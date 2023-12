Comment réparer l’écran noir de la mort de l’iPhone 15 ? Les 8 meilleures façons de réparer (SANS PERTE DE DONNÉES)

Depuis la sortie de l’iPhone 15 le 22 septembre 2023, il est en proie à des problèmes tels que la surchauffe, une mauvaise durée de batterie et un panneau arrière sensible qui se casse apparemment au moindre pression.

Entre ces défis, un problème est devenu récurrent : le « Black Screen of Death » (écran noir de la mort). Ce phénomène frustrant se produit lorsque l’écran de l’appareil devient complètement noir et que le téléphone ne réagit plus au toucher ni aux boutons. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons compilé un guide complet pour éclairer le problème de l’écran noir de la mort de l’iPhone 15 et vous fournir les huit meilleures façons de réanimer votre iPhone 15 sans perte de données !

Quelles sont les causes du problème de l’écran noir de la mort de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 est une merveille de technologie, mais comme tout appareil sophistiqué, il n’est pas à l’abri de problèmes. Parmi les problèmes les plus déconcertants auxquels les utilisateurs sont confrontés figure l’effrayant écran noir de la mort de l’iPhone 15 Pro. Comprendre les causes potentielles de ce problème est crucial pour trouver des solutions efficaces.

Version bêta instable d’iOS

Un déclencheur fréquent du problème de l’écran noir est l’utilisation de versions bêta d’iOS. Ces versions sont encore en phase de test et peuvent comporter des bugs ou des problèmes de stabilité. Les fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner comme prévu, ce qui entraîne des plantages ou un comportement inattendu. Apple avertit explicitement les utilisateurs des erreurs ou des inexactitudes potentielles du logiciel bêta, en mettant l’accent sur sa nature de test.

Dysfonctionnement logiciel

Un dysfonctionnement ou un bug dans le logiciel de l’iPhone peut provoquer le problème de l’écran noir. Cela peut résulter de différents facteurs, tels que des applications incompatibles, des fichiers système corrompus ou des conflits entre différents composants logiciels.

Problèmes matériels

Bien que moins courants, les problèmes matériels peuvent également contribuer au problème de l’écran noir. Des problèmes avec l’écran, la batterie ou les composants internes peuvent entraîner un dysfonctionnement se manifestant sous la forme d’un écran noir. L’identification et le traitement des problèmes matériels peuvent nécessiter l’aide d’un professionnel.

Jailbreak

Le jailbreak, processus permettant de supprimer les restrictions logicielles imposées par Apple, peut ouvrir des options de personnalisation, mais présente également des risques potentiels. Les iPhone jailbreakés sont plus sujets à l’instabilité logicielle et aux problèmes de compatibilité, ce qui peut entraîner l’écran noir de l’iPhone 15 tout en étant toujours sur l’appareil.

Surchauffe de l’iPhone 15

L’iPhone 15 Pro et Pro Max ont initialement été confrontés à de nombreuses plaintes de surchauffe, souvent attribuées à un bug logiciel dans iOS 17. Cependant, Apple affirme avoir résolu ce problème avec des mises à jour ultérieures. La surchauffe peut potentiellement entraîner divers problèmes, y compris l’écran noir, il est donc essentiel de maintenir votre appareil à jour pour bénéficier des correctifs.

Problèmes lors du transfert de données

Transférer une grande quantité de données d’un ancien téléphone vers l’iPhone 15 en une seule tentative peut surcharger les ressources de l’appareil. Cette afflux de données peut submerger le système, entraînant des problèmes de performances, notamment le problème de l’écran noir.

Les 8 meilleures façons de résoudre le problème de l’écran noir de l’iPhone 15

1. Redémarrer de force l’iPhone 15 Pro/Pro Max

Appuyez rapidement sur le bouton Volume Up, puis relâchez-le rapidement.

Appuyez rapidement sur le bouton Volume Down, puis relâchez-le rapidement.

Maintenez enfoncé le bouton latéral (Power) jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Un redémarrage forcé peut aider à résoudre les problèmes temporaires et à redémarrer votre iPhone.

2. Réparer en un clic via Tenorshare ReiBoot (100 % de réussite et aucune perte de données)

Marre de lutter contre l’écran noir de votre iPhone 15 ? Ne cherchez pas plus loin que Tenorshare ReiBoot – un puissant outil de réparation du système iOS conçu pour résoudre sans effort plus de 150 problèmes du système iOS, iPadOS, tvOS et macOS sans compromettre vos précieuses données. Découvrons pourquoi ReiBoot est votre solution incontournable pour l’énigmatique écran noir de la mort.

Avec un simple clic, ReiBoot vous permet d’entrer ou de sortir du mode de récupération sans effort.

