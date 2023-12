Tout ce que vous devez savoir sur la fonctionnalité de boost vidéo sur Pixel 8 Pro

Avec la dernière mise à jour de fonctionnalités de décembre 2023, Google a ajouté plus de 15 nouvelles fonctionnalités pour les appareils Pixel, notamment l’utilisation de votre téléphone Google Pixel comme webcam, le mode de réparation et d’autres disponibles pour la plupart des téléphones de la série Pixel. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les fonctionnalités offre de la mise à jour de décembre 2023 sont disponibles pour tous les appareils ; certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur le haut de gamme Pixel 8 Pro. La fonctionnalité Video Boost en réalité partie et est actuellement disponible uniquement sur Pixel 8 Pro.

Comme son nom l’indique, Video Boost est une fonctionnalité de traitement vidéo disponible exclusivement sur le dernier téléphone Pixel, à savoir le Pixel 8 Pro.

Aujourd’hui, vous découvrirez ce qu’est exactement la fonctionnalité Video Boost sur le Pixel 8 Pro, comment elle fonctionne et tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Video Boost est une fonctionnalité de post-traitement sur le dernier fleuron de Google, le Pixel 8 Pro. Elle est liée à l’application Google Photos et aux serveurs cloud de Google et offre une meilleure plage dynamique, netteté et couleurs.

Une fois que vous activez la fonctionnalité Video Boost et que vous filmez une vidéo, celle-ci est téléchargée sur les centres de données de Google, où elles sont traitées par un modèle pour ajuster les couleurs, l’éclairage, la stabilisation et autres paramètres.

Cependant, Google reconnaît également que vous n’avez pas toujours le temps d’attendre avant de partager les vidéos. Ainsi, pour compenser cette différence, le Pixel 8 Pro enregistre essentiellement deux versions de votre vidéo : l’une que vous pouvez partager immédiatement et une autre qui est téléchargée sur le serveur cloud de Google pour être traitée.

La vidéo initiale subit quelques retouches de base, bien que le fichier plus volumineux qui passe par le modèle avancé de Google attende que vous soyez connecté à un réseau Wi-Fi avant de télécharger vers le serveur cloud.

Une fois que les serveurs de Google ont terminé le traitement, vous recevrez une notification indiquant que la version améliorée de la vidéo est prête.

Ce qu’il faut prendre en compte avant d’utiliser Video Boost

Comme indiqué précédemment, en raison de la grande quantité de données, le traitement vidéo est effectué sur les serveurs cloud de Google plutôt que sur votre téléphone Google Pixel. Vous devrez donc faire face à certaines contraintes en échange de cela :

Une fois la fonctionnalité activée, vous ne pourrez enregistrer des vidéos qu’en 4K à 30 images par seconde.

La fonctionnalité Video Boost ne fonctionne qu’avec l’appareil photo principal.

Le résultat de la fonctionnalité prendra au moins quatre heures avant d’être disponible.

Vous devrez activer la fonction de sauvegarde des images et des vidéos Google via un compte Google.

Si vous souhaitez enregistrer votre première vidéo Video Boost immédiatement, vous vous retrouverez avec deux clips vidéo sur votre appareil : l’un en résolution 1080p pour le partage avec d’autres personnes et l’autre en résolution 4K à 30 images par seconde conservé sur le serveur cloud.

Désormais que vous savez ce qu’est la fonctionnalité Video Boost et comment elle fonctionne, vous vous demandez peut-être comment l’utiliser. Ne vous inquiétez pas, suivez les étapes ci-dessous pour essayer le traitement vidéo avancé de Google.

Étape 1 : Ouvrez l’application Appareil photo sur votre Google Pixel 8 Pro.

Étape 2 : Passez en mode Vidéo si ce n’est pas déjà fait.

Étape 3 : Cliquez sur l’icône de réglages, puis sur Video Boost.

Étape 4 : Enfin, enregistrez la vidéo.

Notez que la durée d’enregistrement maximale lorsque vous utilisez la fonctionnalité Video Boost est limitée à 10 minutes.

Questions fréquentes

Q. Comment activer Video Boost sur Pixel 8 Pro ?

Vous pouvez facilement activer la fonctionnalité sur votre Pixel 8 Pro. Pour ce faire, ouvrez l’appareil photo et passez en mode vidéo. Accédez aux paramètres et activez Video Boost.

Q. Est-ce que Google Pixel 8 recevra la fonctionnalité Video Boost ?

Bien que la fonctionnalité Video Boost soit disponible exclusivement sur le dernier fleuron de Pixel, à savoir le Pixel 8 Pro, pour le moment, il est possible que Google la rende accessible à d’autres appareils Pixel à l’avenir.

Q. Pourquoi la fonctionnalité Video Boost est-elle exclusive au Google Pixel 8 Pro ?

La fonctionnalité Video Boost est exclusive aux appareils Pixel 8 Pro en raison des exigences en matière de matériel haut de gamme, des coûts d’infrastructure cloud et des besoins de perfectionnement.

Q. La fonctionnalité Video Boost est-elle un gadget ?

Bien que la vidéo boostée ait l’air bonne et présente de meilleurs détails, une exposition et une stabilisation améliorées, elle laisse encore beaucoup à désirer. De plus, dans la plupart des cas, les performances vidéo boostées du Pixel 8 Pro sont meilleures que celles de l’iPhone 15 Pro Max. Mais vous pouvez trouver que la fonctionnalité Video Boost est un gadget car elle nécessite un traitement externe, pas local sur le téléphone lui-même, comme vous voudriez voir la vidéo directement depuis l’appareil photo.

Voilà tout ce qu’il faut savoir sur la fonctionnalité Video Boost sur le Pixel 8 Pro, comment elle fonctionne et comment l’activer. J’espère que cet article vous a aidé à comprendre et à utiliser la fonctionnalité sur votre dernier téléphone phare Pixel.

