple. La dernière nouveauté, la Galaxy Tab S9 Ultra, se vante d’une minceur impressionnante, avec une épaisseur de seulement 5,5 mm. Bien qu’elle ressemble beaucoup à son prédécesseur, la Tab S8 Ultra, avec une disposition et une encoche similaires, l’alteration notable se trouve dans sa certification. Elle détient fièrement la première note IP68 de Samsung, soulignant sa résilience face à la poussière et à l’eau.

Fidèle à l’excellence caractéristique de Samsung, la Galaxy Tab S9 Ultra excelle dans son écran tactile. Dotée d’un panneau AMOLED avec un rapport d’aspect de 16:10, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une compatibilité HDR10+, la tablette offre une expérience visuelle immersive. Lors de tests minutieux, l’écran a affiché une luminosité honorable de 976 cd/m2, mais le score Delta E de 6,24 était quelque peu décevant.

Les performances sont un domaine où la Galaxy Tab S9 Ultra se distingue véritablement. La combinaison dynamique du processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d’au moins 12 Go de RAM assure une multitâche fluide et des capacités robustes pour les applications gourmandes en ressources et les jeux mobiles exigeants. Notamment, la tablette permet un stockage extensible via une carte micro SD, améliorant ainsi sa polyvalence. Dans le domaine des performances, la Galaxy Tab S9 Ultra n’occupe que la deuxième place derrière l’impressionnant iPad Pro.

L’expérience logicielle est améliorée par OneUI 5.1.1, offrant une interface intuitive et réactive pour une utilisation quotidienne. Les capacités photographiques de la tablette, bien qu’elles ne soient pas révolutionnaires, sont jugées décentes. Cependant, la durée de vie de la batterie, d’environ quinze heures en utilisation mixte, ne constitue pas une révolution. De plus, le temps de charge de deux heures pourrait être considéré comme un compromis pour les fonctionnalités impressionnantes de la tablette.

Avec un prix de départ de 1349 €, la Galaxy Tab S9 Ultra s’impose comme la tablette Android prééminente, se positionnant comme un concurrent redoutable de l’iPad. Son design élégant, ses performances puissantes et ses fonctionnalités polyvalentes soulignent son statut d’option haut de gamme dans le paysage en constante évolution des tablettes avec écran tactile.

Xiaomi Pad 6

Reconnu pour sa présence omniprésente dans le domaine des smartphones, Xiaomi a progressivement élargi son empreinte sur le marché des tablettes depuis l’introduction du Pad 5. La version suivante, le Pad 6, se présente comme une offre milieu de gamme louable, offrant un mélange séduisant de fonctionnalités et de rentabilité.

Affichant un grand écran de 11 pouces, la tablette de Xiaomi arbore un design élégant complété d’une construction en aluminium bien conçue. Le panneau LCD, malgré sa nature, impressionne avec une résolution nette de 2,8K et un taux de rafraîchissement ajustable pouvant atteindre 144 Hz. Trouvant un équilibre entre une luminosité suffisante pour une utilisation en intérieur et une précision des couleurs respectable (7254K, légèrement penchée vers le spectre bleu), l’écran contribue à une expérience visuelle globalement satisfaisante. Une surprise notable réside dans l’intégration de la puissante puce Snapdragon 870, excellant à la fois en termes de puissance et de capacités de jeu. Pour compléter cela, Xiaomi intègre une batterie de 8840 mAh, se traduisant par une autonomie annoncée par le fabricant de 16 heures. En termes pratiques, les utilisateurs peuvent profiter de plusieurs jours d’utilisation pour la navigation et la lecture vidéo intermittente.

Fidèle à l’approche caractéristique de Xiaomi, le Pad 6 s’appuie sur le logiciel MIUI, présenté dans la version 14 basée sur Android 13. Bien qu’il puisse manquer de certaines options de personnalisation, l’interface se révèle simple et efficace, répondant bien aux besoins de multitâche. Les capacités photographiques et vidéo de la tablette sont applaudies, ce qui en réalité une option recommandable pour les appels vidéo.

Fondamentalement, avec le Pad 6, Xiaomi renforce sa position dans le secteur des tablettes milieu de gamme avec écran tactile. Ce modèle solide apparaît comme un choix attrayant pour les personnes recherchant une tablette en dehors du domaine de l’iPad sans dépasser leurs contraintes budgétaires. Alors que Xiaomi continue de s’affirmer sur le marché des tablettes, le Pad 6 souligne l’engagement de la marque à fournir qualité et abordabilité simultanément.

Honor Pad 8

Pour conclure notre sélection de tablettes, nous nous tournons vers l’Honor Pad 8. Un intervenant notable sur le marché des tablettes au format large, offrant un point de prix exceptionnellement attractif. Face à des concurrents tels que Xiaomi et Oppo, Honor s’efforce de se démarquer avec son offre. Dotée d’un grand écran LCD de 12 pouces, d’un Snapdragon 680 SoC couplé à 4 Go de RAM et de deux caméras arrière de 5 MP, la tablette dispose d’une généreuse capacité de stockage de 128 Go.

Alors que l’Honor Pad 8 respecte un design plus conventionnel, il parvient à se tailler une niche distinctive avec son grand écran. Ce qui le distingue, c’est le prix, comparable à celui des concurrents proposant des écrans plus petits. Bien qu’il utilise un écran LCD, la résolution 2000 x 1200 px et la qualité des couleurs respectable, couvrant un espace sRGB bien saturé, contribuent à une expérience visuelle satisfaisante.

Un autre aspect louable est la composante audio, rarement présente sur les tablettes. L’inclusion de huit haut-parleurs offre un son suffisamment puissant sans distorsion notable, améliorant l’expérience multimédia globale. Idéal pour regarder des films, il pèche cependant en termes de prise casque traditionnelle, obligeant à utiliser des appareils audio Bluetooth ou ceux connectés via USB-C.

En termes de performances, l’Honor Pad 8 se révèle fiable pour les tâches quotidiennes et gère facilement les jeux légers. L’autonomie de la tablette est remarquable, grâce à une batterie de 7250 mAh et à une capacité de charge rapide de 22,5 W. Les utilisateurs peuvent profiter de plusieurs jours d’utilisation avec une seule charge, tout en bénéficiant de la commodité d’un cycle de chargement complet de deux heures.

En résumé, l’Honor Pad 8 présente une option convaincante sur le marché des grandes tablettes. Offrant un équilibre entre taille, performances et abordabilité. Bien qu’elle adopte des aspects conventionnels, tels que l’écran LCD, la tablette parvient à se démarquer avec son grand écran, ses capacités audio puissantes et sa durée de vie de batterie louable, ce qui en réalité un concurrent notable dans sa catégorie de prix.