Reste à jour avec la compatibilité iOS 17, garantissant que ReiBoot est à jour avec les dernières versions d’iOS.

Naviguez sans effort entre les dernières régressions et mises à jour d’iOS/iPadOS/macOS, y compris les versions bêta, grâce à un support polyvalent de ReiBoot.

Réinitialisez les appareils iOS/iPadOS/macOS sans avoir besoin d’un code d’accès, d’iTunes ou de Finder, simplifiant ainsi le processus pour votre commodité.

Suivez ces étapes pour résoudre le problème de l’écran noir de l’iPhone 15 à l’aide de Tenorshare :

Étape 1 : Connectez votre iPhone à l’ordinateur

Commencez par connecter votre iPhone 15 à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB fiable.

Étape 2 : Entrez en mode de récupération en un clic

Lancez l’outil Tenorshare ReiBoot sur votre ordinateur après l’avoir téléchargé gratuitement. Sur l’interface, localisez et cliquez sur le bouton « Enter Recovery Mode » situé en bas à gauche. Observez comment ReiBoot guide rapidement votre iPhone en mode de récupération en un seul clic.

Étape 3 : Quittez le mode de récupération sans effort

Dès que vous êtes en mode de récupération, cliquez sur le bouton « Exit Recovery Mode » situé en bas à droite de l’interface. Votre iPhone quittera rapidement le mode de récupération et reviendra à son état normal.

Étape 4 : Si le mode de récupération seul ne fonctionne pas

Si l’écran noir de la mort de l’iPhone 15 Pro Max persiste, ReiBoot offre une solution complète. Cliquez sur le bouton vert « Start » et choisissez « Standard Repair », afin de ne perdre aucune donnée pendant le processus.

Étape 5 : Lancez la réparation standard

ReiBoot acquerra automatiquement le dernier firmware pour votre iPhone. Cliquez sur « Start Standard Repair » pour lancer le processus de réparation, qui prend généralement environ 10 minutes. Laissez votre iPhone connecté pendant le processus de réparation et faites preuve de patience. Une fois terminé, ReiBoot vous informera que la réparation standard a réussi.

Si vous avez encore besoin d’aide, consultez le site officiel de Tenor Share : Guide ultime : Comment réparer iOS 17/16 bloqué sur un écran noir.

3. Rechargez votre iPhone 15 avec un câble standard

Si votre iPhone 15 est bloqué avec un écran noir, une simple recharge pourrait être la solution. Utilisez un câble Lightning standard pour connecter votre appareil à une source d’alimentation – soit une prise de courant, soit un port USB d’ordinateur. Laissez-le charger pendant 15 à 30 minutes, en observant tout signe d’activité à l’écran. Cette méthode classique est souvent utile lorsque le problème de l’écran noir est dû à une batterie déchargée.

4. Vérifiez l’état de votre batterie

Si votre écran d’iPhone ne répond pas, la vérification de l’état de la batterie par les méthodes habituelles à l’écran peut être difficile. Cependant, vous pouvez toujours obtenir des informations sur l’état de votre batterie en utilisant d’autres méthodes. Voici comment procéder :

En utilisant un autre appareil iOS

Si vous avez un autre appareil iOS avec le même identifiant Apple, vous pouvez l’utiliser pour vérifier l’état de la batterie à distance. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application « Localiser » sur l’autre appareil iOS.

Appuyez sur l’onglet « Appareils » et sélectionnez votre iPhone non réactif.

Sous la section « Actions », appuyez sur « Obtenir l’emplacement ».

Faites défiler vers le bas pour trouver le pourcentage de batterie et l’état de charge.

En utilisant iCloud

Ouvrez un navigateur Web et accédez au site Web d’iCloud (icloud.com).

Connectez-vous avec vos identifiants Apple.

Cliquez sur « Tous les appareils » et sélectionnez votre iPhone non réactif.

Vérifiez le pourcentage de batterie et l’état de charge.

5. Augmentez la luminosité de l’écran de votre iPhone via Siri

Lorsque vous êtes confronté à un écran d’iPhone 15 non réactif, augmenter la luminosité peut être la solution. Activez Siri en maintenant enfoncé le bouton latéral (Power) ou en disant « Hey Siri ». Demandez poliment à Siri de maximiser la luminosité au maximum.

Si Siri répond et ajuste la luminosité, cela signifie que votre appareil est probablement fonctionnel et que l’écran noir peut avoir été dû à des paramètres de faible luminosité. Cependant, s’il n’y a pas de réponse ou si l’écran reste non réactif, vous devrez effectuer d’autres vérifications pour résoudre les problèmes sous-jacents liés à l’écran noir.

