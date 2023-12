La luminosité maximale de l’écran du Galaxy S24 Ultra dépassera les 2600 nits

Avec la présentation officielle de la série Galaxy S24 prévue dans un mois, les rapports continuent d’éclairer sur ses fonctionnalités et caractéristiques. À la suite des récentes révélations concernant les capacités d’IA générative du téléphone, de nouvelles informations ont émergé concernant l’écran du Galaxy S24 Ultra haut de gamme.

Le Galaxy S24 Ultra offrira une luminosité élevée

Selon les informations du sourceur Ahmed Qwaider, l’écran Dynamic AMOLED 2x du Galaxy S24 Ultra pourrait atteindre une luminosité maximale de plus de 2 600 nits. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport aux rapports antérieurs qui suggéraient une luminosité maximale de 2 500 nits pour les trois modèles de la gamme. Notamment, cette luminosité maximale est probablement obtenue lors de la lecture de contenu HDR spécifique pendant de brefs intervalles.

Cette augmentation potentielle de la luminosité place le Galaxy S24 Ultra devant ses principaux concurrents. En comparaison, la série Galaxy S23 atteint un maximum de 1 750 nits dans les scènes HDR. L’iPhone 15 Pro atteint 2 000 nits. Et le Google Pixel 8 Pro atteint 2 400 nits.

Bien que la luminosité maximale de 2 600 nits soit impressionnante, il est important de noter que la luminosité de l’écran n’est pas mesurée sur une échelle linéaire. Elle obéit à une échelle logarithmique, où une augmentation de 100 nits ne se traduit pas par un doublement perçu de la luminosité. Par conséquent, la différence de luminosité entre le Galaxy S24 Ultra et ses concurrents, bien qu’elle soit présente, peut ne pas être aussi spectaculaire que les chiffres le suggèrent.

Le Galaxy S24 sera également le premier téléphone AI de Samsung, offrant une gamme de fonctionnalités d’IA et d’IA générative. Celles-ci incluent des fonds d’écran générés par l’IA, la traduction en temps réel des appels vocaux et la synthèse de texte dans Samsung Notes. Et la capacité d’élargir les images en comblant parfaitement les contenus manquants.

Avec son potentiel d’affichage de qualité et ses fonctionnalités d’IA innovantes, le Galaxy S24 Ultra se profile comme un acteur majeur sur le marché des smartphones. Les fans attendent avec impatience l’annonce officielle du 17 janvier 2024 pour confirmer ces possibilités excitantes.



