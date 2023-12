Pouvons-nous mettre des plats chauds au réfrigérateur

Les aliments doivent être à température ambiante lorsque vous les mettez au réfrigérateur. C’est la réponse qui semble intuitive.

En effet, la température augmente à l’intérieur lorsque vous mettez des aliments chauds au réfrigérateur. Cela entraîne également une augmentation de la consommation d’énergie. De plus, les aliments voisins peuvent devenir chauds et se détériorer plus facilement.

Cependant, le refroidissement prend du temps – du temps pendant lequel les aliments frais préparés peuvent se détériorer ou devenir inesthétiques. En fin de compte, vous devez décider au cas par cas et trouver votre compromis.

Pourquoi ne pas refroidir lentement ?

Lors du refroidissement, les bactéries peuvent se multiplier. Les plats pourraient se gâter, mais aussi simplement perdre leur forme ou leur texture.

Les plats chauds ne doivent donc pas rester plus de deux heures à température ambiante avant d’être placés au réfrigérateur. Cependant, il s’agit seulement d’une valeur indicative, car il existe des aliments qui se détériorent plus rapidement : les épinards et le riz, le poisson et les fruits de mer, les œufs et les produits laitiers. Ils doivent être placés plus rapidement au réfrigérateur, même s’ils sont encore chauds. En peu de temps, des substances toxiques peuvent se former et les bactéries peuvent se multiplier.

Si vous pouvez refroidir rapidement les aliments à l’extérieur du réfrigérateur, choisissez cette option. Si la température descend en dessous de 10 degrés la nuit, je mets la casserole sur le balcon après le dîner. Au printemps et en automne, lorsque les températures augmentent à nouveau pendant la journée, je la mets ensuite au réfrigérateur le matin.

Un bain d’eau froide accélère également le refroidissement des plats chauds. Mais je dois admettre que je ne l’ai jamais fait moi-même.

Pourquoi choisir de petites portions ?

Si vous avez beaucoup de restes, transférez le reste de la nourriture dans de petites boîtes de conservation. Cela augmente la surface sur laquelle la chaleur peut être dissipée vers l’environnement. Autrement dit, cela refroidit plus rapidement.

Il existe des boîtes de conservation de différentes tailles (Photo : Peter Giesecke)

Cela fonctionne indépendamment de la température de l’environnement : que vous mettiez les restes à refroidir sur le balcon, dans le réfrigérateur ou dans le congélateur.

Si vous n’avez pas assez de boîtes de conservation à disposition et que vous placez plutôt des bols dans le réfrigérateur : assurez-vous de les couvrir ! Ainsi, moins de chaleur ne monte vers le haut et ne met pas en danger ce qui se trouve au-dessus. Surtout, la nourriture ne sèche pas aussi rapidement. Les odeurs ne se propagent pas non plus.

Comment protéger le réfrigérateur ?

Que se passe-t-il alors avec le réfrigérateur lorsque vous y mettez des aliments chauds ? La température augmente rapidement. Lorsque le capteur de température le mesure, le compresseur se met en marche et la consommation d’électricité augmente.

Prévoyez donc de l’espace à l’avance afin que rien ne soit directement à côté ou au-dessus des aliments encore chauds. Évitez surtout la proximité avec des aliments sensibles. Ils pourraient se gâter s’ils sont conservés plus longtemps au chaud que nécessaire. Ils ne deviendraient pas soudainement impropres à la consommation. Cependant, leur durée de conservation pourrait sensiblement diminuer.

Réglez la température un peu plus basse et vérifiez régulièrement si elle a augmenté (Photo : Peter Giesecke)

Activez la fonction Super Refroidissement (comme elle s’appelle chez Bosch et Siemens). Ou réglez la température plus bas que d’habitude, afin de maintenir une température optimale dans le réfrigérateur. Jetez un coup d’œil de temps en temps sur l’indicateur de température de l’appareil et posez brièvement votre main sur la boîte de conservation ainsi que sur les aliments à côté.

Assurez-vous que l’air circule. Ne surchargez pas le réfrigérateur. Les réfrigérateurs modernes sont équipés d’une ventilation dynamique. Il y a donc un ventilateur généralement dissimulé qui assure un flux d’air.

Si vous ajoutez maintenant un plat chaud dans le réfrigérateur, cela deviendra encombré et confortable – et le beurre deviendra chaud (Photo : Peter Giesecke)

Il y a une autre raison pour laquelle vous devriez couvrir les bols : la vapeur favorise le givrage du réfrigérateur. Lorsque vous mettez des aliments chauds dans un environnement froid, de la vapeur d’eau se forme, qui se condense ailleurs en eau de condensation. Dans certains cas, vos aliments pourraient donc se trouver dans une petite flaque.

L’eau de condensation peut également se transformer en glace à l’arrière du réfrigérateur. Cependant, un réfrigérateur givré consomme plus d’électricité. Cependant, les réfrigérateurs modernes sont équipés d’une fonction de dégivrage automatique telle que No-Frost ou Low-Frost. Cependant, cela consomme également de l’électricité ; d’autant plus souvent qu’elle est enclenchée.

Ou vaut-il mieux congeler directement ?

Si vous avez de grandes quantités de restes, il est également utile de mettre une partie d’entre eux dans le congélateur et de ne mettre qu’une portion pour le lendemain dans le réfrigérateur.

Des plats chauds dans le congélateur décongèlent les choses congelées (Photo : )

Cependant, vous devez également prendre en compte les mêmes choses lors de la congélation des aliments : laisser refroidir autant que possible, garder les portions petites, faire attention à ce que rien de congelé ne décongèle.

Laisser refroidir, mais pas trop longtemps

La réponse à la question de savoir si les plats chauds peuvent être mis au réfrigérateur n’est pas facile. S’il est encore chaud, la consommation d’énergie de l’appareil augmente. Les autres aliments dans le réfrigérateur pourraient se gâter.

Cependant, les aliments qui restent trop longtemps à refroidir à l’extérieur peuvent aussi se gâter. Les épinards et le riz, par exemple, développent rapidement des toxines. Sur le balcon en hiver, mais aussi dans un bain d’eau, les aliments refroidissent plus rapidement.

En fin de compte, vous devez trouver un compromis. Faites confiance à votre expérience.