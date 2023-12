Galaxy A52 5G commence à recevoir la mise à jour Stable Android 14

Samsung a publié la mise à jour stable One UI 6 basée sur Android 14 pour un autre téléphone budget, le Galaxy A52 5G. Le modèle 4G n’a pas encore reçu la mise à jour, mais elle pourrait être publiée bientôt. Depuis le mois dernier, Samsung publie activement des mises à jour pour ses appareils, plusieurs téléphones Galaxy, dont le Galaxy A52s, ayant déjà reçu la mise à jour ces dernières semaines.

Le Galaxy A52 5G a été lancé en 2021, il y a presque trois ans. Le téléphone a déjà reçu deux mises à jour majeures d’Android, notamment Android 12 et Android 13. Avec la dernière version de la mise à jour stable Android 14, l’appareil reçoit maintenant sa dernière mise à jour Android.

Le Galaxy A52 5G reçoit Android 14 via la mise à jour One UI 6. La mise à jour est actuellement déployée pour les utilisateurs en Europe. Les utilisateurs d’autres régions peuvent également recevoir la mise à jour prochainement, alors assurez-vous de vérifier la mise à jour.

La mise à jour Android 14 du Galaxy A52 5G est déployée avec le numéro de build A526BXXU5FWL1. Et comme il s’agit d’une mise à jour majeure pour l’appareil, elle pèse plus de 2 Go. La mise à jour apporte le dernier patch de sécurité Android de décembre 2023.

En parlant des nouvelles fonctionnalités, la nouvelle mise à jour Android 14 basée sur One UI 6 apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités sur le Galaxy A52 5G. La liste des nouvelles fonctionnalités comprend le nouveau panneau rapide, la nouvelle barre de lecteur multimédia pour les notifications, le repositionnement de l’horloge sur l’écran verrouillé, des libellés d’icônes simples, des emojis redessinés, un nouveau widget météo, de nombreuses nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo, des possibilités d’édition rapide des photos et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter les notes de version sur cette page.

Comme mentionné ci-dessus, la mise à jour majeure d’Android 14 pour le Galaxy A52 5G est déployée en Europe. Donc, si vous possédez un modèle européen, vous recevrez la mise à jour sous peu. Les utilisateurs d’autres régions peuvent également s’attendre à recevoir la mise à jour prochainement.

Pour vérifier manuellement la mise à jour, allez dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Une fois que vous voyez la mise à jour, téléchargez et installez-la sur votre téléphone. Assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50%.

