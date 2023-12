Honor Tablet 9 Lancé avec Snapdragon 6 Gen 1 et support de stylet

Le marché des tablettes Android a connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec de plus en plus de concurrents rejoignant le segment. Ces dernières années, nous avons vu l’arrivée de marques comme realme, Vivo et Oppo dans ce segment. Chaque marque souhaite obtenir une part de cette catégorie, et Honor ne fait pas exception. L’ancienne sous-marque de Huawei investit beaucoup pour se faire un nom dans le monde de la technologie. La marque a récemment lancé plusieurs smartphones solides comme la série pliable Honor Magic Vs, ainsi que de bons fleurons comme ceux de la série Magic. Aujourd’hui, Honor lance une nouvelle Honor Tablet 9 (Source) pour concurrencer les appareils intelligents de grande taille. La Honor Tablet 9 a fait ses débuts aujourd’hui aux côtés du smartphone Honor 90 GT. Il s’agit d’une tablette de milieu de gamme destinée à la consommation multimédia et à la création de contenu.

Principales caractéristiques et fonctionnalités de la Honor Tablet 9

La Honor Tablet 9 est dotée d’un profil élégant. Elle ne pèse que 555 grammes et mesure 6,96 mm d’épaisseur. Elle possède un boîtier entièrement en métal, ce qui lui donne l’apparence d’une tablette haut de gamme, même si c’est un appareil de milieu de gamme. La Honor Tablet 9 est disponible en blanc, bleu ou gris, avec 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage, ou bien 12 Go de RAM et 256 Go/512 Go de stockage.

Sous le capot, la Tablet 9 est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Ce premier chipset de milieu de gamme de Qualcomm, doté de la nouvelle terminologie, offre une fabrication efficace avec une finesse de gravure de 4 nm. La tablette dispose de 4 cœurs ARM Cortex-A78 pour les tâches de performance et de 4 cœurs ARM Cortex-A55 pour l’efficacité énergétique. Ce processeur convient aux réseaux sociaux, aux applications de streaming et à la navigation sur le web. Bien sûr, vous pouvez même profiter de jeux exigeants avec des paramètres adéquats.

Un grand écran et 8 haut-parleurs pour le contenu multimédia

La tablette est équipée d’un écran LCD IPS de 12,1 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et une luminosité de 500 nits. Le panneau utilise une gravure en verre antireflet pour éliminer jusqu’à 98 % des reflets. Le panneau est certifié par l’Institut de l’offre gagnante pour le confort visuel et bénéficie de l’approbation de TUV Rheinland pour l’absence de reflets, la réduction de la lumière bleue et l’absence de scintillement. Toujours dans le domaine multimédia, la Honor Tablet 9 est équipée de 2 microphones et de 8 haut-parleurs pour un véritable son surround. Elle dispose également d’un algorithme d’amélioration vocale natif qui peut supprimer le bruit et accentuer les voix, même à partir d’un enregistrement.

Les clients peuvent acheter la Honor Tablet 9 avec un protecteur d’écran spécial en papier, que Honor appelle le Soft Light. Il rend l’écriture et le dessin sur l’écran plus agréables avec un stylet. Fait intéressant, Honor souhaite que l’utilisateur utilise le stylet et propose des modèles de dessin dans l’application Notes. La nouvelle version de l’application prend également en charge la conversion de la voix en texte.

La toute nouvelle Honor Tablet 9 est équipée d’une énorme batterie de 8 300 mAh, avec une charge de 35 W. Cela suffit pour une journée entière d’utilisation légère. Cependant, si vous prévoyez de l’utiliser pour jouer à des jeux, vous devrez probablement la recharger une fois. En termes de logiciel, la tablette est livrée avec le MagicOS 7.2 de Honor, basé sur Android 13.

Prix et disponibilité

La Honor Tablet 9 est en vente à partir d’aujourd’hui au prix de 1 599 CNY (223 $). Honor propose une remise aux premiers acheteurs de 100 CNY. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 1 699 CNY (237 $). Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 1 999 CNY (279 $), tandis que celui avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 2 199 CNY (307 $).

Jugée par ses caractéristiques, cette tablette est attrayante pour ceux qui souhaitent profiter du contenu multimédia. Elle peut également faire un excellent travail sur les jeux et les tâches les plus exigeantes grâce au Snapdragon 6 Gen 1, un chipset de milieu de gamme performant grâce à ses cœurs Cortex-A78. De plus, les utilisateurs qui aiment prendre des notes avec un stylet apprécieront la polyvalence de cette tablette et l’utilité de l’application Notes de Honor.