6. Réinitialisez votre iPhone 15 via iTunes (risque de perte de données)

Si l’écran noir de la mort de l’iPhone 15 persiste, la restauration de votre appareil via iTunes pourrait être une étape nécessaire mais prudente. Mais gardez à l’esprit que ce processus comporte le risque de perte de données, assurez-vous donc d’avoir une sauvegarde récente avant de commencer. Voici un guide étape par étape :

Branchez votre iPhone 15 sur votre ordinateur à l’aide d’un câble USB et ouvrez iTunes.

Dans le coin supérieur gauche d’iTunes, trouvez et cliquez sur l’icône de votre iPhone pour accéder au résumé de l’appareil.

Sous l’onglet « Résumé », cliquez sur « Restaurer l’iPhone ».

Une fenêtre contextuelle demandera si vous souhaitez restaurer votre iPhone aux réglages d’usine. Confirmez cette action.

iTunes téléchargera le dernier logiciel pour votre iPhone et le processus de restauration commencera. Soyez patient, cela peut prendre un certain temps.

Une fois la restauration terminée, votre iPhone redémarrera. Suivez les instructions à l’écran pour configurer votre appareil.

7. Mettez à jour vers la dernière version d’iOS

Dans le monde rapide de la technologie, il est essentiel de maintenir le système d’exploitation de votre iPhone à jour. Apple, conscient de la nécessité d’améliorations rapides, a publié iOS 17.0.2, une mise à jour impérative pour les utilisateurs de l’iPhone 15. Si vous avez récemment acquis le dernier modèle d’iPhone, il est fortement recommandé de mettre à jour vers cette version.

8. Contacter l’assistance Apple

Si vous avez épuisé les étapes de dépannage et que le problème de l’écran noir persiste sur votre iPhone 15, il est temps de contacter les experts. L’assistance Apple est votre ressource incontournable pour une assistance personnalisée et des solutions adaptées.

Rendez-vous sur le site officiel d’assistance Apple depuis votre ordinateur ou un autre appareil.

Cliquez sur l’option « iPhone » pour accéder à la page d’assistance de l’iPhone.

Sélectionnez le problème spécifique auquel vous êtes confronté, tel que « Problèmes d’écran ou d’affichage ».

Apple propose généralement une ligne d’assistance téléphonique ou une option de chat en direct. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

4 Vérifications essentielles pour votre nouvel iPhone

Test de la batterie

Vérifiez que votre nouvel iPhone s’allume et conserve sa charge en accédant à Paramètres > Batterie > Santé de la batterie. Une batterie en bonne santé est essentielle pour une utilisation quotidienne cohérente.

Inspection physique

Examinez les boutons pour vérifier leur réactivité et recherchez les rayures ou les dommages. Un état physique impeccable garantit une interaction fluide avec votre appareil.

Vérification multimédia

Prenez une photo, enregistrez une vidéo et passez un appel de test pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil photo, du haut-parleur et du microphone. Des fonctionnalités multimédias fonctionnelles sont essentielles pour une expérience utilisateur agréable.

Compatibilité réseau

Avant la configuration, vérifiez si votre iPhone est verrouillé sur un fournisseur de réseau spécifique. Accédez à Paramètres > Mobile ou Données mobiles. Un appareil déverrouillé offre la flexibilité de choisir votre réseau préféré.

Notre avis

Et voilà – un guide complet pour résoudre le problème de l’écran non réactif de l’iPhone 15. Ces 8 méthodes éprouvées offrent une solution pour redonner vie à votre appareil sans perdre de précieuses données. Que vous optiez pour la simplicité d’un redémarrage forcé ou l’efficacité d’outils comme Tenorshare ReiBoot, chaque étape vous aidera à faire revivre votre iPhone 15. De l’assistance de Siri à la dernière mise à jour d’iOS, nous avons couvert l’ensemble du spectre.

Questions fréquemment posées

Quel est le bug d’écran sur l’iPhone 15 Pro ?

L’iPhone 15 Pro rencontre un bug d’écran, où les utilisateurs signalent des problèmes tels que des clignotements, une absence de réactivité ou un comportement d’affichage anormal. Cela peut être lié à des problèmes de logiciel ou de hardware d’affichage.

Que faire si votre iPhone 15 refuse de s’allumer ?

Si votre iPhone 15 refuse de s’allumer, commencez par effectuer un redémarrage forcé en appuyant rapidement sur le bouton de volume haut, puis en relâchant rapidement le bouton de volume bas, et en maintenant enfoncé le bouton latéral (Power) jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Si cela ne fonctionne pas, essayez d’utiliser la méthode infaillible de Tenorshare Reiboot.