OpenAI réouvre l’abonnement ChatGPT Plus

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé la suspension des nouvelles inscriptions d’utilisateurs pour ChatGPT Plus car « la forte utilisation dépasse la capacité ». Avec « ChatGPT Plus épuisé », certains utilisateurs ayant repéré des opportunités commerciales ont commencé à louer leurs comptes ChatGPT Plus sur eBay pour au moins 10 dollars par mois. Certains ont même vendu leur code d’invitation pour un compte ChatGPT Plus pour 428 livres, comme le montre la capture d’écran ci-dessous.

OpenAI a rouvert l’abonnement à ChatGPT Plus, offrant aux utilisateurs une gamme d’avantages moyennant des frais mensuels de 20 dollars. Ce plan d’abonnement comprend un accès général à ChatGPT, même pendant les périodes de pointe, des temps de réponse plus rapides et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. La version gratuite de ChatGPT restera disponible, mais l’abonnement Plus offre des fonctionnalités et des avantages supplémentaires pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

“Avec ChatGPT Plus, vous obtenez notre modèle d’IA le plus puissant – GPT-4, ainsi que la capacité de créer et d’utiliser des GPT, et le support d’autres outils tels que DALL-E, la navigation, l’analyse de données avancée, etc.”

Selon des rapports précédents, OpenAI a organisé sa première conférence développeurs, DevDay, le 7 novembre. Lors de la conférence, la société a lancé un nouveau produit d’IA, GPTs, permettant aux développeurs et aux entreprises de personnaliser ChatGPT pour répondre à leurs besoins et services spécifiques. La société a également lancé une version de prévisualisation de son modèle GPT-4 Turbo, qui offre une fenêtre contextuelle de 128k. OpenAI affirme que cela lui permettra d’accepter l’équivalent de 300 pages d’un seul texte. Il sera également plus rapide que les chatbots actuels de GPT-4 tout en réduisant les coûts d’exploitation de moitié.

Actuellement, ChatGPT compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine. OpenAI affirme que plus de 92% des entreprises du classement Fortune 500 utilisent sa plateforme, contre 80% en août, couvrant des secteurs tels que les services financiers, les applications juridiques et l’éducation.

Avantages de ChatGPT Plus

Avec un abonnement ChatGPT Plus, les utilisateurs peuvent profiter des avantages suivants:

1. Accès général à ChatGPT: Les abonnés peuvent accéder à ChatGPT même pendant les périodes de pointe, garantissant une expérience plus fluide et réduisant les temps d’attente.

2. Temps de réponse plus rapides: Les abonnés Plus bénéficieront de temps de réponse plus rapides, améliorant ainsi l’efficacité globale de l’utilisation du chatbot.

3. Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations: Les abonnés auront un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et améliorations, leur permettant de rester à la pointe et de profiter au maximum de la plateforme.

Comment s’abonner à ChatGPT Plus

Pour vous abonner à ChatGPT Plus, suivez ces étapes:

1. Créez ou connectez-vous à votre compte OpenAI: Si vous n’avez pas de compte, créez-en un sur chat.openai.com. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous.

2. Cliquez sur le bouton « Passer à la version Plus »: Une fois connecté, repérez le bouton « Passer à la version Plus » dans le coin inférieur gauche et cliquez dessus.

3. Complétez le processus de paiement: Entrez vos informations de paiement et terminez le processus de paiement. L’abonnement à ChatGPT Plus coûte 20 dollars par mois.

Tarification et disponibilité

L’abonnement à ChatGPT Plus est disponible pour 20 dollars par mois et est ouvert aux utilisateurs aux États-Unis et dans le monde entier. OpenAI prévoit d’affiner et d’étendre cette offre en fonction des commentaires et des besoins des utilisateurs, et explore également activement des options de plans moins coûteux, de plans professionnels et de packs de données pour une disponibilité accrue.

Notre avis

La réouverture de l’abonnement ChatGPT Plus par OpenAI offre aux utilisateurs une gamme d’avantages, notamment un accès général à ChatGPT, des temps de réponse plus rapides et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. Avec la croissance et le développement continus de la plateforme, l’abonnement Plus peut être un outil précieux pour les utilisateurs souhaitant améliorer leur expérience avec ChatGPT. En proposant cette tarification d’abonnement, OpenAI vise à soutenir l’accès gratuit au plus grand nombre possible de personnes tout en offrant des avantages supplémentaires aux abonnés.

