Sous enquête de la CIA : La société rompt ses liens avec Huawei et se recentre sur la technologie américaine.

Une entreprise aux Émirats arabes unis appelée G42, qui développe des programmes informatiques utilisant l’intelligence artificielle, déclare qu’elle cessera d’utiliser des versions fabriquées par Huawei, l’entreprise technologique chinoise. Cette nouvelle fait suite à l’enquête menée par des enquêteurs américains sur la relation entre G42 et Huawei. G42 fera bientôt une autre annonce à ce sujet.

G42 utilise actuellement des puces de Huawei pour ses services d’intelligence artificielle. Cependant, elle passe à un nouvel équipement appelé CS-2 de Cerebras. Ce changement coûtera des milliards de dollars et impliquera la construction d’un réseau d’ordinateurs puissants dédiés à l’intelligence artificielle. Le gouvernement américain était préoccupé par la relation entre G42 et Huawei, c’est pourquoi G42 a déclaré publiquement qu’elle cesserait de travailler avec eux.

Lors d’une conversation avec le Financial Times, le PDG Peng Xiao a déclaré : « Que cela nous plaise ou non, en tant qu’entreprise commerciale, nous sommes dans une position où nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas travailler avec les deux parties. Nous ne pouvons pas. […] L’impression que nous avons du gouvernement américain et de nos partenaires constructeurs américains est que nous devons être très prudents. »

G42 passe de Huawei à Cerebras

G42 passe des équipements d’intelligence artificielle de Huawei à un nouveau hardware de Cerebras. Ils utiliseront Cerebras pour les projets d’intelligence artificielle futurs, mais ils ne disent pas s’ils utiliseront encore les anciens équipements de Huawei. Le PDG de G42 a laissé entendre que le hardware de Huawei n’est de toute façon pas assez performant, ce qui est logique puisqu’ils viennent de payer une somme considérable à Cerebras pour quelque chose de mieux.

« Pour poursuivre notre relation – que nous chérissons – avec nos partenaires constructeurs américains, nous ne pouvons tout simplement pas faire beaucoup plus avec nos anciens partenaires constructeurs chinois », a ajouté Xiao.

G42 utilise des machines basées sur Cerebras pour son travail. Il est peut-être possible pour eux de déplacer leurs tâches d’inférence actuelles vers ces machines. Cependant, leur faisabilité est incertaine, tant sur le plan technique que sur le plan économique. De plus, les États-Unis restreignent l’accès des entreprises chinoises aux matériels d’intelligence artificielle. Ils doivent donc utiliser des processeurs fabriqués dans leur propre pays ou opter pour des services d’intelligence artificielle dans le cloud, comme ceux proposés par G42.

« Étant une start-up axée sur l’intelligence artificielle, il est prévisible que G42 collabore avec la Chine, compte tenu du rôle significatif de la Chine dans la chaîne de valeur mondiale de l’intelligence artificielle, couvrant le hardware, les talents et les marchés finaux », a déclaré Nikki Sun du groupe de réflexion Chatham House. « Rompre complètement ces liens semble très improbable. »

G42 Construit Déjà un Superordinateur Utilisant la Puce de Cerebras

G42 construit des superordinateurs pour l’intelligence artificielle avec la puce géante de Cerebras, le WSE-2. Cette puce est immense, avec 2,6 quadrillions de transistors et 850 000 cerveaux d’intelligence artificielle. Elle alimente les superordinateurs Condor Galaxy de G42 comme le CG-1 en Californie, capables de gérer de grands modèles linguistiques avec des milliards, voire des milliers de milliards de connexions. G42 et Cerebras prévoient de construire six de ces superordinateurs dans le monde entier. Cela inquiète le gouvernement américain car la Chine pourrait les utiliser pour l’entraînement de l’intelligence artificielle. Cela place G42 au milieu des désaccords entre les États-Unis et la Chine, mais cela aide les Émirats arabes unis à diversifier leur économie.

